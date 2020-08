Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31da943c-2ad9-4e85-97ad-dac27a3b6b3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldi beavatkozást kiált a tüntetések miatt a belarusz diktátor, akinek Vlagyimir Putyin az elsők közt gratulált minden bizonnyal csalással összehozott győzelméhez. Kísértetiesen emlékeztet a helyzet a kijevi Majdanra, de Oroszország helyzete sem ugyanaz, mint hat évvel ezelőtt.","shortLead":"Külföldi beavatkozást kiált a tüntetések miatt a belarusz diktátor, akinek Vlagyimir Putyin az elsők közt gratulált...","id":"20200810_Lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_putyin_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31da943c-2ad9-4e85-97ad-dac27a3b6b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953c02c2-f37b-455a-b76d-45a7b53776e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_putyin_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:30","title":"Lukasenka szerint ünnep volt a fehérorosz választás. A végső ítéletet Putyin mondhatja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóhírek szerint a Twitter is érdeklődik a kínai tulajdonú TikTok iránt. A mikroblog-szolgáltató az ügylettel váratlanul komoly előnyhöz juthatna az örök riválissal, a Facebookkal szemben.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a Twitter is érdeklődik a kínai tulajdonú TikTok iránt. A mikroblog-szolgáltató az ügylettel...","id":"20200810_twitter_donald_trump_tiktok_eladas_microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34270981-0bf1-47a2-ad18-571a42e44a57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_twitter_donald_trump_tiktok_eladas_microsoft","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:03","title":"Nesze neked, Facebook: még a végén a Twitter halássza el a TikTokot a Microsoft orra elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rezsicsökkentés ide vagy oda: annyira olcsó már a gáz, hogy sokat keres rajta a kormány.","shortLead":"Rezsicsökkentés ide vagy oda: annyira olcsó már a gáz, hogy sokat keres rajta a kormány.","id":"20200810_Akar_fel_evig_is_ingyen_kaphatnank_a_gazt_a_kovetkezo_valasztas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d333ad50-ccb9-4123-b945-847659e727ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Akar_fel_evig_is_ingyen_kaphatnank_a_gazt_a_kovetkezo_valasztas_elott","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:46","title":"G7: Akár fél évig is ingyen kaphatnánk a gázt a következő választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8425fa-f392-4bfd-b9fa-856dc34c822a","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a negyedik.","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200808_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__negyedik_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd8425fa-f392-4bfd-b9fa-856dc34c822a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a07574a-aa3e-4210-8baa-6181a7c9d163","keywords":null,"link":"/kultura/20200808_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__negyedik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:01","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – negyedik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film várhatóan ősszel érkezik a mozikba. ","shortLead":"A film várhatóan ősszel érkezik a mozikba. ","id":"20200810_dogos_elozetes_erkezett_a_Wonder_Woman_1984hez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79a0a97-6a33-4607-8307-5714642cb29c","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_dogos_elozetes_erkezett_a_Wonder_Woman_1984hez","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:56","title":"Dögös előzetes érkezett a Wonder Woman 1984-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump elnöki rendeletekkel próbálja talpra állítani a koronavírus-járvány által megtépázott amerikai gazdaságot, miután a kongresszussal folytatott párbeszéd félbeszakadt. A rendeletek hatása kétséges, az elnök gazdaságpolitikai jogköre erősen korlátozott, így intézkedéseit minden bizonnyal jogi úton fogják megtámadni.","shortLead":"Donald Trump elnöki rendeletekkel próbálja talpra állítani a koronavírus-járvány által megtépázott amerikai gazdaságot...","id":"20200809_Trump_ketseges_rendeletekkel_probalja_elenkiteni_a_gazdasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9166297-fa06-409d-8a0f-87be371d02bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Trump_ketseges_rendeletekkel_probalja_elenkiteni_a_gazdasagot","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:52","title":"Trump kétséges rendeletekkel próbálja élénkíteni a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassan eléri a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Lassan eléri a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200810_Vilag_koronavirusjarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b23ffc-e8ac-4bc3-a0a7-011cc17b5261","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Vilag_koronavirusjarvany_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:47","title":"Már több mint 730 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20481031-59f3-4456-869e-b887429c0f13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium szerint megkezdődött a gazdasági kilábalás, a leginkább a járulékkedvezménnyel élnek a magyar cégek.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium szerint megkezdődött a gazdasági kilábalás, a leginkább a járulékkedvezménnyel élnek a magyar...","id":"20200809_Izer_Norbert_191_ezer_ember_munkajat_biztositotta_juniusban_adokedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20481031-59f3-4456-869e-b887429c0f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c3d794-a367-43c1-92e5-36eb89ffcd92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Izer_Norbert_191_ezer_ember_munkajat_biztositotta_juniusban_adokedvezmeny","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:21","title":"191 ezer foglalkoztatott után érvényesítettek adókedvezményt júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]