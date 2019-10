Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy afrikai ügylet miatt függesztették fel a CIG EMABIT olaszországi termékeinek forgalmazását.","shortLead":"Egy afrikai ügylet miatt függesztették fel a CIG EMABIT olaszországi termékeinek forgalmazását.","id":"20191024_CIG_EMABIT_BET_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5319a2-aff0-4329-a8b6-52f54dcd7427","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_CIG_EMABIT_BET_MNB","timestamp":"2019. október. 24. 10:58","title":"Milliárdos kárt okoztak csalók a Mészáros Lőrinchez köthető biztosítónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem adja vissza mandátumát, repülni fog.","shortLead":"Ha nem adja vissza mandátumát, repülni fog.","id":"20191025_Ma_delig_kirakhatjak_Lacknert_az_MSZPbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2d0de1-36fc-45b6-ac21-1bc53834f11f","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Ma_delig_kirakhatjak_Lacknert_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 25. 07:44","title":"Ma délig kirakhatják Lacknert az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple okosóráját nem bonyolult használni, de egy apró trükkel még egyszerűbbé tehető a vezérlése.","shortLead":"Az Apple okosóráját nem bonyolult használni, de egy apró trükkel még egyszerűbbé tehető a vezérlése.","id":"20191025_apple_watch_racsnezet_listanezet_korona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bdd636-3ffc-4a2c-a203-0df39362cfd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_apple_watch_racsnezet_listanezet_korona","timestamp":"2019. október. 25. 17:03","title":"Ezzel a kis trükkel kezesebbé teheti az Apple Watchot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg a magyar kormányfő és a külügyminiszter többször is a szíriai török offenzíva mellett foglalt állást, addig a Néppárttal együtt szavazhatnak a fideszes képviselők.","shortLead":"Míg a magyar kormányfő és a külügyminiszter többször is a szíriai török offenzíva mellett foglalt állást, addig...","id":"20191024_Orbannal_es_Szijjartoval_szembemehetnek_a_fideszes_Epkepviselok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bc1fe2-d1d0-47c7-88f6-ae9bfc72ebee","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Orbannal_es_Szijjartoval_szembemehetnek_a_fideszes_Epkepviselok","timestamp":"2019. október. 24. 13:14","title":"Orbánnal és Szijjártóval is szembemehetnek a fideszes EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2987f95-6746-42d3-8a20-17ff9e5c0095","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kiállítás keretében most úgy lehet megnézni da Vinci Mona Lisa című festményét, ahogy korábban soha. A mutatvány a HTC és egy francia stúdió érdeme.","shortLead":"Egy új kiállítás keretében most úgy lehet megnézni da Vinci Mona Lisa című festményét, ahogy korábban soha. A mutatvány...","id":"20191025_mona_lisa_festmeny_3d_htc_emissive_virtualis_valosag_louvre_kiallitas_leonardo_da_vinci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2987f95-6746-42d3-8a20-17ff9e5c0095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f89276c-f9ad-43cc-9995-97517f7868dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_mona_lisa_festmeny_3d_htc_emissive_virtualis_valosag_louvre_kiallitas_leonardo_da_vinci","timestamp":"2019. október. 25. 10:03","title":"Életre keltették a Mona Lisát, a Louvre-ban még mozog is a legendás festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acfdb2e5-3ef1-4846-9807-dea14fe97eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban azt mondta, Németh Szilárd lökte meg a Parlamentben, de később kiderült, hogy az államtitkár a helyén volt. ","shortLead":"Korábban azt mondta, Németh Szilárd lökte meg a Parlamentben, de később kiderült, hogy az államtitkár a helyén volt. ","id":"20191023_Hadhazy_Akos_bocsanat_Nemeth_Szilard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acfdb2e5-3ef1-4846-9807-dea14fe97eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e75d0c-31ce-475b-a1d6-c05aa4b1606e","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Hadhazy_Akos_bocsanat_Nemeth_Szilard","timestamp":"2019. október. 23. 21:11","title":"Hadházy Ákos bocsánatot kért Németh Szilárdtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kisváros lakóit arra kérték, hagyják el otthonaikat, mert a település valószínűleg porig ég.","shortLead":"Egy kisváros lakóit arra kérték, hagyják el otthonaikat, mert a település valószínűleg porig ég.","id":"20191025_erdotuz_kalifornia_aramkimaradas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fc479e-5af9-4994-9332-08259ed58a21","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_erdotuz_kalifornia_aramkimaradas","timestamp":"2019. október. 25. 06:01","title":"Legalább 200 ezren maradtak áram nélkül a Kaliforniában tomboló erdőtüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed7c83-c22b-418d-8c78-31cf83798041","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lassan könyvvé növi ki magát a Tiszatájban futó különleges interjúsorozat, amelyet Rácz Lajos klímatörténész készített éveken át a nemrég elhunyt Konrád Györggyel.","shortLead":"Lassan könyvvé növi ki magát a Tiszatájban futó különleges interjúsorozat, amelyet Rácz Lajos klímatörténész készített...","id":"201943_folyoirat__alagsori_tortenetek_az_irodalom_szabadsagarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39ed7c83-c22b-418d-8c78-31cf83798041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364efb03-14bb-4547-9cfd-e6ac2e9e0d90","keywords":null,"link":"/360/201943_folyoirat__alagsori_tortenetek_az_irodalom_szabadsagarol","timestamp":"2019. október. 25. 12:00","title":"Az irodalom szabadságáról: kicsempészett jegyzet, becsempészett márka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]