Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat méréseiből. A csapadékmennyiségről ugyanezt már nem lehet elmondani, hiszen az eddig lehullt eső országos átlagban másfélszerese a szokásosnak. Van egy rossz hírünk is: a következő hetekben is az átlagoshoz közeli, vagy kissé hűvösebb idő elé nézünk.","shortLead":"Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20200624_nyar_meteorologia_elorejelzes_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef2db82-bec2-43e5-9c14-e2d044a53236","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_nyar_meteorologia_elorejelzes_idojaras","timestamp":"2020. június. 24. 17:00","title":"Most akkor tényleg megbolondult az időjárás Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7d8bf0-840b-4bed-95d3-e7e36aab7db7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felépítettek a Nyugatiban egy 70 ezer légköbméteres állványszerkezetet a felújításhoz.","shortLead":"Felépítettek a Nyugatiban egy 70 ezer légköbméteres állványszerkezetet a felújításhoz.","id":"20200626_nyugati_csarnok_allvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af7d8bf0-840b-4bed-95d3-e7e36aab7db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a261fe-cc33-40ff-968d-e11d34fc7423","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200626_nyugati_csarnok_allvany","timestamp":"2020. június. 26. 06:06","title":"Így még nem látta a Nyugatit: állványerdő költözött a pályaudvar csarnokába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843bee2-3182-441b-b857-a31b866a0297","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"India először ismerte be, hogy jelentős katonai jelenlétet épített ki a vitatott határszakasznál.","shortLead":"India először ismerte be, hogy jelentős katonai jelenlétet épített ki a vitatott határszakasznál.","id":"20200626_india_kina_hatar_himalaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3843bee2-3182-441b-b857-a31b866a0297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b995d7d-3e22-4f40-896c-ff152e9d8d93","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_india_kina_hatar_himalaja","timestamp":"2020. június. 26. 06:21","title":"India és Kína is komoly katonai erőt vitt a Himaláján húzódó közös határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor 8000 lélegeztetőgép beszerzését célozta be a járványhelyzet miatt, 16 ezer lett belőle, ebből eddig 10 ezer érkezett be.","shortLead":"Orbán Viktor 8000 lélegeztetőgép beszerzését célozta be a járványhelyzet miatt, 16 ezer lett belőle, ebből eddig 10...","id":"20200625_lelegeztetogep_kormany_300_milliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57c8e5c-5798-4bf1-ab8b-19f4a1446692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_lelegeztetogep_kormany_300_milliard","timestamp":"2020. június. 25. 10:41","title":"Kétszer annyi lélegeztetőgépet vett a kormány 300 milliárdért, mint amennyire szükség lehetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány tervei szerint jövő januártól szigorítanak, mert sok nagyvállalat visszaél az adónemmel. A veszélyhelyzet megszűnése után második alkalommal tartott élőben kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. ","shortLead":"A kormány tervei szerint jövő januártól szigorítanak, mert sok nagyvállalat visszaél az adónemmel. A veszélyhelyzet...","id":"20200625_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce190797-f200-4cfb-9390-fd473657fecb","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_kormanyinfo","timestamp":"2020. június. 25. 08:31","title":"Gulyás Gergely: Változnak a kata szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51c9a76-8f02-46a0-ac1a-ea130261242f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nem lehet a művészethez állandóan hozzábabrálni, mert az megbosszulja magát. A Katona József Színházat húsz év után hagyja el, de megvan rá az oka.","shortLead":"A színész szerint nem lehet a művészethez állandóan hozzábabrálni, mert az megbosszulja magát. A Katona József...","id":"20200625_Nagy_Ervin_Csak_lesz_majd_egyszer_valaki_aki_azt_mondja_hogy_itt_valamit_elbtunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e51c9a76-8f02-46a0-ac1a-ea130261242f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e683a20-89be-417e-bf39-294195ccee07","keywords":null,"link":"/kultura/20200625_Nagy_Ervin_Csak_lesz_majd_egyszer_valaki_aki_azt_mondja_hogy_itt_valamit_elbtunk","timestamp":"2020. június. 25. 13:18","title":"Nagy Ervin: „Csak lesz majd egyszer valaki, aki azt mondja, hogy itt valamit elb…tunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azoknak a kisvállalkozóknak, akik az Ersténél vezetik a számlájukat, még a tavasszal is 1,5 százalékkal nagyobb volt a forgalmuk a válságot megelőző egy év átlagánál. Júniusban már 11 százalékos a fellendülés.","shortLead":"Azoknak a kisvállalkozóknak, akik az Ersténél vezetik a számlájukat, még a tavasszal is 1,5 százalékkal nagyobb volt...","id":"20200624_erste_valsag_kilabalas_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea57d2bc-4546-4c21-8597-01a6702ed6ea","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_erste_valsag_kilabalas_cegek","timestamp":"2020. június. 24. 15:02","title":"Erste: Gyorsan kilábalunk a válságból, már a felívelő ágban járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ad4c73-ed84-40d3-b02f-8080da2eea00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram Reels még 2019 végén bukkant fel, és elsőként a brazil felhasználók kezdhették meg a tesztelését. Most Németországba és Franciaországba is megérkezett.","shortLead":"Az Instagram Reels még 2019 végén bukkant fel, és elsőként a brazil felhasználók kezdhették meg a tesztelését. Most...","id":"20200625_tiktok_instagram_reels_rovid_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88ad4c73-ed84-40d3-b02f-8080da2eea00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba6f337-691b-4545-9d1a-219436792e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_tiktok_instagram_reels_rovid_videok","timestamp":"2020. június. 25. 09:03","title":"Lemásolta a TikTokot az Instagram, most Európában kezdték el terjeszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]