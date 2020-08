Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3019e39-f2dd-4370-8948-6beb04acfa5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Most mérik fel, van-e igény Magyarországon az orosz hokiliga meccseire. Pont az a csarnok lenne jó erre, amely most épül fel.","shortLead":"Most mérik fel, van-e igény Magyarországon az orosz hokiliga meccseire. Pont az a csarnok lenne jó erre, amely most...","id":"20200730_Magyarorszag_orosz_hokiliga_KHL","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3019e39-f2dd-4370-8948-6beb04acfa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7220eaba-94dc-4173-8d33-fd4cc642a93d","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Magyarorszag_orosz_hokiliga_KHL","timestamp":"2020. július. 30. 19:20","title":"Magyarországon rendezhetik az orosz hokiliga egyes mérkőzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9daf19-208b-4767-ac2c-e95f6526a43b","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is megjelenhetnek. De hogyan lehet \"túlélni\" ezt a nehéz időszakot, hogyan tudjuk elkerülni, hogy ez az időszak a párkapcsolatunkban gondot okozzon?","shortLead":"Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is...","id":"remifeminplus_20200731_klimax_nok_parkapcsolat_maganelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9daf19-208b-4767-ac2c-e95f6526a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548f9dc3-8d5b-49e7-b00e-b64ed3301fcb","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200731_klimax_nok_parkapcsolat_maganelet","timestamp":"2020. július. 31. 07:30","title":"Nem kell búcsúzni az együttléttől, ha jön a menopauza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsivel több mint egy éve működik az intézet, de már most többletforrást kaptak, elsősorban a most használt helyiségeik átalakítására.","shortLead":"Kicsivel több mint egy éve működik az intézet, de már most többletforrást kaptak, elsősorban a most használt...","id":"20200731_700_milliot_ad_a_kormany_a_Magyarsagkutato_Intezetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9341fc76-a61a-405f-bb82-d1786f287e62","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_700_milliot_ad_a_kormany_a_Magyarsagkutato_Intezetnek","timestamp":"2020. július. 31. 05:54","title":"700 milliót ad a kormány a Magyarságkutató Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás rejlik, ami végigkísérte azt a folyamatot, ahogyan az USA 13-ból 50 állam alkotta unió lett.","shortLead":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás...","id":"202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d480fb49-a6c8-4231-8da5-14bd4b97a14d","keywords":null,"link":"/360/202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","timestamp":"2020. július. 31. 19:45","title":"Washington szeretne szövetségi állam lenni, de nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianni Infantino elmondása szerint csak \"a FIFA érdekét képviselve tisztázott bizonyos kérdéseket\" Michael Lauber svájci államügyésszel.","shortLead":"Gianni Infantino elmondása szerint csak \"a FIFA érdekét képviselve tisztázott bizonyos kérdéseket\" Michael Lauber...","id":"20200730_Joseph_Blatter_FIFA_elnok_Gianni_Infantino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6025e1-64f7-499f-851d-b6cab204989d","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Joseph_Blatter_FIFA_elnok_Gianni_Infantino","timestamp":"2020. július. 30. 20:51","title":"Joseph Blatter szerint fel kell függeszteni a FIFA elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közmeghallgatást tartottak a IX. kerületben a stadionépítés miatt.","shortLead":"Közmeghallgatást tartottak a IX. kerületben a stadionépítés miatt.","id":"20200730_Baranyi_ferencvaros_stadion_atletika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7e5dfa-8a9f-431a-a23a-df9ddad505f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Baranyi_ferencvaros_stadion_atletika","timestamp":"2020. július. 30. 20:33","title":"Baranyi: Tízmilliárdokat bukna Ferencváros, ha visszavonnák az atlétikai stadion támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung. A piackutató Canalys szerint azonban ez a győzelem csak átmeneti lesz, ami egyértelműen a koronavírus-járvány számlájára írható.","shortLead":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung...","id":"20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233b424-5aa0-4d05-8266-058cd6cd600f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","timestamp":"2020. július. 30. 20:03","title":"Élre tört a Huawei, már nem a Samsung a világ legnagyobb mobilgyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A füst eljutott néhány, a székesegyház közelében lévő kaptárhoz. Az ólomszennyezés mértéke az EU határértékén belül van.","shortLead":"A füst eljutott néhány, a székesegyház közelében lévő kaptárhoz. Az ólomszennyezés mértéke az EU határértékén belül van.","id":"20200731_parizs_mez_olomszennyezes_notre_dame","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dd4735-7ef7-4744-8d74-b2a9b745dac4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_parizs_mez_olomszennyezes_notre_dame","timestamp":"2020. július. 31. 07:33","title":"A leégett Notre-Dame miatt ólomszennyezetté váltak a párizsi mézek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]