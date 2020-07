Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizalmi vagyonkezelő bízik a Michelin-csillagos éttermek jövőjében.","shortLead":"Bizalmi vagyonkezelő bízik a Michelin-csillagos éttermek jövőjében.","id":"202029_costes_downtown_uj_tulajdonos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970f5c6a-5b84-4d1b-9045-19e3fef7e810","keywords":null,"link":"/360/202029_costes_downtown_uj_tulajdonos","timestamp":"2020. július. 19. 08:30","title":"Járvány közben bukkant fel új befektető Gerendai luxuséttermeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb02779f-8b34-4fa1-9bbd-7dfdb05d9d38","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Mercedesnek GLA második generációja csak kicsit lett más, mint az elődje volt, de ezzel máris sokkal szélesebb közönséget érhet el.","shortLead":"A Mercedesnek GLA második generációja csak kicsit lett más, mint az elődje volt, de ezzel máris sokkal szélesebb...","id":"20200719_mercedes_benz_suv_gla_velemeny_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb02779f-8b34-4fa1-9bbd-7dfdb05d9d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0891ad37-1c5b-408f-b55f-25c8be4e7b12","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_mercedes_benz_suv_gla_velemeny_teszt_menetproba","timestamp":"2020. július. 19. 11:00","title":"Már családi autónak is jó – teszteltük a legkisebb Mercedes SUV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567affcf-4890-4da5-b8b9-dbce4f4a3dfc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A három elgázolt gyalogost kórházba vitték.","shortLead":"A három elgázolt gyalogost kórházba vitték.","id":"20200719_Jardan_varakozo_gyalogosokat_gazolt_egy_auto_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=567affcf-4890-4da5-b8b9-dbce4f4a3dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25520c1d-00d7-46d3-9258-1c31b5adba04","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Jardan_varakozo_gyalogosokat_gazolt_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2020. július. 19. 11:50","title":"Járdán várakozó gyalogosokat gázolt egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyorsul a koronavírus terjedése globális szinten. Az USA-ban és Brazíliában tombol leginkább a járvány.","id":"20200719_Naprolnapra_rekordot_dont_az_uj_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717b7874-197f-44c1-a16d-4d81bc203bd0","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Naprolnapra_rekordot_dont_az_uj_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 19. 08:28","title":"Napról-napra rekordot dönt az új koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4893ce94-1650-4ce0-912e-f977457a6a3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az F3-asok versenyén kifolyt olajfolt miatt a pálya bizonyos szakaszai még nem voltak éppen ideálisak.","shortLead":"Az F3-asok versenyén kifolyt olajfolt miatt a pálya bizonyos szakaszai még nem voltak éppen ideálisak.","id":"20200718_Az_idomero_elotti_harmadik_szabadedzest_Bottas_vitte_el_a_Hungaroringen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4893ce94-1650-4ce0-912e-f977457a6a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabee01b-e5dc-4b31-890e-0295eb66f9e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_Az_idomero_elotti_harmadik_szabadedzest_Bottas_vitte_el_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 18. 13:24","title":"Az időmérő előtti harmadik szabadedzést Bottas vitte el a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c0aabc-424d-4fb9-b3f3-354fd8f0b88a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már a közönség is láthatja a nemrég született sörényeshangyász-kölyköt a Fővárosi Állat-és Növénykertben; a kicsi még főleg anyukája hátára csimpaszkodva cipelteti magát.



","shortLead":"Már a közönség is láthatja a nemrég született sörényeshangyász-kölyköt a Fővárosi Állat-és Növénykertben; a kicsi még...","id":"20200717_A_hetveget_is_bearanyozza_a_most_szuletett_budapesti_hangyaszkolyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83c0aabc-424d-4fb9-b3f3-354fd8f0b88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc543c6-b5bf-42fb-81b1-a84361204f83","keywords":null,"link":"/elet/20200717_A_hetveget_is_bearanyozza_a_most_szuletett_budapesti_hangyaszkolyok","timestamp":"2020. július. 17. 16:51","title":"A hétvégét is bearanyozza a most született budapesti hangyász-kölyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem gyanúsítják, de kihallgatják az egyházmegye egyik önkéntesét a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz ügyében.","shortLead":"Nem gyanúsítják, de kihallgatják az egyházmegye egyik önkéntesét a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz ügyében.","id":"20200719_Egyhazmegyei_onkentest_hallgatnak_ki_a_nantesi_szekesegyhaz_leegese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d3cdb-1f5e-4097-ad95-f58785c0ae9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Egyhazmegyei_onkentest_hallgatnak_ki_a_nantesi_szekesegyhaz_leegese_miatt","timestamp":"2020. július. 19. 11:15","title":"Egyházmegyei önkéntest hallgatnak ki a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A munka törvénykönyvétől való eltérés érdekében hozott veszélyhelyzeti rendelkezés miatt adtak be panaszt ellenzéki képviselők. Az Alkotmánybíróság szerint, mivel a veszélyhelyzet megszűnt nincs miről tárgyalni.","shortLead":"A munka törvénykönyvétől való eltérés érdekében hozott veszélyhelyzeti rendelkezés miatt adtak be panaszt ellenzéki...","id":"20200717_alkotmanybirosag_veszelyhelyzet_panasz_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5298a75f-c546-4de2-9a8f-18ec5d296e09","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_alkotmanybirosag_veszelyhelyzet_panasz_munka","timestamp":"2020. július. 17. 17:48","title":"Az Ab nem foglalkozik a dolgozók jogainak szűkítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]