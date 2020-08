Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás rejlik, ami végigkísérte azt a folyamatot, ahogyan az USA 13-ból 50 állam alkotta unió lett.","shortLead":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás...","id":"202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d480fb49-a6c8-4231-8da5-14bd4b97a14d","keywords":null,"link":"/360/202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","timestamp":"2020. július. 31. 19:45","title":"Washington szeretne szövetségi állam lenni, de nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89300761-1471-4928-8f86-5142f7af6844","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a levélszavazatok miatt aggódik.","shortLead":"Csak a levélszavazatok miatt aggódik.","id":"20200731_Trump_megsem_akarja_elhalasztani_az_elnokvalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89300761-1471-4928-8f86-5142f7af6844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c52ce7d-66db-46a3-bea5-887a942fd0a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Trump_megsem_akarja_elhalasztani_az_elnokvalasztast","timestamp":"2020. július. 31. 09:45","title":"Trump mégsem akarja elhalasztani az elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c6aacb-b628-4e55-a44f-b634f65678e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Egy négyfős társaság szombat hajnalban Nyíregyházán megtámadott egy egyedül, gyalog közlekedő férfit. Az áldozatukat mindannyian ütötték-rúgták, verték puszta kézzel és egy kerítésléccel. A társaság egyetlen nő tagja eközben a férfitól elvett egy mobiltelefont, egy tabletet, valamint több tízezer forint készpénzt.","shortLead":" Egy négyfős társaság szombat hajnalban Nyíregyházán megtámadott egy egyedül, gyalog közlekedő férfit. Az áldozatukat...","id":"20200801_Elfogtak_a_nyiregyhazi_felfegyverkezett_rablokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c6aacb-b628-4e55-a44f-b634f65678e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d028a3-de35-4fa1-a571-d7c7c6d1bb1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Elfogtak_a_nyiregyhazi_felfegyverkezett_rablokat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:43","title":"Elfogták a nyíregyházi felfegyverkezett rablókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A járvány új áldozata egy 50 éves krónikus beteg férfi.","shortLead":"A járvány új áldozata egy 50 éves krónikus beteg férfi.","id":"20200801_Meghalt_egy_beteg_huszoneggyel_nott_a_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2adb9c-227e-4144-957c-652bf8a1e03b","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Meghalt_egy_beteg_huszoneggyel_nott_a_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:29","title":"Meghalt egy beteg, huszoneggyel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde92934-2f12-4f97-bc96-6344db5ccfc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De minden bizonnyal nagyon rövid ülés lesz.","shortLead":"De minden bizonnyal nagyon rövid ülés lesz.","id":"20200731_Rendkivuli_ulest_tart_a_Parlament_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde92934-2f12-4f97-bc96-6344db5ccfc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1df1b47-8b1b-469b-ab72-569c3f33680c","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Rendkivuli_ulest_tart_a_Parlament_hetfon","timestamp":"2020. július. 31. 13:05","title":"Rendkívüli ülést tart a Parlament hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","shortLead":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","id":"20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407ed821-8ca2-403e-a229-9dcc87403d52","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","timestamp":"2020. július. 31. 16:05","title":"Érdi lövöldözés: elfogták a gyilkossággal gyanúsított férfit, ketten életveszélyes állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa4cf90-b0d4-4be3-bb37-6a9c713740ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb vagyonkezelő vállalkozást alapított Kacsóh Gábor, aki luxemburgi ügyvédként rendre feltűnt a volt győri polgármester, Borkai Zsolt körüli cégeknél.","shortLead":"Újabb vagyonkezelő vállalkozást alapított Kacsóh Gábor, aki luxemburgi ügyvédként rendre feltűnt a volt győri...","id":"202031_eqvitum_borkai_luxemburgi_osszekotoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aa4cf90-b0d4-4be3-bb37-6a9c713740ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6d3921-4467-481e-9dc8-476302eb2160","keywords":null,"link":"/360/202031_eqvitum_borkai_luxemburgi_osszekotoje","timestamp":"2020. július. 31. 12:00","title":"Megint mozgolódik Borkai luxemburgi összekötője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált Szilágyi Lenke.","shortLead":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált...","id":"202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70b7a1c-0132-4b8c-9374-5e7b97843da7","keywords":null,"link":"/360/202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:15","title":"Oroszország a '90-es években: hamis útlevél is kellett a magyar fotósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]