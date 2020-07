Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Felhagytak a gyártók a BPA használatával, kutatók szerint a helyettesítő vegyi anyagok is ugyanolyan veszélyesek lehetnek az emberi szervezetre.","shortLead":"Felhagytak a gyártók a BPA használatával, kutatók szerint a helyettesítő vegyi anyagok is ugyanolyan veszélyesek...","id":"20200730_Vizsgalni_kellene_a_BPAt_helyettesito_vegyi_anyagok_hatasat_is_a_szervezetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ac640-dcae-4c6b-8590-ebda57ecef8f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Vizsgalni_kellene_a_BPAt_helyettesito_vegyi_anyagok_hatasat_is_a_szervezetre","timestamp":"2020. július. 30. 12:14","title":"Hiába helyettesítik a veszélyes vegyi anyagot, annak a hatásait is vizsgálni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az illetékesek szerint a halászflotta komoly károkat okozhat az egyedi élővilággal rendelkező Galápagos-szigeteknek.","shortLead":"Az illetékesek szerint a halászflotta komoly károkat okozhat az egyedi élővilággal rendelkező Galápagos-szigeteknek.","id":"20200729_galapagos_szigetek_halaszhajo_illegalis_halaszat_kinai_hajok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6829f45-00a0-4a0a-8ab8-8047e668042c","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_galapagos_szigetek_halaszhajo_illegalis_halaszat_kinai_hajok","timestamp":"2020. július. 29. 19:50","title":"Rengeteg kínai halászhajó bukkant fel a Galápagos-szigetek közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromszoros olimpia bajnok partnerével érkezett a magyar miniszterelnökhöz.","shortLead":"A háromszoros olimpia bajnok partnerével érkezett a magyar miniszterelnökhöz.","id":"20200730_Hosszu_Katinka_Orban_Viktor_Karmelita_Kolostor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889686fa-1a1a-4e95-bf38-5903e55ddd5a","keywords":null,"link":"/elet/20200730_Hosszu_Katinka_Orban_Viktor_Karmelita_Kolostor","timestamp":"2020. július. 30. 15:06","title":"Micsoda kilátás! – Orbán teraszán járt Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bb2043-dd16-48b3-bb7d-f65e9205d529","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt még nem tudni pontosan, mikortól, de úgy tűnik, a cél az, hogy eltűnjenek a kormánykerekek az autókból.","shortLead":"Azt még nem tudni pontosan, mikortól, de úgy tűnik, a cél az, hogy eltűnjenek a kormánykerekek az autókból.","id":"20200730_A_BMW_szabadalmaztatta_botkormanyat_az_onvezeto_autoihoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84bb2043-dd16-48b3-bb7d-f65e9205d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113ef96f-ae52-40c0-9212-095fa2b681b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_A_BMW_szabadalmaztatta_botkormanyat_az_onvezeto_autoihoz","timestamp":"2020. július. 30. 15:18","title":"A BMW szabadalmaztatta botkormányát az önvezető autóihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább fél évvel elhalasztja az Intel 7 nm-es technológiával készülő lapkáinak gyártását, és lehet, hogy emiatt a bíróságon köt majd ki.","shortLead":"Legalább fél évvel elhalasztja az Intel 7 nm-es technológiával készülő lapkáinak gyártását, és lehet, hogy emiatt...","id":"20200730_intel_7nmes_lapkak_keslekedese_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5f84d0-0714-4305-819d-17a4c13b46fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_intel_7nmes_lapkak_keslekedese_per","timestamp":"2020. július. 30. 10:03","title":"Per szakadhat az Intel nyakába az új processzorok késése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c75808b-122d-4961-97e1-ad468e704965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A létesítményt, amely Európa legnagyobb kézilabda-arénája lesz, Garancsi István cége építi.","shortLead":"A létesítményt, amely Európa legnagyobb kézilabda-arénája lesz, Garancsi István cége építi.","id":"20200730_kezilabda_arena_ferencvaros_gulyas_gergely_kocsis_mate_furjes_balazs_latvanyterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c75808b-122d-4961-97e1-ad468e704965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9141fb0-63da-4292-9e91-fdd563f99a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_kezilabda_arena_ferencvaros_gulyas_gergely_kocsis_mate_furjes_balazs_latvanyterv","timestamp":"2020. július. 30. 12:19","title":"A Fradinak adja a 78 milliárdból épülő kézilabdacsarnokot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fesztivál helyett garázskoncertek jönnek - jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Az ágazat 5,2 milliárdos támogatást kap, a pénzről a Magyar Turisztikai Ügynökség dönt. Kiderült az is, hamarosan közzéteszi az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy augusztus 1-től mennyiért teszteli a külföldről hazatérőket az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Fesztivál helyett garázskoncertek jönnek - jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Az ágazat 5,2...","id":"20200730_Gulyas_kormanyinfo_bejelentes_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198d5eb9-6bca-47e4-a74f-b12818701b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Gulyas_kormanyinfo_bejelentes_szigoritas","timestamp":"2020. július. 30. 10:52","title":"Gulyás: Augusztusban sem lesz fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint ezzel eggyel több bizonyíték van arra, hogy a vírust nem laboratóriumokban állították elő, és nem is onnan terjedt szét.","shortLead":"A tudósok szerint ezzel eggyel több bizonyíték van arra, hogy a vírust nem laboratóriumokban állították elő, és nem is...","id":"20200729_denever_koronavirus_sars_cov_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a6f5ce-dbbe-426a-9c92-22adc85d903a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_denever_koronavirus_sars_cov_2","timestamp":"2020. július. 29. 21:25","title":"Egy új kutatás szerint a koronavírus őse 40-70 éve ott lehet már a denevérekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]