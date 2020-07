„Mivel a Lex CEU értelmében a CEU nem vehet fel új diákokat 2019. január 1-től, az Egyetem kénytelen a mai napon bejelenteni, hogy minden amerikai akkreditációjú programját Bécsben indítja el 2019 szeptemberében. Döntésünket azért ma hozzuk nyilvánosságra, hogy időben tudjunk hallgatókat toborozni a következő tanévre” – írta 2018 decemberi közleményében az egyetem. Azóta már be is fejeződött a tanév, erről is kérdeztük a CEU leköszönő rektorhelyettesét, Enyedi Zsoltot a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.

Enyedi szerint elüldözték őket. „Betoltak minket az ellenségek sorába” – mondta.

Kiderült a beszélgetésből az is, hogy Bécsben ötször annyi hallgatója van a CEU-nak, mint Magyarországon, az arány a jövőben még tovább fog nőni az osztrák fővárosban lévő kampusz javára.

Szóba kerül a magyar alkotmányos berendezkedés állapota is. Kis János filozófus, a CEU professzora egy éve mutatta be legújabb kötetét az egyetemen. A bevezetőben az áll, hogy „a liberális demokrácia válságban van. Ellenfelei szerint nem is válság ez, hanem a vég kezdete. Az illiberális jobb- és baloldalon egyaránt divattá vált a liberális demokrácia gigantikus bukásáról beszélni: még növeszti körmét és haját, de már politikai és erkölcsi hulla.”

A kötetbemutatón ott volt Enyedi is, most azt mondja a magyar közállapotokról, hogy fontos kimondani, Magyarország bizonyos értelemben nem demokrácia. Igaz, más területeken még az. Ráadásul az irány egyértelmű:

az autokrácia felé teszünk lépéseket.

Mindezekkel együtt a kormány–ellenzék csatáról azt mondta: „ez a meccs még nincs lefutva.”

Adásunkat itt hallgathatja meg: