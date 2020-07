Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen hibás alkalmazáshoz kapcsolódnak. A hackerek így nem csak láthatják, merre jár az eszköz viselője, de fals jelzéseket is küldhetnek neki. Például arról, hogy vegye be a gyógyszerét. 2020. július. 15. 12:03 Figyelmeztetnek a kutatók: életveszélyessé tehetők egyes okosórák szüleitől az átlagos magyar Az elmúlt 15 évben 12 százalékkal nőtt azoknak a fiatal felnőtteknek az aránya, akik szüleikkel élnek. 2020. július. 16. 19:20 27 évesen költözik el védekezésre A pénzből maszkokat, gyógyszereket, teszteket vásárolunk. 2020. július. 15. 08:10 Hatvanmilliárd forintot kapott Magyarország a koronavírus elleni szükség... Csúcsokat döntöget az informatikushiány az országban (de az egész kontinensen is), holott éppen most van nagy szükség a képzett szakemberekre. 2020. július. 15. 11:33 Alig jelentkeznek erre a munkára Magyarországon, pedig álomfizetés jár érte visszatérnének – véli Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója, aki a HVG-nek nyilatkozott. A járványból és a vele járó gazdasági leállásból nem következik, hogy a külföldön dolgozó magyarok tömegesen 2020. július. 15. 14:07 A koronavírus is kevés ahhoz, hogy visszacsábítsa a külföldön dolgozó magyarokat óceánokba Főként az igazán apró részecskéket viszi messzire a szél. 2020. július. 16. 10:44 Többtonnányi mikroműanyagot sodor a szél az tenni... A vállalást tevő 12 cég között van az Exxon Mobile is, ami eddig semmilyen elköteleződést sem volt hajlandó 2020. július. 16. 20:40 Először tett közös klímavédelmi vállalást egy sor olajipari óriás szabadulunk meg a kórtól, amíg nem lesz ellene vakcina. A Magyarország és a környező államok többsége is visszahozza a korlátozásokat, ám ezek aligha lesznek annyira brutálisak, mint az első körben. 2020. július. 15. 11:00 Határesetek: zöld, sárga, vörös? Nem mindegy, hova utazik és hogyan jön haza