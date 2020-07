Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"882c2cb0-0878-4189-8ea0-96d0d8adf14c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezet egy ideje már ott keringhet az űrben, de az első teszteket csak most végezték el vele – ezt állítja legalábbis az Egyesült Államok.","shortLead":"A szerkezet egy ideje már ott keringhet az űrben, de az első teszteket csak most végezték el vele – ezt állítja...","id":"20200724_oroszorszag_muholdpusztito_fegyver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=882c2cb0-0878-4189-8ea0-96d0d8adf14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea72a399-7944-49e9-baeb-43b59417378a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_oroszorszag_muholdpusztito_fegyver","timestamp":"2020. július. 24. 18:03","title":"Az oroszok állítólag működésbe hoztak egy műholdpusztító fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b12bbac-e990-42fc-b090-aa11aee0f329","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Xavi Hernández, a katari al-Szadd labdarúgócsapatának vezetőedzője pozitív koronavírustesztet produkált, így nem ülhet a kispadon csapata szombati találkozóján, ami az újrakezdést követő első fellépése lesz címvédő együttesének.","shortLead":"Xavi Hernández, a katari al-Szadd labdarúgócsapatának vezetőedzője pozitív koronavírustesztet produkált, így nem ülhet...","id":"20200725_Xavi_pozitiv_virustesztje_miatt_nem_ulhet_le_a_kispadra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b12bbac-e990-42fc-b090-aa11aee0f329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07dc373-999a-409b-b382-f42e497d70f9","keywords":null,"link":"/sport/20200725_Xavi_pozitiv_virustesztje_miatt_nem_ulhet_le_a_kispadra","timestamp":"2020. július. 25. 15:40","title":"Xavi pozitív vírustesztje miatt nem ülhet le a kispadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek bizonyult az elektronikus egészségügyi rendszer - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek...","id":"20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53517a-557a-4892-877a-872cfc097afc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","timestamp":"2020. július. 25. 15:19","title":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Strasbourgi ítélet kényszerítette ki a túlzsúfolt hazai fegyintézetek bővítését. 