Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A TikTok nem tervezi, hogy bárhonnan is elmenne – ezt üzente valamennyi felhasználónak a kínai tulajdonban lévő videómegosztó platform vezérigazgatója, Vanessa Pappas. A cégvezető az után szólalt meg, hogy Donald Trump amerikai elnök megfenyegette a TikTokot: ha nem szerezhet tulajdonrészt a cégben egy amerikai vállalat, az USA-ban be fogják tiltani az alkalmazás használatát.","shortLead":"A TikTok nem tervezi, hogy bárhonnan is elmenne – ezt üzente valamennyi felhasználónak a kínai tulajdonban lévő...","id":"20200801_Az_ellehetetlenitessel_fenyegetett_TikTok_uzent_Trumpnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88356d5a-3930-483e-9b71-65a7ebdd229f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200801_Az_ellehetetlenitessel_fenyegetett_TikTok_uzent_Trumpnak","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:14","title":"Az ellehetetlenítéssel fenyegetett TikTok üzent Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796526c7-2c00-4cd4-9716-67b6a08884e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, Bajkai István szerint az egész Kárpát-medencére ki kell terjeszteni a magyar ökölvívó-bajnokságot.","shortLead":"A Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, Bajkai István szerint az egész Kárpát-medencére ki kell terjeszteni a magyar...","id":"20200802_erdely_okolvivas_sportkozpont_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796526c7-2c00-4cd4-9716-67b6a08884e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee13bdf-7bdc-4220-b833-3478c645fc91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200802_erdely_okolvivas_sportkozpont_magyar_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:22","title":"Százmilliókkal támogatott meg a kormány egy erdélyi ökölvívó-központot, amelynek most letették az alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő számokat húzták ki szombaton az ötöslottón sorsolásán:","shortLead":"A következő számokat húzták ki szombaton az ötöslottón sorsolásán:","id":"20200801_Ezek_az_otoslotto_szamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c68321-549f-45a6-9a11-1fed418cad82","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Ezek_az_otoslotto_szamai","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:50","title":"Ezek az ötöslottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ef5cd-97a2-4031-8785-50ca842debfb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sikerrel üzembe helyezték szombaton az Egyesült Arab Emírségek első atomerőmű-reaktorát, ezzel az ország az első olyan arab állam, amely gazdasági célú nukleáris energiát állít elő.","shortLead":"Sikerrel üzembe helyezték szombaton az Egyesült Arab Emírségek első atomerőmű-reaktorát, ezzel az ország az első olyan...","id":"20200801_Ujabb_allam_lepett_be_az_atomklubba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286ef5cd-97a2-4031-8785-50ca842debfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1bcbd1-f15a-43f4-a5c0-60e472c37cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200801_Ujabb_allam_lepett_be_az_atomklubba","timestamp":"2020. augusztus. 01. 16:02","title":"Újabb állam lépett be az atomklubba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed997f04-4207-4af7-a057-2226ac8c2554","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz zenész írta alá a diszkriminációt elítélő levelet.","shortLead":"Több száz zenész írta alá a diszkriminációt elítélő levelet.","id":"20200802_James_Blunt_Rita_Ora_rasszizmus_beszuntetes_diszkriminacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed997f04-4207-4af7-a057-2226ac8c2554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15081b2a-b25e-4b8a-876a-8536b14cf4ac","keywords":null,"link":"/elet/20200802_James_Blunt_Rita_Ora_rasszizmus_beszuntetes_diszkriminacio","timestamp":"2020. augusztus. 02. 20:11","title":"James Blunt és Rita Ora is a rasszizmus beszüntetését követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b21ef37-7b98-4fb4-bba0-a2c7856c5fad","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ritka alkalom, hogy egy játékfejlesztő úgy dönt: az eredeti koncepció helyett végül mégis olyan terméket készít, amilyenre a közönség vágyik. A Torchlight-sorozat legújabb része ennek szellemében készül, és bizonyos részei már most, a megjelenés előtt is játszhatók. Kipróbáltuk.","shortLead":"Ritka alkalom, hogy egy játékfejlesztő úgy dönt: az eredeti koncepció helyett végül mégis olyan terméket készít...","id":"20200801_torchlight_iii_teszt_kritika_velemeny_arpg_jatek_pc_re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b21ef37-7b98-4fb4-bba0-a2c7856c5fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ba190d-5acf-474b-9025-fe3c784e1ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_torchlight_iii_teszt_kritika_velemeny_arpg_jatek_pc_re","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:00","title":"Új rész készül a meseszerű Diablóhoz, már kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klinikai tesztelésnek vége, már csak a hivatalos jóváhagyásra várnak.","shortLead":"A klinikai tesztelésnek vége, már csak a hivatalos jóváhagyásra várnak.","id":"20200802_oroszorszag_koronavirus_elleni_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f693f4d0-bbeb-4a53-8a64-fa34350b7481","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_oroszorszag_koronavirus_elleni_oltas_vakcina","timestamp":"2020. augusztus. 02. 11:30","title":"Oroszország állítja, egy karnyújtásnyira vannak a koronavírus elleni védőoltástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eca3ee4-e0b3-4271-b885-f25d16626bce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erről a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke nyilatkozott, aki szerint a belépőjegyek áfakulcsának 5 százalékra csökkentésére is szükség lenne.","shortLead":"Erről a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke nyilatkozott, aki szerint a belépőjegyek áfakulcsának 5 százalékra...","id":"20200803_fesztivalipar_helyzete_marta_istvan_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eca3ee4-e0b3-4271-b885-f25d16626bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2ad071-f4fd-433e-90a1-dedcc2df3cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_fesztivalipar_helyzete_marta_istvan_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:36","title":"Járulék-, bér- és rezsitámogatás menthetné meg a fesztiválipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]