Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Európai Tanács elnökének javaslata a jogállami kritériumokról a Spiegel szerint annyira nehézkes és vérszegény, hogy a magyar kormányfő és illiberális kollégái gond nélkül megtorpedózhatnak majd bármilyen kísérletet, amely megtagadná tőlük a pénzügyi alapok kifizetését.","shortLead":"Az Európai Tanács elnökének javaslata a jogállami kritériumokról a Spiegel szerint annyira nehézkes és vérszegény...","id":"20200719_Spiegel_Eleg_volt_Orbanbol_es_a_tobbiekbol_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0732ec33-c1eb-4c43-a50b-fbd4bb308abb","keywords":null,"link":"/360/20200719_Spiegel_Eleg_volt_Orbanbol_es_a_tobbiekbol_","timestamp":"2020. július. 19. 09:00","title":"Spiegel: Elég volt Orbánból és a többiekből! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb halálos áldozata a járványnak.\r

","shortLead":"Nincs újabb halálos áldozata a járványnak.\r

","id":"20200720_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf373a9-1869-4655-93a5-e0cdf75eabb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. július. 20. 08:42","title":"Hattal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32dc682f-d2ce-4c4f-adf1-d5a09b1db457","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A projekt vezetője szerint az Egyesült Arab Emirátusokban fejlesztett szoda által küldött jelek arra mutatnak, hogy minden a terv szerint halad.\r

","shortLead":"A projekt vezetője szerint az Egyesült Arab Emirátusokban fejlesztett szoda által küldött jelek arra mutatnak...","id":"20200720_mars_misszio_szonda_egyesult_arab_emiratusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32dc682f-d2ce-4c4f-adf1-d5a09b1db457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673dd818-bf43-4148-b40c-4fc061f0f8cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_mars_misszio_szonda_egyesult_arab_emiratusok","timestamp":"2020. július. 20. 06:36","title":"Sikeresen rajtolt az első arab Mars-misszió ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92f0f47-e0b8-48cd-a43e-eb251f012fac","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Annyira vége a rendőrállamnak, hogy romlik a közbiztonság. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"Annyira vége a rendőrállamnak, hogy romlik a közbiztonság. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött...","id":"20200718_Bundesliga_menekultek_kozbiztonsag_1990_julius_18","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f92f0f47-e0b8-48cd-a43e-eb251f012fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df1e20d-d322-4d29-bd4b-7707d775e221","keywords":null,"link":"/360/20200718_Bundesliga_menekultek_kozbiztonsag_1990_julius_18","timestamp":"2020. július. 18. 17:00","title":"Keletnémetek a Bundesligában! Igaz, csak kevesen – 1990. július 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra. Egy most készült tanulmány szerint azonban valójában csak 15 ezer kárpátaljai magyar távozott véglegesen a szülőföldjéről, a többiek inkább kétlaki életre rendezkedtek be a határ két oldalán, vagy eleve nem is magyar nemzetiségűek voltak.","shortLead":"A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra...","id":"202029_karpataljaiak_magyarorszagon_ideoda_vandorlas_aszegenyseg_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aee760f-91cd-457b-bd73-a2ecb55f100e","keywords":null,"link":"/360/202029_karpataljaiak_magyarorszagon_ideoda_vandorlas_aszegenyseg_elol","timestamp":"2020. július. 20. 14:00","title":"Kárpátaljaiak Magyarországon: ide-oda vándorlás a szegénység elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ac15e-8397-4c3e-869e-8b265988d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ősszel indul a Filmalap streaming szolgáltatása.","shortLead":"Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ősszel indul a Filmalap streaming szolgáltatása.","id":"20200718_A_Netflix_gyarthatja_a_Hunyadi_filmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c9ac15e-8397-4c3e-869e-8b265988d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02a0b72-55cf-4902-b80c-83122555e686","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_Netflix_gyarthatja_a_Hunyadi_filmet","timestamp":"2020. július. 18. 14:52","title":"A Netflix gyárthatja a Hunyadi filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki hétfőn már nem megy be dolgozni.","shortLead":"Valaki hétfőn már nem megy be dolgozni.","id":"20200718_Elvittek_az_otos_lotto_milliardos_fonyeremenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c49a0f5-1e0f-45ca-b060-8e574b558a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Elvittek_az_otos_lotto_milliardos_fonyeremenyet","timestamp":"2020. július. 18. 20:54","title":"Elvitték az ötös lottó milliárdos főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető szerint nem mindenhova passzol az ember. ","shortLead":"A műsorvezető szerint nem mindenhova passzol az ember. ","id":"20200720_Veiszer_Alinda_felmondott_az_ATVnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bda2640-6ec5-44b9-8b44-458ab388b2bb","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_Veiszer_Alinda_felmondott_az_ATVnel","timestamp":"2020. július. 20. 09:59","title":"Veiszer Alinda felmondott az ATV-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]