Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64ac0b72-a965-426e-87d8-f1c0bc93a550","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar menedzsmentcége szerzői jogi panasszal élt a közösségimédia-platformnál.","shortLead":"A zenekar menedzsmentcége szerzői jogi panasszal élt a közösségimédia-platformnál.","id":"20200719_A_Linkin_Park_leszedette_Trump_egyik_tweetjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64ac0b72-a965-426e-87d8-f1c0bc93a550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8a16cb-5828-4847-bd13-adfd1e53fe47","keywords":null,"link":"/elet/20200719_A_Linkin_Park_leszedette_Trump_egyik_tweetjet","timestamp":"2020. július. 19. 13:35","title":"A Linkin Park leszedette Trump egyik tweetjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fdda42-08df-440d-b27b-1a09ae5baebb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, aki első sorban a Hungaroring jövőbeni szerződése miatt tartózkodik nálunk, a német világbajnok állapotáról is mondott néhány szót.","shortLead":"A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, aki első sorban a Hungaroring jövőbeni szerződése miatt tartózkodik nálunk...","id":"20200719_Schumacher_allapotarol_is_beszelt_Budapesten_Jean_Todt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7fdda42-08df-440d-b27b-1a09ae5baebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c52906f-b5cb-472f-98ea-ee75148a44a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_Schumacher_allapotarol_is_beszelt_Budapesten_Jean_Todt","timestamp":"2020. július. 19. 09:35","title":"Schumacher állapotáról is beszélt Budapesten Jean Todt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37976251-b5bc-49de-9e82-1ece419a29f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bukaresti Dinamót a végén még a koronavírus fogja kiejteni. ","shortLead":"A bukaresti Dinamót a végén még a koronavírus fogja kiejteni. ","id":"20200718_Tiz_focista_lett_koronavirusos_a_Dinamo_Bucurestinel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37976251-b5bc-49de-9e82-1ece419a29f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33ea9d9-7aa3-4f8d-9b6e-11d1bdf3ec42","keywords":null,"link":"/sport/20200718_Tiz_focista_lett_koronavirusos_a_Dinamo_Bucurestinel","timestamp":"2020. július. 18. 19:59","title":"Tíz focista lett koronavírusos a Dinamo Bucurestinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e74b48-3518-4dca-8b52-56098146c5a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"110 darab, Romániából származó nehézfémekkel teli konténert találtak egy kikötőben. Malajzia a román hatóságokkal és az Interpollal is felvette a kapcsolatot.","shortLead":"110 darab, Romániából származó nehézfémekkel teli konténert találtak egy kikötőben. Malajzia a román hatóságokkal és...","id":"20200719_1864_tonnanyi_roman_veszelyes_hulladekot_csempesztek_Malajziaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8e74b48-3518-4dca-8b52-56098146c5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a30218-60a5-4876-9bb2-2b34791ba41f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_1864_tonnanyi_roman_veszelyes_hulladekot_csempesztek_Malajziaba","timestamp":"2020. július. 19. 15:30","title":"Több mint 1800 tonna román veszélyes hulladékot csempésztek Malajziába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4893ce94-1650-4ce0-912e-f977457a6a3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az F3-asok versenyén kifolyt olajfolt miatt a pálya bizonyos szakaszai még nem voltak éppen ideálisak.","shortLead":"Az F3-asok versenyén kifolyt olajfolt miatt a pálya bizonyos szakaszai még nem voltak éppen ideálisak.","id":"20200718_Az_idomero_elotti_harmadik_szabadedzest_Bottas_vitte_el_a_Hungaroringen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4893ce94-1650-4ce0-912e-f977457a6a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabee01b-e5dc-4b31-890e-0295eb66f9e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_Az_idomero_elotti_harmadik_szabadedzest_Bottas_vitte_el_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 18. 13:24","title":"Az időmérő előtti harmadik szabadedzést Bottas vitte el a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747e480e-a9f0-425c-bd49-4703ec2ff397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tiltakozásból lett vegán Lewis Hamilton, Rosco nevű kutyáját viszont főleg egészségi okból fogta diétára.","shortLead":"Tiltakozásból lett vegán Lewis Hamilton, Rosco nevű kutyáját viszont főleg egészségi okból fogta diétára.","id":"20200719_hamilton_kutyaja_vegan_es_egeszseges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747e480e-a9f0-425c-bd49-4703ec2ff397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97554901-63be-497e-83bb-ad949ed2be06","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_hamilton_kutyaja_vegan_es_egeszseges","timestamp":"2020. július. 19. 18:10","title":"Hamilton vegánt faragott kutyájából, és állítja: azóta egészségesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ae84d6-6d23-4ca8-8867-424277f4e005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kettős szerepe lehet a Lenovo új tabletjének, a Yoga X nem csupán táblagép lenne, hanem egyéb feladatra is fel lehetne használni.","shortLead":"Kettős szerepe lehet a Lenovo új tabletjének, a Yoga X nem csupán táblagép lenne, hanem egyéb feladatra is fel lehetne...","id":"20200718_lenovo_yoga_x_tablet_es_masodlagos_kijelzo_eink_epapir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ae84d6-6d23-4ca8-8867-424277f4e005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8548e7c2-fa8e-4c69-be97-3527a52649f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_lenovo_yoga_x_tablet_es_masodlagos_kijelzo_eink_epapir","timestamp":"2020. július. 18. 10:03","title":"Különleges gépen dolgozik a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak esetén pedig óhatatlanul beköltözik a lakásba az utca zaja. A problémát nem szünteti meg, de jelentősen mérsékelheti a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem kutatóinak találmánya. ","shortLead":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak...","id":"202029_zajszures_otthon_ellentamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3928724a-46ff-4312-b840-eb818b4b2a78","keywords":null,"link":"/360/202029_zajszures_otthon_ellentamadas","timestamp":"2020. július. 18. 16:15","title":"Ezt a zajszűrő ablakot forgalmas út mellett is ki lehet nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]