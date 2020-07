Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6adf1612-6531-4f9e-9d4a-a46624f2217c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU 2021 és 2027 közötti költségvetése az egyik téma.","shortLead":"Az EU 2021 és 2027 közötti költségvetése az egyik téma.","id":"20200718_Nincs_elorehaladas_a_brusszeli_EUcsucson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6adf1612-6531-4f9e-9d4a-a46624f2217c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcf18f2-8829-4621-ba9a-bf194e304f4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200718_Nincs_elorehaladas_a_brusszeli_EUcsucson","timestamp":"2020. július. 18. 13:27","title":"Nincs előrehaladás a brüsszeli EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ac15e-8397-4c3e-869e-8b265988d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ősszel indul a Filmalap streaming szolgáltatása.","shortLead":"Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ősszel indul a Filmalap streaming szolgáltatása.","id":"20200718_A_Netflix_gyarthatja_a_Hunyadi_filmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c9ac15e-8397-4c3e-869e-8b265988d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02a0b72-55cf-4902-b80c-83122555e686","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_Netflix_gyarthatja_a_Hunyadi_filmet","timestamp":"2020. július. 18. 14:52","title":"A Netflix gyárthatja a Hunyadi filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74f150-4721-4f56-88dc-fc630731f05a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két év alatt. A WWF szerint a páratlan régió veszélyben van.","shortLead":"Két év alatt. A WWF szerint a páratlan régió veszélyben van.","id":"20200717_noveny_allatfajok_wwf_mekong","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e74f150-4721-4f56-88dc-fc630731f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde0651e-17a0-419f-995d-ad99739144d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_noveny_allatfajok_wwf_mekong","timestamp":"2020. július. 17. 15:00","title":"110 új növény- és állatfajt fedeztek fel a Mekong vidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon nem követelt újabb áldozatokat a járvány.","shortLead":"Az elmúlt napon nem követelt újabb áldozatokat a járvány.","id":"20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affb7ab4-80ff-4905-a1f7-7c5bb0c9c88e","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. július. 17. 09:23","title":"Újabb 14 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyanaz a csapat állhat az újabb kibermerénylet mögött, amelyik az amerikai elnökválasztást is befolyásolhatta.","shortLead":"Ugyanaz a csapat állhat az újabb kibermerénylet mögött, amelyik az amerikai elnökválasztást is befolyásolhatta.","id":"20200717_orosz_hackertamadas_koronavirus_elleni_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92337e2-11b9-4446-a00e-17543b764689","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_orosz_hackertamadas_koronavirus_elleni_vakcina","timestamp":"2020. július. 17. 16:03","title":"Újabb orosz hackertámadás érte a koronavírus elleni vakcina fejlesztőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kevesebb mint 250 felnőtt példány él már csak. ","shortLead":"Kevesebb mint 250 felnőtt példány él már csak. ","id":"20200717_Hajszal_hijan_kihaltak_az_eszaki_simabalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf44f53-a597-487c-b2b3-ab7dfc195b1e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Hajszal_hijan_kihaltak_az_eszaki_simabalnak","timestamp":"2020. július. 17. 11:23","title":"Majdnem kihaltak az északi simabálnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár le is állhatnak a szerveink. ","shortLead":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár...","id":"20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd0368b-990a-4ee7-97d4-ae192a98c724","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. július. 17. 13:13","title":"Végzetesen forróak lesznek a nyarak a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63f910-bb30-43ab-bee1-5d7b0f91e1c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ország esetében enyhített a beutazási korlátozásokon az országos tisztifőorvos. \r

","shortLead":"Két ország esetében enyhített a beutazási korlátozásokon az országos tisztifőorvos. \r

","id":"20200718_Kanada_sarga_Portugalia_zold_besorolast_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f63f910-bb30-43ab-bee1-5d7b0f91e1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea4f146-3b6e-408e-b01e-cde31e25b62b","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Kanada_sarga_Portugalia_zold_besorolast_kapott","timestamp":"2020. július. 18. 16:23","title":"Kanada sárga, Portugália zöld besorolást kapott Müller Cecíliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]