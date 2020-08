Haladéktalanul büntető feljelentést tesz Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség új elnökeként Richter Attila volt főtitkár ellen – olvasható a szövetség oldalán. A teniszszövetség testülete egy elnökségi ülésen döntött erről. A határozat szerint

Richter elnökségi határozat, fedezet és szerződött helyszín hiányában kötötte meg az EBX-IMG LLC céggel a szerződést a WTA 250-es torna magyarországi megrendezésére”.

A határozatban arról is írnak, hogy az elnök “egyben kéri a hatóságot, hogy vizsgálja meg a Business Networks International Ltd. és az Emotion Gmbh cégekkel ugyancsak Richter Attila volt főtitkár által kötött ügyleteket is”.

Az elnökség egyúttal Richter Attila visszahívását kezdeményezi az International Tennis Federation és a Tennis Europe nemzetközi szervezetek tisztségviselői és bizottsági posztjairól.

Az MTSZ-ről május végén is érkeztek hírek, amelyek szerint a szövetségnél óriási hiány keletkezett, ami miatt öt elnökségi tag is lemondott. Az Index egy, a birtokába jutott levél alapján arról számolt be, hogy az MTSZ korábbi elnöke, Szűcs Lajos, aki fideszes országgyűlési képviselő is, áprilisban 3,53 milliárd forintot igényelt a sportért felelős államtitkárságtól,

mert már a havi bérek fizetésére sincs elegendő forrásuk.

A szövetség rendkívüli tisztújítást tartott, és Lázár Jánost választották meg új elnöknek.