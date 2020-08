Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a88b97d-4df7-40be-8b55-55d6c95ccee1","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:45","title":"Már 750 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Ha igazolódik Varga Mihály miniszter becslése, és a válság mélyebb, az államháztartás hiánya pedig jóval nagyobb lesz a tervezettnél, megint megmutatkozhat az ország sebezhetősége.","shortLead":"Ha igazolódik Varga Mihály miniszter becslése, és a válság mélyebb, az államháztartás hiánya pedig jóval nagyobb lesz...","id":"202033__terven_feluli_hiany__megugro_allamadossag__kockazatok__veszelyzona_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a33d255-97a1-4070-9574-381b4d9eeee1","keywords":null,"link":"/360/202033__terven_feluli_hiany__megugro_allamadossag__kockazatok__veszelyzona_fele","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:00","title":"Elszállhat a magyar államadósság és ez komoly veszélyeket tartogat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f490d3-6a52-4c78-b544-b3b662ada1b0","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Páratlanul gazdag életművét hét évtized alatt Franciaországban hozta létre Reigl Judit, a múlt pénteken 97 éves korában elhunyt egyik legismertebb magyar származású képzőművész, akinek az utóbbi időben már rekordáron keltek el az alkotásai a hazai és a külföldi aukciókon is.","shortLead":"Páratlanul gazdag életművét hét évtized alatt Franciaországban hozta létre Reigl Judit, a múlt pénteken 97 éves korában...","id":"202033__reigl_judit__szabad_akarat__lirai_absztrakcio__puszta_kezzel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f490d3-6a52-4c78-b544-b3b662ada1b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f86dde3-139d-4a26-b919-019330573cda","keywords":null,"link":"/360/202033__reigl_judit__szabad_akarat__lirai_absztrakcio__puszta_kezzel","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:00","title":"A szabadságvágy hajtotta egész életében a \"legdrágább\" magyar festőművészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A blokk biztonsága nem volt és most sincs veszélyeztetve a szakemberek szerint.","shortLead":"A blokk biztonsága nem volt és most sincs veszélyeztetve a szakemberek szerint.","id":"20200813_paksi_atomeromu_4_es_blokk_meghibasodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6132d28d-abda-4f8c-9bbd-67a1342d126c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_paksi_atomeromu_4_es_blokk_meghibasodas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:53","title":"Meghibásodás miatt leállt a Paksi Atomerőmű 4. blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkára megbízott férfi felélte a kórháztól kapott, mintegy 5,7 millió forintot, de a lift nem készült el.","shortLead":"A munkára megbízott férfi felélte a kórháztól kapott, mintegy 5,7 millió forintot, de a lift nem készült el.","id":"20200813_sikkasztas_lift_korhaz_felfuggesztett_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b24c10-39ee-43ae-8daf-2b5bcc91ae44","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_sikkasztas_lift_korhaz_felfuggesztett_borton","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:43","title":"Ellopta a kórházi liftre kapott pénzt, felfüggesztett börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Felkopott volna az állunk, ha engem is kirúgtak volna\" – mondta az érintett barátnője.","shortLead":"\"Felkopott volna az állunk, ha engem is kirúgtak volna\" – mondta az érintett barátnője.","id":"20200813_allami_segitseg_munkanelkuli_jaradek_kormanyhivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a018f-6b2f-44ba-a923-f3fae0976420","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_allami_segitseg_munkanelkuli_jaradek_kormanyhivatal","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:57","title":"A 110. napon kapott segítséget az államtól egy állását vesztő magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arra kér mindenkit, hogy tartson távolságot és hordja a maszkot az üzletekben és a tömegközlekedésen.","shortLead":"A főpolgármester arra kér mindenkit, hogy tartson távolságot és hordja a maszkot az üzletekben és a tömegközlekedésen.","id":"20200813_karacsony_gergely_koronavirus_betegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb2448f-c3a4-4807-814a-829fea341244","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_karacsony_gergely_koronavirus_betegek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:03","title":"Karácsony is figyelmeztet: Három hónapja nem regisztráltak ennyi beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692934a2-4c7a-4db0-9dc7-b5c0a64fba6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt is feltűnik a Magyar Turisztikai Ügynökség.","shortLead":"Itt is feltűnik a Magyar Turisztikai Ügynökség.","id":"20200814_Az_allame_lett_a_sarmelleki_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=692934a2-4c7a-4db0-9dc7-b5c0a64fba6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe180fdb-c81e-46a8-a82a-6a97a6e5b1c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Az_allame_lett_a_sarmelleki_repuloter","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:15","title":"Az államé lett a sármelléki repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]