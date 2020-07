Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d38a0976-f750-466e-a0b5-0993ba922a9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cayenne Turbo közel 1 000 lóerős példányát a német autópályán fogták vallatóra. ","shortLead":"A Cayenne Turbo közel 1 000 lóerős példányát a német autópályán fogták vallatóra. ","id":"20200716_video_igy_szaguld_333_kmhval_a_porsche_nagy_divatterepjaroja_cayenne_turbo_autobahn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38a0976-f750-466e-a0b5-0993ba922a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c634d41-e0cf-45cf-9e06-403370e24ec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_video_igy_szaguld_333_kmhval_a_porsche_nagy_divatterepjaroja_cayenne_turbo_autobahn","timestamp":"2020. július. 16. 06:41","title":"Videó: így száguld 330 km/h-val a Porsche nagy divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4eef3a-c0c4-4796-a6ed-66e90d60f931","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Taskentből jelentkezett be a miniszter.","shortLead":"Taskentből jelentkezett be a miniszter.","id":"20200716_Szijjarto_A_magyar_vallalatoknak_erdemes_lesz_megjelenniuk_Uzbegisztanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c4eef3a-c0c4-4796-a6ed-66e90d60f931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2e6a5f-cf15-44cd-9139-8fa86ce5afff","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_Szijjarto_A_magyar_vallalatoknak_erdemes_lesz_megjelenniuk_Uzbegisztanban","timestamp":"2020. július. 16. 09:25","title":"Szijjártó: A magyar vállalatoknak érdemes lesz megjelenniük Üzbegisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnyitotta kapuit a turai kastélyszálló.","shortLead":"Megnyitotta kapuit a turai kastélyszálló.","id":"20200716_Nyitasi_akcio_Tiborcz_kastelyszallojaban_103_ezer_forint_egy_ejszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141028b8-01e6-4da1-86d6-b8612b267e14","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_Nyitasi_akcio_Tiborcz_kastelyszallojaban_103_ezer_forint_egy_ejszaka","timestamp":"2020. július. 16. 08:10","title":"Nyitási akció Tiborcz kastélyszállójában: 103 ezer forint egy éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus megroppantotta az ellátást Kirgizisztánban.","shortLead":"A koronavírus megroppantotta az ellátást Kirgizisztánban.","id":"20200717_BBC_osszeomlott_a_kirgiz_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9ee9eb-e7d7-464c-a35a-81bd9c5834e9","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_BBC_osszeomlott_a_kirgiz_egeszsegugy","timestamp":"2020. július. 17. 12:38","title":"BBC: összeomlott a kirgiz egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e298d9-3d73-408b-bffb-1df953ba9265","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szövevényes botrány Szlovéniában.","shortLead":"Szövevényes botrány Szlovéniában.","id":"20200717_Korrupcios_botrany_szloven_ceg_magyar_kulugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8e298d9-3d73-408b-bffb-1df953ba9265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d2f50-47e2-4a4c-8185-81f2dde1cf89","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_Korrupcios_botrany_szloven_ceg_magyar_kulugy","timestamp":"2020. július. 17. 13:10","title":"Korrupciós botrányba keveredő szlovén céggel is leszerződött a magyar külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","shortLead":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","id":"20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac82aae-fd6d-4fae-906c-d4eced403fe9","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","timestamp":"2020. július. 17. 10:46","title":"Uniós gigapénzt nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","shortLead":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","id":"20200716_ingatlanpiac_elemzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f3117f-0165-4c15-b4df-be3e2b329ef3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200716_ingatlanpiac_elemzes","timestamp":"2020. július. 16. 05:55","title":"Júniusban már annyi lakást adtak el, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"9,2 százalékkal csökkent az üzemanyag-fogyasztás a tavalyi év hasonló időszakához képest.","shortLead":"9,2 százalékkal csökkent az üzemanyag-fogyasztás a tavalyi év hasonló időszakához képest.","id":"20200716_172_millio_literrel_kevesebbet_tankoltak_az_autosok_az_elso_felevben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1be12d4-b745-4962-a78d-d49800f7e7bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_172_millio_literrel_kevesebbet_tankoltak_az_autosok_az_elso_felevben","timestamp":"2020. július. 16. 15:17","title":"172 millió literrel kevesebbet tankoltak az autósok az első félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]