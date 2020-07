Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megrendezik a Strandok éjszakája nevű, már hagyományos eseményt több tucat fürdőhely részvételével.","shortLead":"Megrendezik a Strandok éjszakája nevű, már hagyományos eseményt több tucat fürdőhely részvételével.","id":"20200722_Hiaba_a_jarvany_jon_az_orszagos_ejszakai_strandparty","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27de829-479d-42a2-8e35-db6577b328da","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Hiaba_a_jarvany_jon_az_orszagos_ejszakai_strandparty","timestamp":"2020. július. 22. 11:54","title":"Hiába a járvány, jön az országos, éjszakába nyúló strandparty","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt döntött úgy a France Football, hogy idén nem díjaznak senkit.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt döntött úgy a France Football, hogy idén nem díjaznak senkit.","id":"20200720_aranylabda_france_football_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9eb9197-5c93-4077-8c93-64f82fb1ddce","keywords":null,"link":"/sport/20200720_aranylabda_france_football_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 14:53","title":"Idén nem osztják ki az Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d4f266-8bfe-425f-aa8e-ef22a93d28c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan a Samsung augusztus elejei eseményén mutatja majd be legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at. Az óra akár látványos animációt is megjeleníthet a számlapján.","shortLead":"Várhatóan a Samsung augusztus elejei eseményén mutatja majd be legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at. Az óra akár...","id":"20200721_samsung_galaxy_watch_3_animalt_oralap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49d4f266-8bfe-425f-aa8e-ef22a93d28c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865d5ed5-9f00-4588-926e-a45ff8e668aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_samsung_galaxy_watch_3_animalt_oralap","timestamp":"2020. július. 21. 16:03","title":"Spéci kis időjárás-jelentés jöhet a Samsung új órájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygó bizonyos pontjai szinte fuldokolnak a rengeteg műanyagtól. London folyója az egyik leginkább szennyezett terület brit kutatók szerint. ","shortLead":"A bolygó bizonyos pontjai szinte fuldokolnak a rengeteg műanyagtól. London folyója az egyik leginkább szennyezett...","id":"20200721_mikromuanyag_muanyagszennyezes_torlokendo_temze_london_muanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9a054c-9392-423f-9bea-d9d242732375","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_mikromuanyag_muanyagszennyezes_torlokendo_temze_london_muanyag","timestamp":"2020. július. 21. 18:03","title":"Másodpercenként 94 ezer mikroműanyag úszik át a Temze egyes szakaszain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a179a041-317e-42ca-ac56-53655df00525","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200721_Marabu_Feknyuz_Megvedtuk_nemzeti_buszkesegunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a179a041-317e-42ca-ac56-53655df00525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e695db55-c054-45c4-89f3-82e3f491c65c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Marabu_Feknyuz_Megvedtuk_nemzeti_buszkesegunket","timestamp":"2020. július. 21. 16:46","title":"Marabu Féknyúz: Megvédtük nemzeti büszkeségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14badf9-495e-4137-8a29-99acc3085803","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette, hogy megfertőződött.","shortLead":"Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette...","id":"20200721_brazilia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f14badf9-495e-4137-8a29-99acc3085803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ef6a91-6e5b-4414-af2f-960da49bbedd","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_brazilia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 05:11","title":"Két miniszter is megfertőződött Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bf0d19-16f9-4c14-8db5-ab4eef9f5b67","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hamarosan lezárul a Gellért-hegyi sikló évek óta húzódó előkészítése. A kocsik az első száz méteren a föld alatt haladnak majd, utána hídszerkezeten mennek tovább a Citadelláig.","shortLead":"Hamarosan lezárul a Gellért-hegyi sikló évek óta húzódó előkészítése. A kocsik az első száz méteren a föld alatt...","id":"20200722_Uj_kisfoldalatti_epul_Budapesten_a_Gellerthegyi_siklo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40bf0d19-16f9-4c14-8db5-ab4eef9f5b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185ebf00-4fd6-4947-a922-a8746e7eadcd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Uj_kisfoldalatti_epul_Budapesten_a_Gellerthegyi_siklo","timestamp":"2020. július. 22. 11:41","title":"Új kisföldalatti épül Budapesten: a Gellért-hegyi sikló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0907370-61fe-4448-b926-b6f7e48f1999","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn 11800 új fertőzöttet találtak, akiknek a fele 40 év alatti.","shortLead":"Hétfőn 11800 új fertőzöttet találtak, akiknek a fele 40 év alatti.","id":"20200721_kalifornia_fertozes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0907370-61fe-4448-b926-b6f7e48f1999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b77ee5-3b74-461c-a88f-f46298e47df6","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_kalifornia_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 06:41","title":"Kaliforniában tombol a járvány, a fertőzöttek nagy része fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]