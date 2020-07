Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd10e40e-8bc0-4b9f-b982-e68c7e99fc60","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Öngyilkos lett Jekatyerina Alekszandrovszkaja, aki páros műkorcsolyázásban 2017-ben junior-világbajnok volt.\r

","shortLead":"Öngyilkos lett Jekatyerina Alekszandrovszkaja, aki páros műkorcsolyázásban 2017-ben junior-világbajnok volt.\r

","id":"20200718_Ongyilkos_lett_egy_juniur_vilagbajnok_mukorcsolyazono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd10e40e-8bc0-4b9f-b982-e68c7e99fc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee68f272-06e7-4762-8ddb-d32b33e42688","keywords":null,"link":"/sport/20200718_Ongyilkos_lett_egy_juniur_vilagbajnok_mukorcsolyazono","timestamp":"2020. július. 18. 17:46","title":"Öngyilkos lett egy junior világbajnok műkorcsolyázónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cf0ca2-d747-4c32-add0-a00dadbadf6b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Volt hova visszanyúlniuk a Szerb Antal „nemzetietlen” irodalomtörténetétől a romlatlan ifjúságot kivont karddal óvó újhazafiaknak. De manapság is ismerős lehet, ahogy az 1934-es első kiadása után nyolc évvel agresszív antiszemita támadássorozat indult a sajtóban a tragikus sorsú író azóta klasszikussá érett műve ellen.","shortLead":"Volt hova visszanyúlniuk a Szerb Antal „nemzetietlen” irodalomtörténetétől a romlatlan ifjúságot kivont karddal óvó...","id":"202029__szerb_antal__kilora_mertek__jobbra_tantorogva__nem_irodalmi_tortenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04cf0ca2-d747-4c32-add0-a00dadbadf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000f9979-62da-4b2e-8864-f20e189c6175","keywords":null,"link":"/360/202029__szerb_antal__kilora_mertek__jobbra_tantorogva__nem_irodalmi_tortenet","timestamp":"2020. július. 19. 12:00","title":"Zsidózás és könyvbezúzás: a magyar irodalomtörténet egyik szégyenteljes fejezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3627330a-a2c1-44fb-82de-58f852dc8b24","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A CEU leköszönőfélben lévő rektorhelyettese szerint fontos kimondani, hogy Magyarország bizonyos értelemben nem demokrácia. Igaz, más területeken még az. A rektorhelyettes szerint a CEU-nak azért kellett távoznia, mert elüldözték őket, betolták őket az ellenségek sorába.","shortLead":"A CEU leköszönőfélben lévő rektorhelyettese szerint fontos kimondani, hogy Magyarország bizonyos értelemben nem...","id":"20200718_Enyedi_a_Fulkeben_Az_irany_egyertelmu_az_autokracia_fele_teszunk_lepeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3627330a-a2c1-44fb-82de-58f852dc8b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795e6bee-782b-4cb6-aa89-ed6fbc406969","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Enyedi_a_Fulkeben_Az_irany_egyertelmu_az_autokracia_fele_teszunk_lepeseket","timestamp":"2020. július. 18. 14:00","title":"Enyedi a Fülkében: Az irány egyértelmű, az autokrácia felé teszünk lépéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Túszul ejtették a libériai zászló alatt hajózó Curacao Trader nevű tankhajó orosz és ukrán legénységét, a hajó tehetetlenül sodródik.","shortLead":"Túszul ejtették a libériai zászló alatt hajózó Curacao Trader nevű tankhajó orosz és ukrán legénységét, a hajó...","id":"20200718_Kalozok_tamadtak_meg_egy_tankert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a9b305-ffa2-44e1-b5b4-e4d07c10a2ab","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Kalozok_tamadtak_meg_egy_tankert","timestamp":"2020. július. 18. 15:46","title":"Kalózok támadtak meg egy tankert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c0aabc-424d-4fb9-b3f3-354fd8f0b88a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már a közönség is láthatja a nemrég született sörényeshangyász-kölyköt a Fővárosi Állat-és Növénykertben; a kicsi még főleg anyukája hátára csimpaszkodva cipelteti magát.



","shortLead":"Már a közönség is láthatja a nemrég született sörényeshangyász-kölyköt a Fővárosi Állat-és Növénykertben; a kicsi még...","id":"20200717_A_hetveget_is_bearanyozza_a_most_szuletett_budapesti_hangyaszkolyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83c0aabc-424d-4fb9-b3f3-354fd8f0b88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc543c6-b5bf-42fb-81b1-a84361204f83","keywords":null,"link":"/elet/20200717_A_hetveget_is_bearanyozza_a_most_szuletett_budapesti_hangyaszkolyok","timestamp":"2020. július. 17. 16:51","title":"A hétvégét is bearanyozza a most született budapesti hangyász-kölyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74f150-4721-4f56-88dc-fc630731f05a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két év alatt. A WWF szerint a páratlan régió veszélyben van.","shortLead":"Két év alatt. A WWF szerint a páratlan régió veszélyben van.","id":"20200717_noveny_allatfajok_wwf_mekong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e74f150-4721-4f56-88dc-fc630731f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde0651e-17a0-419f-995d-ad99739144d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_noveny_allatfajok_wwf_mekong","timestamp":"2020. július. 17. 15:00","title":"110 új növény- és állatfajt fedeztek fel a Mekong vidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint az ellenzék tudatosan félremagyarázza az adatokat, amiket a tisztifőorvos adott ki a koronavírus járványról.","shortLead":"Az Emmi szerint az ellenzék tudatosan félremagyarázza az adatokat, amiket a tisztifőorvos adott ki a koronavírus...","id":"20200717_emmi_koronavirus_korhaz_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5493d3ca-4886-48a1-8d15-881b761031cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_emmi_koronavirus_korhaz_fertozes","timestamp":"2020. július. 17. 17:38","title":"Emmi: Nem igaz, hogy a betegek negyede kórházban fertőződött meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fd1959-70fe-4b6f-bb35-dfbc849a7441","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberek helyett a fák és a hegyek vonzották a férfit, aki néhány napja több rendőrt is lefegyverzett, majd eltűnt.","shortLead":"Az emberek helyett a fák és a hegyek vonzották a férfit, aki néhány napja több rendőrt is lefegyverzett, majd eltűnt.","id":"20200717_fekete_erdo_nemetorszag_rambo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1fd1959-70fe-4b6f-bb35-dfbc849a7441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51915530-64fe-4c09-a0a2-f359a69e5170","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_fekete_erdo_nemetorszag_rambo","timestamp":"2020. július. 17. 21:58","title":"Vonzódik a fegyverekhez, állandóan a hegyeket járja – a rendőrség szerint ilyen ember a német Rambó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]