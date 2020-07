Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint Kanada, Kína, Németország és Dél-Korea példa lehet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint Kanada, Kína, Németország és Dél-Korea példa lehet.","id":"20200727_koronavirus_jarvany_fertozes_hatarzar_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec27b81d-e982-4b6b-aa1f-9870c047016f","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_koronavirus_jarvany_fertozes_hatarzar_who","timestamp":"2020. július. 27. 17:38","title":"WHO: Nem határzár, belső szigor kell a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553846e3-bda4-452c-998b-7df49efc82de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 308 GTS egy klasszikus, üvöltő V8-as, ami Thomas Magnum magánnyomozónak, vagyis az őt alakító Tom Sellecknek köszönhetően az olaszok egyik legismertebb modellje.","shortLead":"A Ferrari 308 GTS egy klasszikus, üvöltő V8-as, ami Thomas Magnum magánnyomozónak, vagyis az őt alakító Tom Sellecknek...","id":"20200726_Magnum_Ferrarijabol_is_elektromos_autot_csinaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=553846e3-bda4-452c-998b-7df49efc82de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd2d582-f956-4172-8d3b-cadc52c915c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Magnum_Ferrarijabol_is_elektromos_autot_csinaltak","timestamp":"2020. július. 27. 10:25","title":"A Magnum-féle Ferrariból is elektromos autót csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fennakadások vannak a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Lajosmizse és a Budapest–Esztergom vonalon is. Kőbánya-Kispestre sem lehet bejutni vonattal Martonvásárhely vagy Székesfehérvár felől.","shortLead":"Fennakadások vannak a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Lajosmizse és a Budapest–Esztergom vonalon is...","id":"20200727_mavinform_kesesek_meghibasodasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c7b38f-288d-41d1-a990-391c3059a0f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_mavinform_kesesek_meghibasodasok","timestamp":"2020. július. 27. 11:16","title":"Káosszal indul a hét a MÁV-nál, egymás után jelentik be a fennakadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két futam alatt másodszor nyert a francia Fabio Quartararo a MotoGP-n.","shortLead":"Két futam alatt másodszor nyert a francia Fabio Quartararo a MotoGP-n.","id":"20200726_Fabio_Quartararo_gyorsasagimotoros_vilagbajnoksag_MotoGP_futamn_Andaluziai_Nagydij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f13faf-b1a5-4d12-8656-a1bc7e8dcf15","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Fabio_Quartararo_gyorsasagimotoros_vilagbajnoksag_MotoGP_futamn_Andaluziai_Nagydij","timestamp":"2020. július. 26. 15:53","title":"Kettőből kettő: a MotoGP második futamát is megnyerte a Yamaha pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízmilliós lélegeztetőgépek miatt nyomoznak Szlovéniában, mert az ottani ügyészség szerint feleannyiért is beszerezhetők lettek volna. Magyarország közel 19 milliós darabáron vásárolt be az eszközökből. A legfőbb ügyész szerint a rendőrség feladata eldönteni, ez felveti-e a bűncselekmény gyanúját.","shortLead":"Tízmilliós lélegeztetőgépek miatt nyomoznak Szlovéniában, mert az ottani ügyészség szerint feleannyiért is...","id":"20200727_polt_vadai_lelegeztetogepbeszerzes_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef7ce22-0a65-4589-be0a-86368111cb18","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_polt_vadai_lelegeztetogepbeszerzes_feljelentes","timestamp":"2020. július. 27. 13:15","title":"Túlárazott lélegeztetőgépekről kérdezte Poltot Vadai, feljelentés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97635983-50d4-4cef-9d59-0981300a13c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többen megsérültek. A rendőrség egyelőre azon az állásponton van, hogy baleset történt. \r

","shortLead":"Többen megsérültek. A rendőrség egyelőre azon az állásponton van, hogy baleset történt. \r

","id":"20200726_gyalogos_gazolas_berlin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97635983-50d4-4cef-9d59-0981300a13c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672891fb-12a9-4882-a18d-aa7a88c57df7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_gyalogos_gazolas_berlin","timestamp":"2020. július. 26. 11:45","title":"Gyalogosok közé csapódott egy autó Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2668893-2ad4-4814-b00f-292a66d5fa32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhízás elleni brit kormányzati akcióterv részeként biciklizést írhatnak majd fel a háziorvosok, és tiltani fogják nappal a gyorséttermek televíziós reklámjait is.","shortLead":"Az elhízás elleni brit kormányzati akcióterv részeként biciklizést írhatnak majd fel a háziorvosok, és tiltani fogják...","id":"20200727_brit_elhizas_akcioterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2668893-2ad4-4814-b00f-292a66d5fa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb969c50-19f4-4695-be82-8c1c9b0271a4","keywords":null,"link":"/elet/20200727_brit_elhizas_akcioterv","timestamp":"2020. július. 27. 12:12","title":"Biciklizést is „felírhatnak” hamarosan a brit háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és nem tartják a távolságot. Meg is lett az eredménye.","shortLead":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és...","id":"20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6f6ec5-7980-4eab-b834-f15de0169b77","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","timestamp":"2020. július. 27. 05:16","title":"Marokkó több városát is lezárták, miután két nap alatt több mint 1000 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]