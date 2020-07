Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"628c8ffc-1653-496d-a17c-defad5cf3035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig még nem készült ennyire nagy teljesítményű szívómotoros Lamborghini sportkocsi. ","shortLead":"Eddig még nem készült ennyire nagy teljesítményű szívómotoros Lamborghini sportkocsi. ","id":"20200730_nincs_turbo_es_nincs_villanymotor_itt_a_830_loeros_szivo_V12es_uj_lamborghini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=628c8ffc-1653-496d-a17c-defad5cf3035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad97a90-19fa-4001-81b8-283483ab78fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_nincs_turbo_es_nincs_villanymotor_itt_a_830_loeros_szivo_V12es_uj_lamborghini","timestamp":"2020. július. 30. 07:59","title":"Nincs turbó és nincs villanymotor: itt a 830 lóerős, szívó V12-es, új Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897b3c0c-856c-47cf-a10f-952acf9e15d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az almánál, a különböző cseresznyefajtáknál és az áfonyánál már kimutatható a mérséklődő terményhozam.","shortLead":"Az almánál, a különböző cseresznyefajtáknál és az áfonyánál már kimutatható a mérséklődő terményhozam.","id":"20200729_Mar_joval_kevesebb_alma_cseresznye_es_afonya_terem_az_USAban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=897b3c0c-856c-47cf-a10f-952acf9e15d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0975a0d1-aadc-4a5f-92df-56667ccebd3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200729_Mar_joval_kevesebb_alma_cseresznye_es_afonya_terem_az_USAban","timestamp":"2020. július. 29. 15:59","title":"Kevés a beporzó, visszaesik a termésmennyiség az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Qualcomm a Quick Charge 5 névre keresztelt technológiáját, amely az idén őszi csúcsmobilokba kerülhet bele először.","shortLead":"Bemutatta a Qualcomm a Quick Charge 5 névre keresztelt technológiáját, amely az idén őszi csúcsmobilokba kerülhet bele...","id":"20200729_qualcomm_quick_charge_5_gyorstoltes_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b4bbf1-e410-4ad9-936d-b6c7f544121e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_qualcomm_quick_charge_5_gyorstoltes_technologia","timestamp":"2020. július. 29. 12:03","title":"Ezzel a technológiával 15 perc alatt lehet nulláról 100 százalékra tölteni a mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itthon lazul a fegyelem, Madridban már mindenhol kötelező a maszk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Itthon lazul a fegyelem, Madridban már mindenhol kötelező a maszk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200729_Radar360_Az_Index_miatt_magyarazkodo_Fidesz_okokatasztrofa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854afe42-0b0b-4db7-8b11-ea4cf675fc35","keywords":null,"link":"/360/20200729_Radar360_Az_Index_miatt_magyarazkodo_Fidesz_okokatasztrofa","timestamp":"2020. július. 29. 07:46","title":"Radar360: Az Index miatt magyarázkodó Fidesz, ökokatasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A frissen megválasztott teniszszövetségi elnök szerint a tömegsport menedzselése a szervezet fő feladata, nem a presztízsberuházásoké. Erről pedig Orbán Viktort is meg lehet győzni. Az Indexről és a magyar sajtószabadságról is kérdezték. ","shortLead":"A frissen megválasztott teniszszövetségi elnök szerint a tömegsport menedzselése a szervezet fő feladata, nem...","id":"20200730_lazar_janos_magyar_teniszszovetseg_elnok_tenisz_orban_viktor_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ff70a0-468f-43e5-8274-bab97943eb66","keywords":null,"link":"/sport/20200730_lazar_janos_magyar_teniszszovetseg_elnok_tenisz_orban_viktor_index","timestamp":"2020. július. 30. 10:40","title":"Lázár János: Logikus érvekkel Orbán Viktor meggyőzhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index néhány napja elbocsátott főszerkesztője az ATV-ben azt mondta: fideszeseknek és ellenzékieknek is megvan a telefonszáma, így nem tehet róla, ha időnként felhívják.","shortLead":"Az Index néhány napja elbocsátott főszerkesztője az ATV-ben azt mondta: fideszeseknek és ellenzékieknek is megvan...","id":"20200728_dull_szabolcs_index_atv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f56b9d-39be-45d5-9bad-9b1e3b287e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_dull_szabolcs_index_atv","timestamp":"2020. július. 28. 19:56","title":"Dull Szabolcs: Nekem nincs titkolnivalóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Garmin szervereit néhány napja zsarolóvírus támadta meg, amely miatt a vállalat több szolgáltatása is leállt. Az amerikai multi szerint ma már újra rendben működnek.","shortLead":"A Garmin szervereit néhány napja zsarolóvírus támadta meg, amely miatt a vállalat több szolgáltatása is leállt...","id":"20200729_garmin_hackertamadas_zsarolovirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef95641e-289a-49ae-a4b8-aac1df256c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_garmin_hackertamadas_zsarolovirus","timestamp":"2020. július. 29. 17:03","title":"A zsarolóvírus-támadás után újra rendben üzemelnek a Garmin rendszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adf7437-b8f4-47d8-8a60-1d6da6d766a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint a koronavírus miatt.","shortLead":"Mármint a koronavírus miatt.","id":"20200728_gyorgy_laszlo_allamtitkar_lezaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8adf7437-b8f4-47d8-8a60-1d6da6d766a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d91984-bf9e-4c90-86ae-c05e7d351b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_gyorgy_laszlo_allamtitkar_lezaras_koronavirus","timestamp":"2020. július. 28. 16:44","title":"Államtitkár: A kormány nem számol újabb országos lezárással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]