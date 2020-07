Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3c072fb-4a98-4890-9a46-8b83ef7c437b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat órán át képes üzemelni az a miniatűr kamerarendszer, amit a Washingtoni Egyetem kutatói fejlesztettek ki.","shortLead":"Hat órán át képes üzemelni az a miniatűr kamerarendszer, amit a Washingtoni Egyetem kutatói fejlesztettek ki.","id":"20200720_robot_kamera_bogar_rovar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3c072fb-4a98-4890-9a46-8b83ef7c437b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d7aab0-ea57-43ff-9bca-00674da39d08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_robot_kamera_bogar_rovar","timestamp":"2020. július. 20. 15:03","title":"Bogárra szereltek kamerát a tudósok, majd csináltak egy önjáró változatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e1f7a4-242c-42c5-a48f-2b49531c2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ibrahimovic olyan beszólást eresztett el egy Parma-játékos ellen, ami igazán rá vall.","shortLead":"Ibrahimovic olyan beszólást eresztett el egy Parma-játékos ellen, ami igazán rá vall.","id":"20200721_Ibrahimovic_pont_olyan_pimasz_beszolast_eresztett_meg_amilyet_mindenki_kinez_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e1f7a4-242c-42c5-a48f-2b49531c2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7786c7d3-fb0e-49f5-ada4-7314c28b7875","keywords":null,"link":"/sport/20200721_Ibrahimovic_pont_olyan_pimasz_beszolast_eresztett_meg_amilyet_mindenki_kinez_belole","timestamp":"2020. július. 21. 13:58","title":"Ibrahimovic fejbe találta az ellenfelét, de az utána következő poén még jobban fájhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A lengyel kormánypárt rossz néven vette, hogy a sajtó egy része nem támogatta az elnökválasztási kampányban Andrzej Dudát.","shortLead":"A lengyel kormánypárt rossz néven vette, hogy a sajtó egy része nem támogatta az elnökválasztási kampányban Andrzej...","id":"20200721_A_kulfoldi_media_visszaszoritasat_szeretnek_elerni_Kaczynskiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba02c50e-ac8c-4c99-90a9-888ab10a6e13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_A_kulfoldi_media_visszaszoritasat_szeretnek_elerni_Kaczynskiek","timestamp":"2020. július. 21. 15:20","title":"A külföldi média visszaszorítását szeretnék elérni Kaczynskiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak részleges adatok ismertek arról, mennyire ütötte meg a koronavírus a kereskedelmet, de ezekből az látszik, hogy májusban még nem volt az igazi az újranyitás, csak júniusban kezdhetett el javulni a helyzet.","shortLead":"Még csak részleges adatok ismertek arról, mennyire ütötte meg a koronavírus a kereskedelmet, de ezekből az látszik...","id":"20200720_bolt_dolgozo_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4413c582-964b-49c0-bae1-0b3aa107bbe8","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_bolt_dolgozo_munka","timestamp":"2020. július. 20. 12:27","title":"40 ezer dolgozó tűnt el a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","shortLead":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","id":"20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aff5dd-8389-41db-b5ab-9e531528bdc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 20. 14:08","title":"Nagyobb lehet a kár a Twitter elleni hackertámadás után, mint elsőre remélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem nélkül.","shortLead":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem...","id":"20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf0305-067e-405a-96b9-69a5fa3feff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","timestamp":"2020. július. 20. 15:17","title":"Már 376 ezer munkanélküli van Magyarországon, 176 ezren egy fillért sem kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a14c2f0-7637-4b13-9f7f-7740ed9d79f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság alig több mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"Az újdonság alig több mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra. ","id":"20200722_421_loeros_kompakt_szabadidoauto_itt_a_mercedesamg_gla_45_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a14c2f0-7637-4b13-9f7f-7740ed9d79f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb06631-869e-4c39-8228-25b8d5b40941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_421_loeros_kompakt_szabadidoauto_itt_a_mercedesamg_gla_45_s","timestamp":"2020. július. 22. 07:59","title":"421 lóerős kompakt szabadidőautó: itt a Mercedes-AMG GLA 45 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik gyanúsított letartóztatását is elrendelte a nyomozati bíró az óbudai rablás ügyében.","shortLead":"A harmadik gyanúsított letartóztatását is elrendelte a nyomozati bíró az óbudai rablás ügyében.","id":"20200721_obuda_rablas_birosag_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c792b9-22b9-43d1-bbe8-bc7ae1067b12","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_obuda_rablas_birosag_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 21. 12:59","title":"Az óbudai brutális rablás újabb gyanúsítottját tartóztatták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]