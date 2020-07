Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állampapírok iránti kereslet csökkent, részvényeket viszont többen vettek, hátha a válság után majd megnő az értékük.","shortLead":"Az állampapírok iránti kereslet csökkent, részvényeket viszont többen vettek, hátha a válság után majd megnő az értékük.","id":"20200714_vagyon_leggazdagabb_magyarok_allampapir_reszveny_megtakaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd78d5c-7af6-4e8c-9d2b-a07aa5bf74c5","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_vagyon_leggazdagabb_magyarok_allampapir_reszveny_megtakaritas","timestamp":"2020. július. 14. 08:10","title":"A legtehetősebb magyarok még a járvány alatt is gazdagodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","id":"20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5966169-9433-4bbf-8a44-b113f9d3cf39","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","timestamp":"2020. július. 14. 09:07","title":"Szinte naponta zaklatták szexuálisan négy gyermeküket a kerepesi szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mintegy hatvan sérültből négyet súlyos állapotban szállítottak a kórházakba. Az ütközés oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"A mintegy hatvan sérültből négyet súlyos állapotban szállítottak a kórházakba. Az ütközés oka egyelőre ismeretlen.","id":"20200715_praga_vonat_serult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af9847f-527c-4a22-9506-fd1bbae09a14","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_praga_vonat_serult","timestamp":"2020. július. 15. 06:11","title":"Összeütközött két vonat Prága közelében, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a Lounge Design Kft.-nek több mint 9 milliárd forintos bevétele volt tavaly.","shortLead":"Csak a Lounge Design Kft.-nek több mint 9 milliárd forintos bevétele volt tavaly.","id":"20200714_Propagandaval_kormany_reklamceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3bd71f-15b9-4300-b5f7-dd9d4ca0244b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Propagandaval_kormany_reklamceg","timestamp":"2020. július. 14. 17:10","title":"Jól keresnek a propagandával a kormány kedvenc reklámcégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1ecdd5-82bf-4baa-81d1-83e6b3105ccc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két lakóparkot árverezhetnek el, mert az építtetőjük nem fizetett a hitelezőjének. Azok, akik lakást vásároltak bennük, elbukhatják az ingatlant és a pénzüket is. ","shortLead":"Két lakóparkot árverezhetnek el, mert az építtetőjük nem fizetett a hitelezőjének. Azok, akik lakást vásároltak bennük...","id":"20200714_veresegyhaz_lakopark_torlesztes_arveres_lakasvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be1ecdd5-82bf-4baa-81d1-83e6b3105ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9605473e-333c-4d4e-acf1-0b726f18aab4","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_veresegyhaz_lakopark_torlesztes_arveres_lakasvasarlas","timestamp":"2020. július. 14. 21:27","title":"Száznál is több család veszítheti el még meg sem épült lakását Veresegyházon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146477f7-022b-47d8-917d-edf27c6e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis okoskodással megoldható, hogy a kedvenc GIF-ünk legyen a Chrome böngésző üres lapjának háttérképe.","shortLead":"Egy kis okoskodással megoldható, hogy a kedvenc GIF-ünk legyen a Chrome böngésző üres lapjának háttérképe.","id":"20200715_google_chrome_bongeszolap_gif_elhelyezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=146477f7-022b-47d8-917d-edf27c6e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b7279a-c356-4b7b-b3be-5639b1ee50d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_google_chrome_bongeszolap_gif_elhelyezese","timestamp":"2020. július. 15. 08:03","title":"Chrome-ot használ? Mutatunk egy trükköt, amitől látványosabb lesz a böngészőlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábban Orbán Viktor tanácsadójaként is tevékenykedő magyar származású Gorka Sebestyén a Nemzetbiztonsági Oktatási Tanács (NSEB) tagja lesz.","shortLead":"A korábban Orbán Viktor tanácsadójaként is tevékenykedő magyar származású Gorka Sebestyén a Nemzetbiztonsági Oktatási...","id":"20200715_Ujra_felivel_a_kalandos_eletu_Gorka_Sebestyen_palyaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cff9d02-e638-4fa2-b520-85ae66b68a24","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_Ujra_felivel_a_kalandos_eletu_Gorka_Sebestyen_palyaja","timestamp":"2020. július. 15. 13:40","title":"Újra felível a kalandos életű Gorka Sebestyén pályája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagyon távoliak az álláspontok az EU-s mentőalappal kapcsolatban. Messze nem Orbán Viktoron múlik, lesz-e megállapodás a pénteki, az új uniós költségvetésről szóló EU-csúcson. ","shortLead":"Nagyon távoliak az álláspontok az EU-s mentőalappal kapcsolatban. Messze nem Orbán Viktoron múlik, lesz-e megállapodás...","id":"20200714_Nem_Orbanon_fog_mulni_lesze_megallapodas_az_EUkoltsegvetesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ddacb24-90a6-4c1d-8482-1ceaaa5d44cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Nem_Orbanon_fog_mulni_lesze_megallapodas_az_EUkoltsegvetesrol","timestamp":"2020. július. 14. 09:57","title":"Nem Orbánon fog múlni, lesz-e megállapodás az EU-költségvetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]