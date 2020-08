Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik is jut valami az üzletből.","shortLead":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik...","id":"20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d366d588-c84a-42c7-8486-6023fae1a543","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:33","title":"Trump: Ha szeptember 15-ig nincs döntés, betiltjuk a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0173b544-a10c-4295-af99-e3c8aec62040","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mikronéziai tengerészek egy lakatlan szigeten próbáltak túlélni, miután hajójukból kifogyott az üzemanyag.","shortLead":"A mikronéziai tengerészek egy lakatlan szigeten próbáltak túlélni, miután hajójukból kifogyott az üzemanyag.","id":"20200804_sos_felirat_lakatlan_sziget_tengeresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0173b544-a10c-4295-af99-e3c8aec62040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b3b723-cc6e-48d5-b8e6-6a33d0248720","keywords":null,"link":"/elet/20200804_sos_felirat_lakatlan_sziget_tengeresz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:33","title":"Hatalmas SOS-t rajzoltak a homokba, ez mentette meg három tengerész életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner sajtóhírek szerint most mégis távozhat a fekete-kékek kispadjáról.","shortLead":"Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner...","id":"20200803_antonio_conte_internazionale_olasz_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9061c54d-5fe5-41e0-8894-2a7092e4e802","keywords":null,"link":"/sport/20200803_antonio_conte_internazionale_olasz_bajnoksag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:13","title":"Az ezüstérem ellenére távozhat Conte az Inter kispadjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b894f1-42d4-4d1d-8908-77e3997381eb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A terror elleni küzdelem új nagy frontjává vált a Szahel-övezet és Nyugat-Afrika több része, ahol Franciaország vezetésével folyik a háború a szélsőségesek ellen, akikkel nemigen bírnak. ","shortLead":"A terror elleni küzdelem új nagy frontjává vált a Szahel-övezet és Nyugat-Afrika több része, ahol Franciaország...","id":"202031__szahelovezet__dzsihad__francia_hadmuveletek__ideges_legiok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b894f1-42d4-4d1d-8908-77e3997381eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805e8822-2718-475a-adaa-686f171acf6f","keywords":null,"link":"/360/202031__szahelovezet__dzsihad__francia_hadmuveletek__ideges_legiok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:00","title":"Európa megemlegetheti, ha Nyugat-Afrika a franciák Afganisztánja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX és a Tesla cégek vezetője a Twitteren kezdett okfejtésbe a piramisok építőiről. Egyiptom szerint Musk téved.","shortLead":"A SpaceX és a Tesla cégek vezetője a Twitteren kezdett okfejtésbe a piramisok építőiről. Egyiptom szerint Musk téved.","id":"20200804_egyiptom_giza_piramis_elon_musk_foldonkivuliek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5258a2-2592-4e60-a3ad-85f6c1af4deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_egyiptom_giza_piramis_elon_musk_foldonkivuliek","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:33","title":"Egyiptom: Musk téved, a piramisokat nem a földönkívüliek építették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak szerdán mutatja be a Samsung új telefoncsaládját, a YouTube-ra már felkerült az AT&T promóciós videója a Galaxy Note20 Ultra 5G-ről.","shortLead":"Bár csak szerdán mutatja be a Samsung új telefoncsaládját, a YouTube-ra már felkerült az AT&T promóciós videója...","id":"20200803_samsung_galaxy_note20_ultra_5g_hivatalos_video_teaser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5188f008-43d5-4597-8798-379ac60f9b7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_samsung_galaxy_note20_ultra_5g_hivatalos_video_teaser","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:03","title":"Itt a Samsung idei legerősebb telefonjának hivatalos videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jót tesz a Sony játékos divíziójában elkönyvelt bevételeknek a koronavírus-járvány. A karantén első időszakáról most közölt adatok szerint rendesen felpörgött a kereslet a PlayStation 4-re készült játékokra.","shortLead":"Jót tesz a Sony játékos divíziójában elkönyvelt bevételeknek a koronavírus-járvány. A karantén első időszakáról most...","id":"20200804_koronavirus_jarvany_sony_playstation_4_ps4_jatek_eladas_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a33bf3-cb13-4cd8-b5b9-6bab168fa9d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_koronavirus_jarvany_sony_playstation_4_ps4_jatek_eladas_statisztika","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:03","title":"Belehúztak a PlayStation 4-játékosok, csak úgy csörren a pénz a Sonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651bb83e-9713-4b4c-971d-90ba94a596a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők szerint a mostani időszak vízválasztó lehet a szennyező országok energiamixének jövőbeli kialakítására nézve is.","shortLead":"A szakértők szerint a mostani időszak vízválasztó lehet a szennyező országok energiamixének jövőbeli kialakítására...","id":"20200803_Tobb_szeneromuvet_zartak_be_mint_amennyit_nyitottak_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651bb83e-9713-4b4c-971d-90ba94a596a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75737655-a105-45c5-9875-346f92ec27e3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200803_Tobb_szeneromuvet_zartak_be_mint_amennyit_nyitottak_iden","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:33","title":"Fordulópont: több szénerőművet zártak be idén, mint amennyit nyitottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]