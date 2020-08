Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200804_Yellow_pages_a_terkepen_es_az_elso_dotkom_milliok__Elon_Musk_eletutja_4_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f0a232-cf2e-45c1-972e-ea7cc659eac8","keywords":null,"link":"/360/20200804_Yellow_pages_a_terkepen_es_az_elso_dotkom_milliok__Elon_Musk_eletutja_4_resz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:00","title":"Yellow pages a térképen és az első dotkom milliók – Elon Musk életútja, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a83ccd2-23e7-4a1f-89de-c3da0b0e9207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályának évente 1 milliárd forint nyereséget kellene hozni, ahhoz, hogy 65 év alatt megtérüljön a befektetés.","shortLead":"A pályának évente 1 milliárd forint nyereséget kellene hozni, ahhoz, hogy 65 év alatt megtérüljön a befektetés.","id":"20200805_hajdunanasi_motogp_palya_65_milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a83ccd2-23e7-4a1f-89de-c3da0b0e9207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dad73b-912d-4b54-a475-9f304f3a77b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_hajdunanasi_motogp_palya_65_milliard","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:08","title":"Esélytelen, hogy megtérüljön a hajdúnánási MotoGP-pályára szánt 65 milliárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak ellenére tették, hogy az Európai Bizottság még nem engedélyezte a fizetésemeléseket.","shortLead":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak...","id":"20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63380b-0ee8-451a-b6c7-f5085d12ed2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:40","title":"Brüsszeli engedély nélkül is tárgyalnak a postások béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb a szakadék a bérek és a nyugdíjak között, ez pedig várhatóan a jövőben sem fog szűkülni. Éppen ezért mindenképpen érdemes félretenni nyugdíjas éveinkre, ha jelenlegi életszínvonalunkat legalább megközelítőleg szeretnénk időskorunkban is fenntartani. Sok magyarnak azonban ellenérzései vannak a nyugdíj-megtakarításokkal kapcsolatban, ezek egy része azonban indokolatlan. A Bankmonitor szakértői ezért összegyűjtötték az 5 leggyakoribb félreértést a konstrukcióval kapcsolatban. ","shortLead":"Egyre nagyobb a szakadék a bérek és a nyugdíjak között, ez pedig várhatóan a jövőben sem fog szűkülni. Éppen ezért...","id":"20200806_5_gyakori_tevhit_a_nyugdijmegtakaritasokkal_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd63787-07e9-480d-9852-9a4f16ce1c90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_5_gyakori_tevhit_a_nyugdijmegtakaritasokkal_kapcsolatban","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:44","title":"Öt gyakori tévhit a nyugdíj-megtakarításokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális térben rendeznek. Megmutatjuk, hogyan követheti nyomon ön is az eseményeket.","shortLead":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális...","id":"20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca821c1-7c61-4e62-a9a7-4b359bcb9140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:03","title":"Pár kattintással ön is élőben nézheti a Samsung mai nagy bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1b9a8e-7804-429e-9351-887c7b36957c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray Automotive T.50 nagyon könnyű és élmény vezetni.","shortLead":"A Gordon Murray Automotive T.50 nagyon könnyű és élmény vezetni.","id":"20200806_ventilatort_kapott_a_hatara_a_legujabb_hipersportkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1b9a8e-7804-429e-9351-887c7b36957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4118a3d-1784-48b6-8ba3-e021b4be88b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_ventilatort_kapott_a_hatara_a_legujabb_hipersportkocsi","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:35","title":"Mint egy porszívó: ventilátort kapott a hátára a legújabb hipersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98958155-509d-4ef8-a88f-3a06e8fd76b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Mars egykor sokkal hidegebb lehetett, mint most, így valószínűleg nem folyékony víz volt a vörös bolygó felszínén.","shortLead":"A kutatók szerint a Mars egykor sokkal hidegebb lehetett, mint most, így valószínűleg nem folyékony víz volt a vörös...","id":"20200804_mars_felszine_gleccser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98958155-509d-4ef8-a88f-3a06e8fd76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937b536c-b757-4115-98ac-2f9b2be2250d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_mars_felszine_gleccser","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:03","title":"Másként alakulhatott ki a Mars felszíne, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beea5e97-b755-406c-8329-5ae7864872df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus karosszériaváltozat felára mintegy 0,6–1,2 millió forint a szedánhoz képest.","shortLead":"A praktikus karosszériaváltozat felára mintegy 0,6–1,2 millió forint a szedánhoz képest.","id":"20200805_magyarorszagon_a_felfrissitett_kombi_mercedes_eosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beea5e97-b755-406c-8329-5ae7864872df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fb5e64-0983-4bb4-b972-b8ac981287d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_magyarorszagon_a_felfrissitett_kombi_mercedes_eosztaly","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:21","title":"Magyarországon a felfrissített kombi Mercedes E-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]