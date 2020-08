Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A vádhatóság súlyosabb ítéletért is fellebbezett. 2020. augusztus. 03. 11:58 Ismét kéri a Szigeten lebukott holland dílerek letartóztatását az ügyészség

A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka nélkül. Afrikában egyre többen térnek vissza a vadászathoz, és emiatt még nagyobb veszélybe kerülnek a földrészen élő állatok. 2020. augusztus. 01. 20:52 A koronavírus-járvány egyik következményeként újra terjed az orvvadászat A tesztig gyógyszereket sem mert neki felírni a háziorvosa. Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha tünetmentes, menjen be a járványközpontba. A tesztig gyógyszereket sem mert neki felírni a háziorvosa. Az Emmi nem tagad, szerintük az otthoni teszteléseket logisztikai terv alapján végzik a külön erre a célra rendelkezésre álló mentőegységek. 2020. augusztus. 03. 17:56 Két napig várt otthon a koronavírustesztre, aztán felhívták, hogy várjon még Mára ott tartunk, hogy az amerikai-kínai gazdasági háború egyik fő frontja a cég, az adatbiztonságért aggódók az egész világon figyelik a történéseket, lett egy téma, amelyben Donald Trump és Joe Biden nagyjából egyetért, és dollárban számolva is több százmilliós a tét. ","shortLead":"Napok alatt került a világ vezető politikai, gazdasági és tech-hírei közé a TikTok. Napok alatt került a világ vezető politikai, gazdasági és tech-hírei közé a TikTok. Mára ott tartunk, hogy az amerikai-kínai gazdasági háború egyik fő frontja a cég, az adatbiztonságért aggódók az egész világon figyelik a történéseket, lett egy téma, amelyben Donald Trump és Joe Biden nagyjából egyetért, és dollárban számolva is több százmilliós a tét. 2020. augusztus. 03. 16:30 Hogyan lett a kereskedelmi háború frontja egy app, ahol kamaszok táncolnak? A beszélgetés során szóba került, hogy miben hasonlít a karantén az addikcióból való gyógyulásra, miért nem fordul szakemberhez a szenvedélybetegek többsége, hogyan lehet rádöbbenteni valakit arra, hogy függő, és miért tekinthetik sokan ezt az állapotukat áldásnak. Azért nehéz egy szenvedélybeteget rádöbbenteni a saját addikciójára, mert egy függőség nemcsak szenvedést okoz, hanem el is veszi a szenvedést – hangsúlyozta Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus a HVG Extra Pszichológia Szalon vendégeként. A beszélgetés során szóba került, hogy miben hasonlít a karantén az addikcióból való gyógyulásra, miért nem fordul szakemberhez a szenvedélybetegek többsége, hogyan lehet rádöbbenteni valakit arra, hogy függő, és miért tekinthetik sokan ezt az állapotukat áldásnak. 2020. augusztus. 02. 20:15 A lelke mélyén a függő pontosan tudja, mi a helyzet vele 210 millió forint lesz a jövő heti várható főnyeremény. 2020. augusztus. 02. 19:11 Kihúzták a hatos lottó számait

Fontos dimenziók veszhetnek el az emberi kapcsolatokból a járvány miatti kötelező távolságtartás okán – hangsúlyozzák azok a szakemberek, akik az utóbbi években új fénybe helyezték a pupilla szerepét a kommunikációban. 2020. augusztus. 02. 08:15 Miről árulkodik a szembogár? Hogyan lehet szemezéssel manipulálni?

Az űrhajósok két hónapot töltöttek a Nemzetközi Űrállomáson. 2020. augusztus. 02. 21:35 Visszatért a Crew Dragon