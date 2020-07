Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elsöprő többséggel választották meg a korábbi minisztert.","shortLead":"Elsöprő többséggel választották meg a korábbi minisztert.","id":"20200727_Lazar_Janos_elnok_tenisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b02a9-a10e-4d7e-91fc-2633d8f5ae5b","keywords":null,"link":"/sport/20200727_Lazar_Janos_elnok_tenisz","timestamp":"2020. július. 27. 16:20","title":"Lázár János a teniszszövetség új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan Black Shark változat érkezhet, amiben a Qualcomm Snapdragon 865+ lapkakészlet dolgozik.","shortLead":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan...","id":"20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4273c2-b49a-41ae-b559-413f4ceda410","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","timestamp":"2020. július. 28. 12:03","title":"Újabb ütős telefont adhat ki a Xiaomi, az eddigi legjobb processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a75940-e339-4cd2-9c52-af9ca6d4307f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akik esetleg kevesellték volna az Asus Rog Phone 3 bejelentésekor, hogy „csak” 144 Hz-es képfrissítés érhető el, azok most dörzsölhetik a markukat, titokban ugyanis ennél többet „rejtett el” a gyártó a készülékben.","shortLead":"Akik esetleg kevesellték volna az Asus Rog Phone 3 bejelentésekor, hogy „csak” 144 Hz-es képfrissítés érhető el, azok...","id":"20200728_asus_rog_phone_3_160_hz_kepfrissitesi_frekvencia_rejtett_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a75940-e339-4cd2-9c52-af9ca6d4307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6540a364-1c61-4437-8c2a-ca2bc8abc9ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_asus_rog_phone_3_160_hz_kepfrissitesi_frekvencia_rejtett_mod","timestamp":"2020. július. 28. 10:03","title":"Elrejtettek egy titkos módot az Asus ROG Phone 3-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Avagy: fölegye-e az ellenzék, amit a Fidesz kegyesen odalök neki? Vélemény.","shortLead":"Avagy: fölegye-e az ellenzék, amit a Fidesz kegyesen odalök neki? Vélemény.","id":"20200728_Cegledi_Maradek_falatok_Orban_utan_vane_ra_gusztusunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dcb65f-aef9-4c98-a348-74ab0cd2f201","keywords":null,"link":"/360/20200728_Cegledi_Maradek_falatok_Orban_utan_vane_ra_gusztusunk","timestamp":"2020. július. 28. 11:00","title":"Ceglédi: Maradék falatok Orbán után – van-e rá gusztusunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e33526f-4280-4105-89b1-7a0fcc5fac3e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ki az az idegen, aki velünk szemben ül a metrón? Ki az az ellenzéki, aki tüntetni merészel ellenünk? Egyik kérdés ártatlanabb, mint a másik – de még az egyik sincs igazán rendben. Ezért kényszerült hamar átalakítani arckereső szoftverét egy lengyel startup.","shortLead":"Ki az az idegen, aki velünk szemben ül a metrón? Ki az az ellenzéki, aki tüntetni merészel ellenünk? Egyik kérdés...","id":"202030_lengyel_arckereso_pofara_lesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e33526f-4280-4105-89b1-7a0fcc5fac3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d34857b-59f2-406a-85de-b63700390c9e","keywords":null,"link":"/360/202030_lengyel_arckereso_pofara_lesnek","timestamp":"2020. július. 27. 10:00","title":"Ön csak belenéz a gépe kamerájába, és kiderül, hova kerültek ki a képei a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e63c34-3d09-46cc-b192-15841541536e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első generációs Vanquish modernizált változatát egy közel 600 lóerős V12-es motor mozgatja.","shortLead":"Az első generációs Vanquish modernizált változatát egy közel 600 lóerős V12-es motor mozgatja.","id":"20200728_nagyon_keves_keszul_ebbol_a_regi_de_megis_uj_aston_martin_callum_vanquish_25","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92e63c34-3d09-46cc-b192-15841541536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd61b1a-c2e1-4ede-8c52-5055508a84ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_nagyon_keves_keszul_ebbol_a_regi_de_megis_uj_aston_martin_callum_vanquish_25","timestamp":"2020. július. 28. 11:21","title":"Nagyon kevés készül ebből a régi, de mégis új Aston Martinból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo klasszikusaival kapcsolatos, eddig nem látott fejlesztői képek, dokumentumok és más információk szivárogtak ki az internetre. Hackertámadásról lehet szó.","shortLead":"A Nintendo klasszikusaival kapcsolatos, eddig nem látott fejlesztői képek, dokumentumok és más információk szivárogtak...","id":"20200728_nintendo_klasszikusok_szivargas_hackertamadas_forraskod_prototipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4bd035-5eec-49d4-b322-117c2d8263ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_nintendo_klasszikusok_szivargas_hackertamadas_forraskod_prototipus","timestamp":"2020. július. 28. 17:03","title":"Óriási Nintendo-csomag került ki az internetre, forráskóddal, adatokkal, üzleti titkokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott levelet írt a bírónőnek, többször megfigyelte, kést is vásárolt.","shortLead":"A vádlott levelet írt a bírónőnek, többször megfigyelte, kést is vásárolt.","id":"20200727_Meg_akarta_olni_a_birot_aki_elitelte_ot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5d3697-c8ca-4cf9-9109-998b48e1869f","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Meg_akarta_olni_a_birot_aki_elitelte_ot","timestamp":"2020. július. 27. 14:50","title":"Meg akarta ölni a bírót, aki elítélte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]