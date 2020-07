Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kelleni fog a nyelvtudás és a szakképzettség is.","shortLead":"Kelleni fog a nyelvtudás és a szakképzettség is.","id":"20200713_nagy_britannia_brexit_munkavallalalas_kulfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313b6b3c-2d90-4cd6-bf00-938d78a8fb67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_nagy_britannia_brexit_munkavallalalas_kulfoldon","timestamp":"2020. július. 13. 18:49","title":"Szigorú szabályok alapján vállalhatnak majd csak munkát a külföldiek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztik a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat – idézi a szerb vasutat a MÁV.","shortLead":"Felfüggesztik a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat – idézi a szerb vasutat a MÁV.","id":"20200713_szerbia_koronavirus_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25368546-3679-48b6-8ea8-f4c6f8890964","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_szerbia_koronavirus_mav","timestamp":"2020. július. 13. 16:38","title":"A vírushelyzet miatt szünetel a nemzetközi személyszállítás Szerbia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Maruzsa Zoltán reményei szerint normál munkarendben lehet elkezdeni az új tanévet.","shortLead":"Maruzsa Zoltán reményei szerint normál munkarendben lehet elkezdeni az új tanévet.","id":"20200713_Maruzsa_bizik_benne_hogy_nem_kell_teljesen_atallni_a_digitalis_oktatasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3497ea-9793-4046-9814-96b519c6d45d","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Maruzsa_bizik_benne_hogy_nem_kell_teljesen_atallni_a_digitalis_oktatasra","timestamp":"2020. július. 13. 11:16","title":"Az államtitkár reméli, rendben el lehet kezdeni a tanévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormányzat 2023-ra Huawei-mentesítené az Egyesült Királyság mobilhálózati infrastruktúráját. 