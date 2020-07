Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93e712e9-2d73-4577-8472-32f4f4d12f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán bemutatta legújabb töltési technológiáját az Oppo, ami 125W-on képes teletölteni az akkumulátort.","shortLead":"Szerdán bemutatta legújabb töltési technológiáját az Oppo, ami 125W-on képes teletölteni az akkumulátort.","id":"20200715_21_perc_alatt_csurig_tolti_a_mobilt_az_Oppo_uj_gyorstoltoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e712e9-2d73-4577-8472-32f4f4d12f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f0d736-3fef-4c3e-97d4-7e15613ecef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_21_perc_alatt_csurig_tolti_a_mobilt_az_Oppo_uj_gyorstoltoje","timestamp":"2020. július. 15. 18:03","title":"21 perc alatt tölti fel a mobilt az Oppo 125W-os gyorstöltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Emellett még 5 államközi kereset és körülbelül 7000 egyedi kérelem van az EJEB előtt a Krím félszigeten és Kelet-Ukrajnában történtek miatt.","shortLead":"Emellett még 5 államközi kereset és körülbelül 7000 egyedi kérelem van az EJEB előtt a Krím félszigeten és...","id":"20200715_hollandia_oroszorszag_mh17_ejeb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcf31b5-451f-40bc-9aef-e1b66699a67b","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_hollandia_oroszorszag_mh17_ejeb","timestamp":"2020. július. 15. 20:30","title":"Lelőtt maláj gép: Hollandia keresetet nyújtott be Oroszország ellen az Emberi Jogok Európai Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bb41f0-f83b-4371-8f55-cb4bfce990e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználói felület, specifikációk – mindezek láthatók azon a videón, amelyik pár nappal megelőzi a Lenovo játékosoknak szánt telefonjának bemutatását.","shortLead":"Felhasználói felület, specifikációk – mindezek láthatók azon a videón, amelyik pár nappal megelőzi a Lenovo...","id":"20200715_lenovo_legion_gamer_telefon_video_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5bb41f0-f83b-4371-8f55-cb4bfce990e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fb1bb3-e9ef-4769-be35-57c115ca1e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_lenovo_legion_gamer_telefon_video_specifikacio","timestamp":"2020. július. 15. 10:03","title":"Androidos telefon sokat játszóknak: kiszivárgott, milyen lesz a Lenovo Legion mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csúcsokat döntöget az informatikushiány az országban (de az egész kontinensen is), holott éppen most van nagy szükség a képzett szakemberekre.","shortLead":"Csúcsokat döntöget az informatikushiány az országban (de az egész kontinensen is), holott éppen most van nagy szükség...","id":"20200715_informatikus_allas_magyarorszagon_programozok_kodolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5903897-02fd-469a-af54-6da23c892cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_informatikus_allas_magyarorszagon_programozok_kodolas","timestamp":"2020. július. 15. 11:33","title":"Alig jelentkeznek erre a munkára Magyarországon, pedig álomfizetés jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e03901-f59f-41cc-a231-9f8bcafa6e2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1 millió forintot és 137 eurót találtak nála. ","shortLead":"Több mint 1 millió forintot és 137 eurót találtak nála. ","id":"20200715_terfigyelo_zuglo_drog_varazsdohany_bosnyak_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67e03901-f59f-41cc-a231-9f8bcafa6e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e94a24-916e-4f1e-a98c-d1d846c124c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_terfigyelo_zuglo_drog_varazsdohany_bosnyak_ter","timestamp":"2020. július. 15. 13:26","title":"Térfigyelő kamera buktatta le a Bosnyák téren varázsdohánnyal üzletelő nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf128afa-4fd0-4a90-914c-dbe4cf4bc107","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A diplomáciától idén búcsúzó és üzleti karriert tervező budapesti brit nagykövet a szobordöntési hullámról kifejtette, hogy számára Winston Churchill például minden hibája ellenére nemzeti hős. A rasszizmus ellen persze fel kell lépni, de szobrokat rongálni vagy morálisan ítélkezni, az Iain Lindsay szerint nincs rendben. Nem lehet valaki egyszerre ügyész, esküdtszék és bíró. Egy demokráciában szabályok, törvények, megválasztott kormányok vannak, ha valakik azt hiszik, hogy morálisan mások fölött állnak, az anarchiához vezet.","shortLead":"A diplomáciától idén búcsúzó és üzleti karriert tervező budapesti brit nagykövet a szobordöntési hullámról kifejtette...","id":"20200714__Iain_Lindsay_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf128afa-4fd0-4a90-914c-dbe4cf4bc107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7b06f1-c9b8-4b39-a5a3-5495cd38963d","keywords":null,"link":"/360/20200714__Iain_Lindsay_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 14. 13:00","title":"\"Ha nekiállunk átírni a történelmet, hol kezdjük?\" – Iain Lindsay a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk negyedik részében – kis ugrás a korábbiakhoz képest – a főszereplő, Picciolini már mélyre ásta magát a szárba szökkenő amerikai bőrfejűek mozgalmának világába. Verekedések, rasszista támadások: 1988 legforróbb hónapjai, „a gyűlölet nyara”.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626dbae4-c82a-4c4d-9d7f-3d3cb95317ce","keywords":null,"link":"/360/20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","timestamp":"2020. július. 14. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 4. rész, „A gyűlölet nyara”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a9f8d8-aa1d-413f-a22d-af2ec6ee7bc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évszázados hagyományt gondoltak újra a PET Kupa szervezői. A céljuk az, hogy jó példát mutassanak más országoknak is a hulladék helybeni hasznosítására.","shortLead":"Évszázados hagyományt gondoltak újra a PET Kupa szervezői. A céljuk az, hogy jó példát mutassanak más országoknak is...","id":"20200715_A_Tiszaparti_Martelyon_bocsatottak_vizre_az_elso_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_ladikot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95a9f8d8-aa1d-413f-a22d-af2ec6ee7bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a5a7ad-4a51-45e5-aeb2-b88187ba9d31","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_A_Tiszaparti_Martelyon_bocsatottak_vizre_az_elso_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_ladikot","timestamp":"2020. július. 15. 15:09","title":"A folyón összeszedett hulladékból építettek ladikot a Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]