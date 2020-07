Vádat emelt az ügyészség ifj. Rapcsák András ellen a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal elleni hackertámadások ügyében - erről mutatott be Márki-Zay Péter polgármester a Facebookon egy ügyészségi tájékoztató levelet.

Ifj. Rapcsák András tavaly ősszel még a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. vezetője volt, amikor Márki-Zay előállt a váddal: a cég egyik gépéről érte támadás a polgármesteri hivatalt. Ezt akkor a vagyonkezelő és ifj. Rapcsák is tagadta. (Rapcsák apja korábban tíz évig vezette polgármesterként a várost.) Most Márki-Zay arról mutatott be ügyészségi levelet, hogy ifj. Rapcsák ellen információs rendszer és adat megsértése miatt vádat emeltek. A levél keltezése július 6-i.

