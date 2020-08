Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aebd02a5-e99a-4d67-82d6-a262e561a9d6","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Akár kisebb parcellákra is fel lehet majd szabdalni egyes strandokat, sűrűbben beépíteni a vízhez közeli területet Gárdonyban a Velencei-tónál, ahol egy sor strandot és parti telket minősítenének át. A helyiek és a nyaralótulajdonosok a szabadon hozzáférhető partot féltik, az önkormányzat viszont fejleszteni szeretne a turisztikai bevételekért. Annyira, hogy boldogan adtak el egy kempingnek parti területeket, majd minősítették át ezeket is. Helyszíni riport videóval.","shortLead":"Akár kisebb parcellákra is fel lehet majd szabdalni egyes strandokat, sűrűbben beépíteni a vízhez közeli területet...","id":"20200802_velenceito_gardony_agard_topart_strandok_atminositese_beepites_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aebd02a5-e99a-4d67-82d6-a262e561a9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d208dc38-24e8-4a1d-90ef-4445470386d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_velenceito_gardony_agard_topart_strandok_atminositese_beepites_fejlesztes","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:00","title":"\"Egy tavat nem lehet megvenni, reméljük\" - videós riport a Velencei-tóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6777966c-d506-40cf-8eee-adbe37d7e063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Genovában új hidat ünnepelnek, de a két évvel ezelőtti hídomlás áldozatainak a hozzátartozói közül sokan nem lesznek ott az avatáson.","shortLead":"Genovában új hidat ünnepelnek, de a két évvel ezelőtti hídomlás áldozatainak a hozzátartozói közül sokan nem lesznek...","id":"20200803_Nem_akarjuk_hogy_a_tragediabol_karnevalt_csinaljanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6777966c-d506-40cf-8eee-adbe37d7e063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eaca1f-76b3-4ad5-a62d-c36bc93219d7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_Nem_akarjuk_hogy_a_tragediabol_karnevalt_csinaljanak","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:56","title":"Genovai hídavatás: „Nem akarjuk, hogy a tragédiából karnevált csináljanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b5d23f-c485-45c8-8fb2-4eff72bebd05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszállásra készül a Waberer's szállítmányozási cég fő tulajdonosa, a Mid Europa Partners. A cég ezt hivatalosan is megerősítette. ","shortLead":"Kiszállásra készül a Waberer's szállítmányozási cég fő tulajdonosa, a Mid Europa Partners. A cég ezt hivatalosan is...","id":"20200801_A_Waberersbol_valo_kiszallasra_keszul_a_fo_tulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7b5d23f-c485-45c8-8fb2-4eff72bebd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de7d182-e655-4385-b0cb-cb69069005b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200801_A_Waberersbol_valo_kiszallasra_keszul_a_fo_tulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 01. 16:59","title":"A Waberer’s-ből való kiszállásra készül a fő tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d688e9-d7f4-4f99-a061-05574c8ec610","c_author":"","category":"cegauto","description":"A japán gyártó környezettudatos hajtásláncú divatterepjárója limitált szériás kivitellel gazdagodott.","shortLead":"A japán gyártó környezettudatos hajtásláncú divatterepjárója limitált szériás kivitellel gazdagodott.","id":"20200803_sotet_hibrid_csak_az_emblema_nem_fekete_az_uj_toyota_rav4en","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80d688e9-d7f4-4f99-a061-05574c8ec610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9c1cba-aa97-44f2-aa0a-2df3ff96ed9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_sotet_hibrid_csak_az_emblema_nem_fekete_az_uj_toyota_rav4en","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:21","title":"Sötét hibrid: csak az embléma nem fekete az új Toyota RAV4-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milliószámra keresett maszkok a börtönökben, az érdi tömegverekedés után tömeges letartóztatás, Szigligeten nem bírtak \"bizonyos\" vállalkozókkal. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Milliószámra keresett maszkok a börtönökben, az érdi tömegverekedés után tömeges letartóztatás, Szigligeten nem bírtak...","id":"20200803_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38aa05a2-6274-4efd-bcbd-f56150a94d02","keywords":null,"link":"/360/20200803_Radar360","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:00","title":"Radar360: Orosz vakcina és felhőszakadás a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92caec4b-97cd-4e46-9ce1-726a2444f13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Távozó Indexesek Facebook-oldalán jelent meg egy kép, ami arra utalhat, hogy lesz új lap.","shortLead":"A Távozó Indexesek Facebook-oldalán jelent meg egy kép, ami arra utalhat, hogy lesz új lap.","id":"20200803_index_lesz_masik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92caec4b-97cd-4e46-9ce1-726a2444f13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c864de-a25b-4383-88b9-2ee6fbae5448","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_index_lesz_masik","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:34","title":"Üzentek a távozó indexesek: Lesz másik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db819908-b000-4c79-aa74-99b7654171d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dolgozzatok többet! – üzente Daniel Ek azoknak a művészeknek, akik szerinte nem tartanak lépést a korral.","shortLead":"Dolgozzatok többet! – üzente Daniel Ek azoknak a művészeknek, akik szerinte nem tartanak lépést a korral.","id":"20200803_spotify_daniel_ek_vs_zeneszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db819908-b000-4c79-aa74-99b7654171d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9e06f2-077f-4a5b-92d6-aa8da52272ee","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_spotify_daniel_ek_vs_zeneszek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:36","title":"Felhúzták magukat a zenészek a Spotify alapítójának nyilatkozatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartalékokat képez és változtatásokat vezet be Budapest, például az idősotthonokban is. A főpolgármester-helyettes arról is nyilatkozott, hogy a biciklisávók októberig biztosan maradnak.","shortLead":"Tartalékokat képez és változtatásokat vezet be Budapest, például az idősotthonokban is. A főpolgármester-helyettes...","id":"20200803_kerpelfornius_autosok_idosotthonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dd17cd-1b42-4ab8-9ae1-f103bd8ed32b","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kerpelfornius_autosok_idosotthonok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:14","title":"Kerpel-Fronius: Egyelőre nem töltik fel a fővárosi idősotthonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]