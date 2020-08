Tizenegy új koronavírus-fertőzöttet találtak, egy beteg elhunyt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcbe469f-1c85-4b6f-b241-3ce61583d0a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tomboló erdőtüzek miatt már nyolcezer embert kellett kiköltöztetni.","shortLead":"A tomboló erdőtüzek miatt már nyolcezer embert kellett kiköltöztetni.","id":"20200804_kalifornia_bozottuz_kipufogo_muszaki_hiba_evakuacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe469f-1c85-4b6f-b241-3ce61583d0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f03f301-840b-49a0-af01-f3112d34c8a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_kalifornia_bozottuz_kipufogo_muszaki_hiba_evakuacio","timestamp":"2020. augusztus. 04. 05:56","title":"Rossz kipufogó miatt lángolhat Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ott, ahol a járványhelyzet kedvező, moziban is levetítik, a többség viszont csak online láthatja majd az élőszereplős Mulant. És ők is csak akkor, ha – a havidíjon túl – fizetnek.","shortLead":"Ott, ahol a járványhelyzet kedvező, moziban is levetítik, a többség viszont csak online láthatja majd az élőszereplős...","id":"20200805_disney_plusz_mulan_bemutato_streaming_video_mozijegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e999ecfa-8968-4e40-aa18-1a684b962431","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_disney_plusz_mulan_bemutato_streaming_video_mozijegy","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:51","title":"8800 forintot kell fizetniük a Disney+ előfizetőinek, ha látni akarják az új Mulan-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Álmennyezetek szakadtak le és betört több ablak is a bejrúti magyar nagykövetségen. Személyi sérülésről nem tudni.","shortLead":"Álmennyezetek szakadtak le és betört több ablak is a bejrúti magyar nagykövetségen. Személyi sérülésről nem tudni.","id":"20200805_magyar_nagykovetseg_bejruti_robbanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f07cb-8c39-44d4-8b59-13588923c2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_magyar_nagykovetseg_bejruti_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:39","title":"A magyar nagykövetség épületét is megtépázta a bejrúti robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ba3ed3-bb43-437c-9515-69c9e66fb1ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év tortája a Curiositas nevet kapta, az év cukormentes tortája pedig a Szentivánéji álom névre hallgat.","shortLead":"Az év tortája a Curiositas nevet kapta, az év cukormentes tortája pedig a Szentivánéji álom névre hallgat.","id":"20200804_Mandula_ev_tortaja_gyoztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6ba3ed3-bb43-437c-9515-69c9e66fb1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5decc3f-6260-42da-9c67-6c623bc59eb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Mandula_ev_tortaja_gyoztes","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:25","title":"Mandulás lett az idei év tortája – kihirdették a győztest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX és a Tesla cégek vezetője a Twitteren kezdett okfejtésbe a piramisok építőiről. Egyiptom szerint Musk téved.","shortLead":"A SpaceX és a Tesla cégek vezetője a Twitteren kezdett okfejtésbe a piramisok építőiről. Egyiptom szerint Musk téved.","id":"20200804_egyiptom_giza_piramis_elon_musk_foldonkivuliek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5258a2-2592-4e60-a3ad-85f6c1af4deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_egyiptom_giza_piramis_elon_musk_foldonkivuliek","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:33","title":"Egyiptom: Musk téved, a piramisokat nem a földönkívüliek építették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK egy hangfelvételre hivatkozva azt állítja, hogy Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum-Fidesz koalícióra tett javaslatot, amikor arról beszélt, hogy le akarja váltani az alpolgármestereit és a posztra egy fideszes, egy momentumos, illetve egy független képviselőt ajánl. Balogh szerint a felvételt megvágták, így lemaradt az róla, amikor arról beszélt, hogy a reméli nem a fideszes jelöltet fogják támogatni a képviselők.","shortLead":"A DK egy hangfelvételre hivatkozva azt állítja, hogy Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum-Fidesz koalícióra tett...","id":"20200804_god_hangfelvetel_balogh_csaba_dk_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6806ace2-063c-4842-9d8e-72a80e3775bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_god_hangfelvetel_balogh_csaba_dk_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:31","title":"Tovább gyűrűzik a gödi ellenzéki balhé: a DK előállt egy hangfelvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint félő, hogy nem lesz elég jelentkező a feladatra.","shortLead":"A szakszervezet szerint félő, hogy nem lesz elég jelentkező a feladatra.","id":"20200803_hivatasos_rendor_iskolaorseg_iskolaorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343ef819-b0fd-4c9f-8f78-79a66378201f","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_hivatasos_rendor_iskolaorseg_iskolaorok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 21:58","title":"Aggódnak a hivatásos rendőrök, hogy iskolaőrnek vezénylik ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9956c392-ddc1-4e70-a079-b4172754f1e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félmeztelenül, baseballsapkában. ","shortLead":"Félmeztelenül, baseballsapkában. ","id":"20200804_m7_es_kerekparos_bicikli_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9956c392-ddc1-4e70-a079-b4172754f1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4981070-363c-47ba-8edc-9e09e058d6ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_m7_es_kerekparos_bicikli_autopalya","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:20","title":"A legnagyobb természetességgel biciklizett egy férfi az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]