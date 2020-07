Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőt napok óta keresik.","shortLead":"A színésznőt napok óta keresik.","id":"20200713_naya_rivera_eltunt_kalifornia_holttest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cad5e83-dc85-4cb7-8ab7-82325edc8fee","keywords":null,"link":"/elet/20200713_naya_rivera_eltunt_kalifornia_holttest","timestamp":"2020. július. 13. 19:43","title":"Megtalálhatták a Glee eltűnt sztárjának, Naya Rivera holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bceea7b-a341-46f5-9995-bcbac369a264","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Egymásra mutogatnak a nyaralók és a balatoni szálláshelykiadók: előbbiek szerint az árak elszálltak, a minőség pocsék, utóbbiak pedig úgy látják, hogy az elvárások nőttek a csillagos égig. Közben az állam is \"kopogtat\" a rövid távú szálláshelykiadók ajtaján.","shortLead":"Egymásra mutogatnak a nyaralók és a balatoni szálláshelykiadók: előbbiek szerint az árak elszálltak, a minőség pocsék...","id":"20200715_megfizethetetlenek_a_balatoni_apartmanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bceea7b-a341-46f5-9995-bcbac369a264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa992fe5-60a1-4670-9046-b0c95a423046","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_megfizethetetlenek_a_balatoni_apartmanok","timestamp":"2020. július. 15. 11:30","title":"\"Iszonyatos árak, bóvli, megvezetés\" – szinte megfizethetetlenek idén a balatoni apartmanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalkorú férfiakat különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják.","shortLead":"A fiatalkorú férfiakat különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják.","id":"20200714_vademeles_ozd_emberoles_csordas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f15b94-4b3f-4b76-a767-d0e5b69c8e0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_vademeles_ozd_emberoles_csordas","timestamp":"2020. július. 14. 16:58","title":"Vádat emeltek a borsodi fiatalok ellen, akik agyonvertek egy csordást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 400 ezer kilométeres magasságból engedi le a Hajabusza-2 űrszonda azt a kapszulát, amely a Ryugu nevű aszteroidából vett mintákat tartalmazza.","shortLead":"Mintegy 400 ezer kilométeres magasságból engedi le a Hajabusza-2 űrszonda azt a kapszulát, amely a Ryugu nevű...","id":"20200714_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda_minta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbc2190-c4af-49b9-9421-9b717577ab1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda_minta","timestamp":"2020. július. 14. 17:03","title":"Nagyon fontos mintákat küld a Földre a japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május végén ki kellett volna adni a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának hitelszerződését, a titkosítást lehetővé tevő törvény június végén lépett hatályba. Csak épp menet közben a kormány felemelte a közadat-igénylések határidőit.","shortLead":"Május végén ki kellett volna adni a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának hitelszerződését, a titkosítást lehetővé...","id":"20200714_Ket_jogszabaly_osszjateka_miatt_nem_kerult_nyilvanossagra_a_BudapestBelgrad_hitelszerzodese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae36225-e6fd-476a-90b5-e26f4a56dd96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Ket_jogszabaly_osszjateka_miatt_nem_kerult_nyilvanossagra_a_BudapestBelgrad_hitelszerzodese","timestamp":"2020. július. 14. 14:35","title":"Két jogszabály összjátéka miatt nem került nyilvánosságra a Budapest–Belgrád vasút hitelszerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d25c32-139e-432d-aee3-95cb64d18540","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eltűnnek-e az IKEA papíralapú katalógusai, mire a jó a vízi jácint, hogyan halad a bútor-visszavásárlás, lesz-e bútorbérbeadás, és megéri-e fenntarthatónak lenni – egyebek mellett erről beszélt a Zhvg-nek Vladimír Víšek, az IKEA regionális fenntarthatósági vezetője.","shortLead":"Eltűnnek-e az IKEA papíralapú katalógusai, mire a jó a vízi jácint, hogyan halad a bútor-visszavásárlás, lesz-e...","id":"20200714_fenntarthatosag_ikea_korkorosgazdasag_berbeadas_ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81d25c32-139e-432d-aee3-95cb64d18540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1c6560-41d5-4524-a4a6-0b95d68adcb6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_fenntarthatosag_ikea_korkorosgazdasag_berbeadas_ujrahasznositas","timestamp":"2020. július. 14. 15:40","title":"Az IKEA-nál egy székre is úgy néznek, mint erőforrásbankra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. ","shortLead":"Több aktív fertőzöttet tartanak nyilván most az országban, mint a járvány során eddig bármikor.

","id":"20200713_gorogorszag_turizmus_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004fe7e4-46c2-4b63-af47-250ceec583ec","keywords":null,"link":"/elet/20200713_gorogorszag_turizmus_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritas","timestamp":"2020. július. 13. 16:23","title":"Megugrott a fertőzések száma, már ma szigoríthat Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]