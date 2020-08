Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európa-liga hátralévő mérkőzéseit Németországban játsszák le.","shortLead":"Az Európa-liga hátralévő mérkőzéseit Németországban játsszák le.","id":"20200806_Negyeddontoben_az_Inter_es_a_Manchester_United","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93bcfcf-f49f-45ba-bd25-c8c96834e1be","keywords":null,"link":"/sport/20200806_Negyeddontoben_az_Inter_es_a_Manchester_United","timestamp":"2020. augusztus. 06. 05:15","title":"Negyeddöntőben az Inter és a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Júniusban már pontosan ugyanakkora volt a kiskereskedelmi forgalom, mint egy évvel korábban. A csomagküldő szolgálatok forgalma a karantén után visszaesett, ahogyan a benzinvásárlás is.","shortLead":"Júniusban már pontosan ugyanakkora volt a kiskereskedelmi forgalom, mint egy évvel korábban. A csomagküldő szolgálatok...","id":"20200805_kereskedelem_ksh_etel_benzin_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ad3d34-4aad-4409-9dc2-58a603c32d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_kereskedelem_ksh_etel_benzin_vasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:00","title":"Annyira keveset tankoltak a magyarok, hogy az a nullára húzta le a kiskereskedelem növekedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank eredménye. De úgy számolnak: már javul a helyzet, és az év hátralévő részében nem lesznek már jelentős kockázati költségek.","shortLead":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank...","id":"20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f20305-2824-453f-bb6a-24f941e2a2c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:46","title":"Erste-vezér: \"Kaptunk egy gólt, de meg fogjuk nyerni a meccset\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a83ccd2-23e7-4a1f-89de-c3da0b0e9207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályának évente 1 milliárd forint nyereséget kellene hozni, ahhoz, hogy 65 év alatt megtérüljön a befektetés.","shortLead":"A pályának évente 1 milliárd forint nyereséget kellene hozni, ahhoz, hogy 65 év alatt megtérüljön a befektetés.","id":"20200805_hajdunanasi_motogp_palya_65_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a83ccd2-23e7-4a1f-89de-c3da0b0e9207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dad73b-912d-4b54-a475-9f304f3a77b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_hajdunanasi_motogp_palya_65_milliard","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:08","title":"Esélytelen, hogy megtérüljön a hajdúnánási MotoGP-pályára szánt 65 milliárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A drogot Hollandiából hozták be. Egy férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.\r

","shortLead":"A drogot Hollandiából hozták be. Egy férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.\r

","id":"20200806_kabitoszer_rendorok_Zuglo_Hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11521c4a-51a8-4653-bc04-920814c959cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kabitoszer_rendorok_Zuglo_Hollandia","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:36","title":"Kétkilónyi kábítószert foglaltak le a rendőrök Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök délelőtt azért még több helyen kell számítani záporra, zivatarra.","shortLead":"Csütörtök délelőtt azért még több helyen kell számítani záporra, zivatarra.","id":"20200806_Kanikula_Hoseg_zapor_zivatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e9f9c6-8dcf-40aa-80fa-d980d8e092ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Kanikula_Hoseg_zapor_zivatar","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:15","title":"Ismét visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem bukkannának fel mindenütt jól ismert személyek.","shortLead":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem...","id":"20200805_Az_Orbankormany_szarnyakra_cserelne_a_kerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8bf558-b755-42e2-b932-4807137e6043","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Az_Orbankormany_szarnyakra_cserelne_a_kerekeket","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:29","title":"Az Orbán-kormány szárnyakra cserélné a kerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Zivatarveszély miatt az ország délnyugati részére kiadták a narancssárga riasztást. Az OMSZ veszélyjelzése szerint nagyon erős szél és nagy szemű jég is várható.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az ország délnyugati részére kiadták a narancssárga riasztást. Az OMSZ veszélyjelzése szerint...","id":"20200804_narancs_riasztas_zivatar_felhoszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d70071-dfa3-4139-9e63-dc04315eb637","keywords":null,"link":"/elet/20200804_narancs_riasztas_zivatar_felhoszakadas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:15","title":"Narancs riasztást adtak ki a várható ítéletidő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]