[{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiskaput kihasználva a TikTok olyan adatokat gyűjtött be az androidos felhasználókról, amelyek a Google szerint a tiltott kategóriába esnek. A kínai appot működtető ByteDance a vádak alapján több mint egy éven át végezte ezt a tevékenységet, titokban.","shortLead":"Egy kiskaput kihasználva a TikTok olyan adatokat gyűjtött be az androidos felhasználókról, amelyek a Google szerint...","id":"20200812_tiktok_adatgyujtes_android_mac_cimek_mobilos_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d15ec36-146f-4bdf-8929-d63b2e9eb9fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_tiktok_adatgyujtes_android_mac_cimek_mobilos_hirdetes","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:03","title":"A TikTok legalább 15 hónapon át gyűjtött titokban, tiltott adatokat a felhasználóiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszból derült ki, hogy kinél lehet panaszt tenni az iskolaőrök miatt.","shortLead":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszból derült ki, hogy kinél lehet panaszt tenni az iskolaőrök miatt.","id":"20200812_iskolaor_rendorseg_panasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e0fae4-247a-4e00-9f80-362fd2a90a9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_iskolaor_rendorseg_panasz","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:33","title":"A rendőrségnél lehet majd bepanaszolni az iskolaőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lőtérrel is rendelkező sportlétesítményekből többek közt Kecskeméten és Pécsen is lesz egy.","shortLead":"A lőtérrel is rendelkező sportlétesítményekből többek közt Kecskeméten és Pécsen is lesz egy.","id":"20200812_honvedelmi_sportkozpont_magyar_kormany_simicsko_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e866dce6-6445-4337-9f61-87eb5f717999","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_honvedelmi_sportkozpont_magyar_kormany_simicsko_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:16","title":"Még 11 honvédelmi sportközpontot épít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6d9ba0-1520-4cde-aa6a-2244c70405ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elszakadt drótkötél miatt komoly károk keletkeztek az Arecibo Obszervatórium tányérjában.","shortLead":"Egy elszakadt drótkötél miatt komoly károk keletkeztek az Arecibo Obszervatórium tányérjában.","id":"20200813_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_drotkotel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a6d9ba0-1520-4cde-aa6a-2244c70405ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927c113e-55d2-4a80-b036-5ffa2d95e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_drotkotel","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:03","title":"Súlyosan megrongálódott a világ egyik legfontosabb rádióteleszkópja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0837cc4-b9a2-49a6-b4d7-3ee544d9c219","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bemutató darab, a kereskedelmi forgalomban is megjelenik a Xiaomi új televíziója, amely leginkább egy okból érdekes: átlátszó.","shortLead":"Nem bemutató darab, a kereskedelmi forgalomban is megjelenik a Xiaomi új televíziója, amely leginkább egy okból...","id":"20200812_xiaomi_mi_tv_lux_oled_alatszo_televizio_teve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0837cc4-b9a2-49a6-b4d7-3ee544d9c219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a819b69-ce03-49f5-8b5d-4f20d11f97d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_xiaomi_mi_tv_lux_oled_alatszo_televizio_teve","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:03","title":"Kétmillió forint és átlátszó a Xiaomi új tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy minden oltóanyaggal, úgy az orosz koronavírus-vakcinával is óvatosnak kell lenni a szert kidolgozó kutatóintézet vezetője szerint.","shortLead":"Ahogy minden oltóanyaggal, úgy az orosz koronavírus-vakcinával is óvatosnak kell lenni a szert kidolgozó kutatóintézet...","id":"20200813_allergia_betegseg_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca3320a-c795-4cb3-a3ed-25c57f74fed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_allergia_betegseg_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:03","title":"Ha valaki allergiás, inkább ne kérje az orosz koronavírus-vakcinát – üzeni az oltást kidolgozó kutatóintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország legrégebbi, jelenleg is futó napi sorozata szerdán elérkezik a tízezredik epizódjához, ami példátlan a hazai televíziózás történetében, de nemzetközi szinten is ritkaságnak számít.



","shortLead":"Az ország legrégebbi, jelenleg is futó napi sorozata szerdán elérkezik a tízezredik epizódjához, ami példátlan a hazai...","id":"20200812_Tortenelmet_irt_a_Baratok_kozt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4febbd69-472b-4dbd-ae1c-130536c4745f","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Tortenelmet_irt_a_Baratok_kozt","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:18","title":"Történelmet írt a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kinevezettek egyike a pénzügyminisztériumot vezeti majd.","shortLead":"A kinevezettek egyike a pénzügyminisztériumot vezeti majd.","id":"20200812_sri_lanka_elnok_rokon_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35356ffe-1801-47a8-bd6c-c14a36437670","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_sri_lanka_elnok_rokon_miniszter","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:29","title":"A saját rokonait ülteti a miniszteri székekbe Srí Lanka új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]