[{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványveszély miatt óvatosabbak az intézmények.","shortLead":"A járványveszély miatt óvatosabbak az intézmények.","id":"20200729_egyetemek_tanevkezdes_koronavirus_jarvanyveszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2618ba9-761e-49da-858d-eca592a69663","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_egyetemek_tanevkezdes_koronavirus_jarvanyveszely","timestamp":"2020. július. 29. 19:59","title":"Van olyan magyar egyetem, ahol a nagyobb előadásokat online tervezik megtartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94c220f-dbac-4f50-90e1-54940bd71162","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Újabb tesztre küldik a mexikói Forma–1-es versenyzőt.","shortLead":"Újabb tesztre küldik a mexikói Forma–1-es versenyzőt.","id":"20200730_Bizonytalan_Sergio_Perez_koronavirus_teszt_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94c220f-dbac-4f50-90e1-54940bd71162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c04413-dea0-419b-a766-5ab52e347e0c","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Bizonytalan_Sergio_Perez_koronavirus_teszt_f1","timestamp":"2020. július. 30. 18:23","title":"Bizonytalan lett Sergio Pérez koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Zbigniew Ziobro szerint törvénytelen, hogy Brüsszel egyes EU-hivatalnokok ideológiai nézeteit akarja ráerőltetni másokra.","shortLead":"Zbigniew Ziobro szerint törvénytelen, hogy Brüsszel egyes EU-hivatalnokok ideológiai nézeteit akarja ráerőltetni...","id":"20200730_A_lengyel_igazsagugyi_miniszter_szerint_serti_Lengyelorszagot_ha_nem_szabad_elitelni_a_melegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936648ed-8c18-4fd7-868d-a5ea4c85e48d","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_A_lengyel_igazsagugyi_miniszter_szerint_serti_Lengyelorszagot_ha_nem_szabad_elitelni_a_melegeket","timestamp":"2020. július. 30. 17:25","title":"A lengyel igazságügyi miniszter szerint sérti Lengyelországot, ha nem szabad elítélni a melegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"94 milliárd forint kárt okoztak tavaly a gépjárművezetők a kötelező biztosítások terhére, ami történelmi csúcs.","shortLead":"94 milliárd forint kárt okoztak tavaly a gépjárművezetők a kötelező biztosítások terhére, ami történelmi csúcs.","id":"20200729_Mar_kozel_600_ezer_forint_egyegy_atlagos_karambol_karerteke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a72c96-55d3-4d47-9dca-d231b2ac86b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_Mar_kozel_600_ezer_forint_egyegy_atlagos_karambol_karerteke","timestamp":"2020. július. 29. 19:33","title":"Már közel 600 ezer forint egy átlagos karambol kárértéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon ritkán hoz nyilvánosságra a rendőrség olyan, elfogást bemutató videót, amelynek hangja is van. Most kivételt tettek.","shortLead":"Nagyon ritkán hoz nyilvánosságra a rendőrség olyan, elfogást bemutató videót, amelynek hangja is van. Most kivételt...","id":"20200730_unokazos_csalas_rendorseg_elfogas_baranya_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32556ffd-5012-4725-b647-b9d816f5e9df","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_unokazos_csalas_rendorseg_elfogas_baranya_megye","timestamp":"2020. július. 30. 12:52","title":"Filmbe illő módon csaptak le az unokázós csalókra Baranyában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b86952-ba72-4f30-991a-cafe20fa79c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy extra kiegészítő segítségével házasítana össze két iPadet az Apple úgy, hogy számítógépként funkcionáljanak. De a táblagép iPhone-nal is helyettesíthető lenne.","shortLead":"Egy extra kiegészítő segítségével házasítana össze két iPadet az Apple úgy, hogy számítógépként funkcionáljanak. De...","id":"20200729_apple_ipad_szababadalom_szamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92b86952-ba72-4f30-991a-cafe20fa79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91da4b61-f899-49cd-b079-fb48ada05320","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_apple_ipad_szababadalom_szamitogep","timestamp":"2020. július. 29. 11:03","title":"Különleges szabadalmat készített az Apple: számítógépet csinálna két iPadből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Qualcomm a Quick Charge 5 névre keresztelt technológiáját, amely az idén őszi csúcsmobilokba kerülhet bele először.","shortLead":"Bemutatta a Qualcomm a Quick Charge 5 névre keresztelt technológiáját, amely az idén őszi csúcsmobilokba kerülhet bele...","id":"20200729_qualcomm_quick_charge_5_gyorstoltes_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b4bbf1-e410-4ad9-936d-b6c7f544121e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_qualcomm_quick_charge_5_gyorstoltes_technologia","timestamp":"2020. július. 29. 12:03","title":"Ezzel a technológiával 15 perc alatt lehet nulláról 100 százalékra tölteni a mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826eda72-1b4b-4617-8edb-d73aa4b52c01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-t viszont becsüli, mert pont az, aminek mondja magát.","shortLead":"A DK-t viszont becsüli, mert pont az, aminek mondja magát.","id":"20200730_szanyi_tibor_mszp_iszomm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826eda72-1b4b-4617-8edb-d73aa4b52c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258f3317-a367-4266-8c36-66dd3c41bbf7","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_szanyi_tibor_mszp_iszomm","timestamp":"2020. július. 30. 07:20","title":"Szanyi Tibor: Az MSZP már csak egy zsugorodó amőba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]