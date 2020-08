Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak szerdán mutatja be a Samsung új telefoncsaládját, a YouTube-ra már felkerült az AT&T promóciós videója a Galaxy Note20 Ultra 5G-ről.","shortLead":"Bár csak szerdán mutatja be a Samsung új telefoncsaládját, a YouTube-ra már felkerült az AT&T promóciós videója...","id":"20200803_samsung_galaxy_note20_ultra_5g_hivatalos_video_teaser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5188f008-43d5-4597-8798-379ac60f9b7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_samsung_galaxy_note20_ultra_5g_hivatalos_video_teaser","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:03","title":"Itt a Samsung idei legerősebb telefonjának hivatalos videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30f4bc9-a45e-47c4-a53d-66628fbf2a88","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Leon Fleischer 92 éves volt.","shortLead":"Leon Fleischer 92 éves volt.","id":"20200803_Meghalt_a_zongoramuvesz_aki_egy_kezzel_is_karriert_tudott_epiteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a30f4bc9-a45e-47c4-a53d-66628fbf2a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a50e97e-68d8-4fa4-bd83-3e9d451bfe2b","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_Meghalt_a_zongoramuvesz_aki_egy_kezzel_is_karriert_tudott_epiteni","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:52","title":"Meghalt a zongoraművész, aki egy kézzel is karriert tudott építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8d8880-9b3c-44ba-9dc5-3e3d9acf516a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lakott területen belül fényképezték le 140-es tempónál.","shortLead":"Lakott területen belül fényképezték le 140-es tempónál.","id":"20200803_gyor_gyorshajtas_motoros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d8d8880-9b3c-44ba-9dc5-3e3d9acf516a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3ae1e6-17a7-4484-bbb7-a67d1a87f1ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_gyor_gyorshajtas_motoros","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:39","title":"300 ezer forintra büntettek Győrben egy gyorshajtó motorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200801__Elon_Musk_eletutja_3_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f1598c-f982-4477-b77c-b69b411cafe0","keywords":null,"link":"/360/20200801__Elon_Musk_eletutja_3_resz","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:00","title":"Fűrésztelepről a fizika szakra – Elon Musk életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac999449-2079-47d0-8ca3-667a6b73c3b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A váratlan körülmények miatt úgy gondolja a Samsung, ideje fontolóra venni egy régebbi ajánlatot: lecserélné saját szolgáltatásait a Google szolgáltatásaira.","shortLead":"A váratlan körülmények miatt úgy gondolja a Samsung, ideje fontolóra venni egy régebbi ajánlatot: lecserélné saját...","id":"20200802_google_szolgaltatas_samsung_telefonok_bixby","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac999449-2079-47d0-8ca3-667a6b73c3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf95cbc2-30df-44d2-8215-6429239de7f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_google_szolgaltatas_samsung_telefonok_bixby","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:03","title":"Lemondana saját szolgáltatásairól a Samsung a Google és a bevétel kedvéért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer tűzoltó próbálja megfékezni a kaliforniai bozóttüzeket. ","shortLead":"Több mint ezer tűzoltó próbálja megfékezni a kaliforniai bozóttüzeket. ","id":"20200803_Bozottuz_Kalifornia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef14eb6e-d342-47d9-906e-a81611e3c6c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_Bozottuz_Kalifornia","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:21","title":"Bozóttüzek tombolnak Kaliforniában, 8 ezer embert kellett evakuálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62dce44-81f9-4d10-8136-1a4318ffcddc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kéttónusú fényezés, feltűnő króm díszítések és 5,6 méteres hossz. Ilyen egy kínai überlimuzin. ","shortLead":"Kéttónusú fényezés, feltűnő króm díszítések és 5,6 méteres hossz. Ilyen egy kínai überlimuzin. ","id":"20200803_A_kinai_luxusautok_csucsa_az_56_meteres_Hongqi_H9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b62dce44-81f9-4d10-8136-1a4318ffcddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5187d1c-978d-4442-a137-3208705fa571","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_A_kinai_luxusautok_csucsa_az_56_meteres_Hongqi_H9","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:55","title":"A kínai luxusautók csúcsa az 5,6 méteres Hongqi H9+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján azt közölték, hogy Fejér és Pest megyei családok csaptak össze abban a tömegverekedésben, amelyben egy ember meghalt csütörtök este Érden. A Pest Megyei Főügyészség tizenkét ember letartóztatását indítványozta.\r

","shortLead":"A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján azt közölték, hogy Fejér és Pest megyei családok csaptak össze...","id":"20200801_12_embert_akarnak_ortizetbe_venni_az_erdi_tomegverekedes_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c87fb-1c06-4fb8-8a04-ac25b583b402","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_12_embert_akarnak_ortizetbe_venni_az_erdi_tomegverekedes_ugyeben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 21:34","title":"12 embert akarnak őrizetbe venni az érdi tömegverekedés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]