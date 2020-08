Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Németország több városában is tüntettek a prostituáltak, akik a koronavírus-járvány alatti korlátozások miatt tömegesen vesztették el munkájukat és ezzel jövedelmüket. Az örömlányok között sok a kelet-európai nő, legtöbbjük Romániából érkezett. Örömlányok tüntetnek Németországban a koronavírus-korlátozások ellen A film magyarországi premierje novemberben lesz. Dombrovszky Linda filmje is versenybe szállhat a Golden Globe-díjért A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan termeszthetünk színes gyapotot.
Felforgathatja a divatipart az ausztrál tudósok felfedezése Az egyre okosodó techvilág új kihívásainak viszont meg kell felelni, így fizikailag lassan búcsút inthetünk a mobiltelefonok hálózati kapcsolatát biztosító plasztik kártyának. A kolozsvári ügy is eszünkbe juttatta, hogy az elvben az áldozatokat védeni hivatott törvény betűje és szelleme számtalanszor kerül szembe az őket hibáztató mentalitással.
Szomorúan Erdélyből: Egy nő gyalázatos megverése miatt hangos a sajtó Kevesebb mint a felére esett a manhattani belvárosi ingatlanok forgalma, míg jelentősen megugrott az érdeklődés az amerikai metropolisz elővárosaiban épült házak iránt.
Így alakítja át a New York-i ingatlanpiacot a koronavírus Az aranyár megugrásának köszönhetően új üzletember, a dagesztáni Szulejman Kerimov vette át a vezetést a leggazdagabb oroszországi polgárokat felsorló listán. Kerimov vagyona 25 milliárd dollár körül van.
Magyar kapcsolatai is vannak a leggazdagabb oroszországi üzletembernek Két napja dolgozik a robbanás sújtotta Bejrútban egy magyar orvoscsoport. Nagyon kell sietniük a munkával, hogy a tüntetések ne veszélyeztessék őket.
Magyar orvoscsapat Bejrútban: "Akárhová megyünk, halmokban áll az üvegszilánk"