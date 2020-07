Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc092330-5e87-4805-8411-728aece9a4f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megannyi terület után a japán halpiacokon is felbukkant a mesterséges intelligencia. Egy telefonra telepíthető alkalmazás formájában, amely fejlesztője reményei szerint segítheti, majd akár ki is válthatja a hosszú éveken át tanuló halhússzakértők munkáját.","shortLead":"Megannyi terület után a japán halpiacokon is felbukkant a mesterséges intelligencia. Egy telefonra telepíthető...","id":"202029_halpiaci_mesterseges_intelligencia_hagyomanyra_rauszo_digitalizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc092330-5e87-4805-8411-728aece9a4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e409d1-670b-445a-8fe3-ee113f373d96","keywords":null,"link":"/360/202029_halpiaci_mesterseges_intelligencia_hagyomanyra_rauszo_digitalizacio","timestamp":"2020. július. 17. 12:30","title":"Szusi a javából: a mesterséges intelligencia ránézésre megmondja, melyik halból lesz finom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4bd00c-6255-4b16-ab19-d62db66240bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok esküsznek rá, hogy így sincs rossz hangja. ","shortLead":"Az olaszok esküsznek rá, hogy így sincs rossz hangja. ","id":"20200716_Az_egyik_legszebb_hangu_olasz_auto_is_hibrid_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a4bd00c-6255-4b16-ab19-d62db66240bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54a3455-ca6c-420d-84ff-704d385482d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_Az_egyik_legszebb_hangu_olasz_auto_is_hibrid_lett","timestamp":"2020. július. 16. 18:36","title":"Az egyik legszebb hangú olasz autó is hibrid lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647bc30e-1024-44e3-a6ae-d6d5f6b95f8f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A címzett nevét egy tévésorozatból vette a futár.","shortLead":"A címzett nevét egy tévésorozatból vette a futár.","id":"20200717_Kaveszeme_kokain_olasz_drogcsempesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647bc30e-1024-44e3-a6ae-d6d5f6b95f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e386bd49-ba2d-49b5-9ab9-87e71afc6761","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Kaveszeme_kokain_olasz_drogcsempesz","timestamp":"2020. július. 17. 16:12","title":"Kávészemekbe rejtette a kokaint az olasz drogcsempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Harmincnegyedszer is bajnok lett a Real Madrid csütörtökön, a Barcelona pedig újabb kínos vereségbe futott bele, ezúttal az Osasuna ellen, hazai pályán. A katalánok edzője és klasszisa is értékelte saját teljesítményüket. ","shortLead":"Harmincnegyedszer is bajnok lett a Real Madrid csütörtökön, a Barcelona pedig újabb kínos vereségbe futott bele...","id":"20200717_Messi_Ezzel_a_hozzaallassal_elveszitjuk_a_Napoli_elleni_csatat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8a7e44-221c-4548-8e97-4ab729a5ae88","keywords":null,"link":"/sport/20200717_Messi_Ezzel_a_hozzaallassal_elveszitjuk_a_Napoli_elleni_csatat_is","timestamp":"2020. július. 17. 16:45","title":"Messi: Ezzel a hozzáállással elveszítjük a Napoli elleni csatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált napi új esetek száma rekordot döntött.","shortLead":"A regisztrált napi új esetek száma rekordot döntött.","id":"20200717_Csak_Indiaban_egymillional_tobb_koronavirusafertozott_van_mar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585562cd-4150-46f7-b8d0-71d8fc0c0b08","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Csak_Indiaban_egymillional_tobb_koronavirusafertozott_van_mar","timestamp":"2020. július. 17. 10:07","title":"Egymilliónál is több koronavírus-fertőzött van már Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e298d9-3d73-408b-bffb-1df953ba9265","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szövevényes botrány Szlovéniában.","shortLead":"Szövevényes botrány Szlovéniában.","id":"20200717_Korrupcios_botrany_szloven_ceg_magyar_kulugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8e298d9-3d73-408b-bffb-1df953ba9265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d2f50-47e2-4a4c-8185-81f2dde1cf89","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_Korrupcios_botrany_szloven_ceg_magyar_kulugy","timestamp":"2020. július. 17. 13:10","title":"Korrupciós botrányba keveredő szlovén céggel is leszerződött a magyar külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c435aa-ea7a-42e4-9cf2-d7bb9e94eade","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A McLaren Renault fiatal brit versenyzője a későn kezdődött szezon eddigi két futamán igen meggyőzően teljesített.","shortLead":"A McLaren Renault fiatal brit versenyzője a későn kezdődött szezon eddigi két futamán igen meggyőzően teljesített.","id":"20200717_nem_papirforma_a_hungaroring_elott_a_20_eves_mclarenes_norris_a_legerosebb_f1_pilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67c435aa-ea7a-42e4-9cf2-d7bb9e94eade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81139ba7-8f9c-4eba-ba31-c7934cfd4d1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_nem_papirforma_a_hungaroring_elott_a_20_eves_mclarenes_norris_a_legerosebb_f1_pilota","timestamp":"2020. július. 17. 09:21","title":"Nem papírforma: a Hungaroring előtt a McLaren 20 éves britje a legerősebb F1 pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74f150-4721-4f56-88dc-fc630731f05a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két év alatt. A WWF szerint a páratlan régió veszélyben van.","shortLead":"Két év alatt. A WWF szerint a páratlan régió veszélyben van.","id":"20200717_noveny_allatfajok_wwf_mekong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e74f150-4721-4f56-88dc-fc630731f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde0651e-17a0-419f-995d-ad99739144d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_noveny_allatfajok_wwf_mekong","timestamp":"2020. július. 17. 15:00","title":"110 új növény- és állatfajt fedeztek fel a Mekong vidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]