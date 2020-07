Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sötét lovag egyik legdurvább jelenetében minden ütés igazi. ","shortLead":"A sötét lovag egyik legdurvább jelenetében minden ütés igazi. ","id":"20200721_Heath_Ledger_tenyleg_osszeverette_magat_a_Jokerszerep_kedveert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b756e1-17ff-4040-ab2e-8c63ca8b707e","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Heath_Ledger_tenyleg_osszeverette_magat_a_Jokerszerep_kedveert","timestamp":"2020. július. 21. 13:22","title":"Heath Ledger tényleg összeverette magát a Joker-szerep kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszteri biztos arról is beszélt, hogy hosszabb távon az áfa 5 százalékra való csökkentésével segíthetik az iparágat.","shortLead":"A miniszteri biztos arról is beszélt, hogy hosszabb távon az áfa 5 százalékra való csökkentésével segíthetik...","id":"20200720_demeter_szilard_koronavirus_konnyuzene_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a103ba4f-ea67-4f01-8127-8c31f575ef31","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_demeter_szilard_koronavirus_konnyuzene_tamogatas","timestamp":"2020. július. 20. 19:39","title":"Demeter Szilárd 5 milliárdos csomaggal mentené meg a zeneipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad8a684-032c-4f8c-a767-d2350557f664","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csopaki borokat felvették az oltalom alatt álló eredetmegjelölések nyilvántartásába.","shortLead":"A csopaki borokat felvették az oltalom alatt álló eredetmegjelölések nyilvántartásába.","id":"20200720_unios_vedettseg_csopak_bor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad8a684-032c-4f8c-a767-d2350557f664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad6d47d-e41b-44ca-afbe-5fb4e0a7db73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_unios_vedettseg_csopak_bor","timestamp":"2020. július. 20. 15:36","title":"Uniós védettség alá került a csopaki bor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb0a7f4-3350-48d4-9989-b975aea0c408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyiek nemcsak petíciót indítottak, de népszavazást is kezdeményeztek a Pilismarótra tervezett bányával szemben. Az önkormányzat kezdetben támogatta a projektet, majd hétfőn lemondott Pergel István polgármester.","shortLead":"A helyiek nemcsak petíciót indítottak, de népszavazást is kezdeményeztek a Pilismarótra tervezett bányával szemben...","id":"20200721_kavicsbanya_lemondott_polgarmester_pilismaroth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebb0a7f4-3350-48d4-9989-b975aea0c408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b221c4-f0e7-490b-a19f-4af2489cf82f","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_kavicsbanya_lemondott_polgarmester_pilismaroth","timestamp":"2020. július. 21. 14:36","title":"Bányanyitás ellen tartanának népszavazást Pilismaróton, a polgármester lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","shortLead":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","id":"20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a0de3-f6c2-419c-af88-815f35fa555f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","timestamp":"2020. július. 21. 20:04","title":"Rogán Cecília lánybúcsút tart és esküvőre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 300 emberre 8,3 millió forint helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök.\r

","shortLead":"Több mint 300 emberre 8,3 millió forint helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök.\r

","id":"20200720_koronavirus_jarvany_vedelmi_szabaly_maszk_vedotalsag_birsag_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24084e7-357a-4c93-852a-1be7540826ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_vedelmi_szabaly_maszk_vedotalsag_birsag_rendorseg","timestamp":"2020. július. 20. 10:00","title":"Kiderült, mekkora büntetést kaptak, akik nem tartották be a védelmi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdda4c5-0bdb-4c14-b4f0-699c0416a273","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tanulság: a töltőt jobb visszarakni a helyére. Lehetőleg indulás előtt.","shortLead":"A tanulság: a töltőt jobb visszarakni a helyére. Lehetőleg indulás előtt.","id":"20200721_benzinkut_toltopisztoly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cdda4c5-0bdb-4c14-b4f0-699c0416a273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd245c-e0ad-454b-91a5-91312828edbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_benzinkut_toltopisztoly","timestamp":"2020. július. 21. 20:48","title":"Kisebb csoda, hogy ebből a benzinkutas manőverből nem lett komoly baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","shortLead":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","id":"20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1355780c-82e4-49f3-97ca-64baf8863558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","timestamp":"2020. július. 20. 09:47","title":"Negyedik nap próbálnak megegyezni az EU-csúcs résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]