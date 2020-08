Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Spéder Zoltán felfedezettjéből lett az Index végnapjait meghatározó árnyalak Vaszily Miklós. A gyors karriert befutó közgazdász az Origótól a TV2-ig kísérte az elmúlt tíz év médiaátalakításait. Most új feladatot osztottak rá, ő próbálja felfuttatni a kormánypárti ütvefúró szerepére kijelölt Pesti TV-t. Portré a friss HVG-ben.","shortLead":"Spéder Zoltán felfedezettjéből lett az Index végnapjait meghatározó árnyalak Vaszily Miklós. A gyors karriert befutó...","id":"20200812_vaszily_index_origo_pesti_tv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4a8fae-9766-42f3-a05b-1be7297a2bbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_vaszily_index_origo_pesti_tv","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:48","title":"Minek köszönheti Vaszily Miklós, hogy végrehajtóból tulajdonossá vált?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3698ef-f0e7-4f4e-95f7-5dd2337e5825","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hol milliárdos állami támogatással, hol adókedvezményt jelentő rozsdaövezeti besorolással segíti a hatalom a Tihanyi-félsziget értékes területeinek beépítését. Az ország egyik legszebb tája elkerített luxuslakóparkká válhat.","shortLead":"Hol milliárdos állami támogatással, hol adókedvezményt jelentő rozsdaövezeti besorolással segíti a hatalom...","id":"20200812_A_Fidesz_kulonbejaratu_luxusszigetet_csinalna_a_Tihanyifelszigetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce3698ef-f0e7-4f4e-95f7-5dd2337e5825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcadd49-66e4-42d0-8833-1974a30cd802","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_A_Fidesz_kulonbejaratu_luxusszigetet_csinalna_a_Tihanyifelszigetbol","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:51","title":"A Fidesz különbejáratú luxusszigetet csinálna a Tihanyi-félszigetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A programot a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) gondozza. Egy, az iparágra szakosodott álláskereső oldalt is létrehoztak.","shortLead":"A programot a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) gondozza. Egy, az iparágra szakosodott...","id":"20200812_gyorssegely_kommunikacios_munka_allas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85967e8-0892-4875-80bc-ade1f41fd30c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_gyorssegely_kommunikacios_munka_allas","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:50","title":"Fejenként 150 ezer forintos gyorssegélyt kaphatnak az állás nélkül maradt kommunikációs szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"13,6 százalékkal zsugorodott a magyar gazdaság a második negyedévben. A Pénzügyminisztérium csak 10 százalékos recessziót várt. A 2009-es válság idején sem volt ekkora visszaesés.","shortLead":"13,6 százalékkal zsugorodott a magyar gazdaság a második negyedévben. A Pénzügyminisztérium csak 10 százalékos...","id":"20200814_A_jarvany_tortenelmi_a_vartnal_nagyobb_pofont_adott_a_magyar_gazdasagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af587901-bd2f-478d-bf58-3d4f8575e339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_A_jarvany_tortenelmi_a_vartnal_nagyobb_pofont_adott_a_magyar_gazdasagnak","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:00","title":"A járvány történelmi, a vártnál nagyobb pofont adott a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság úgy találta, hogy a gyanúsítottak nem tudnák befolyásolni a tanúkat, ráadásul a három férfi együttműködik a hatóságokkal.","shortLead":"A bíróság úgy találta, hogy a gyanúsítottak nem tudnák befolyásolni a tanúkat, ráadásul a három férfi együttműködik...","id":"20200812_busai_garazdasag_testi_sertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163ac305-71d8-48fe-87bc-78a8d293bb1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_busai_garazdasag_testi_sertes","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:23","title":"Nem tartóztatják le azt a három férfit, akit a volt fradista megverésével gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt, hogy valami készül, a tisztújító közgyűlés előtt lemondások is jelezhetik. Ám a fejleményekbe ezúttal a kisbefektetőknek is lehet beleszólásuk.","shortLead":"Azt, hogy valami készül, a tisztújító közgyűlés előtt lemondások is jelezhetik. Ám a fejleményekbe ezúttal...","id":"202033_hatalomatvetel_a_cigben_megalkusznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4813d0d-4935-46b2-a2bb-0693714b6b2f","keywords":null,"link":"/360/202033_hatalomatvetel_a_cigben_megalkusznak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:40","title":"Mészáros Lőrinc tőzsdei cége átveheti a hatalmat a CIG Pannónia Biztosítónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A blokk biztonsága nem volt és most sincs veszélyeztetve a szakemberek szerint.","shortLead":"A blokk biztonsága nem volt és most sincs veszélyeztetve a szakemberek szerint.","id":"20200813_paksi_atomeromu_4_es_blokk_meghibasodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6132d28d-abda-4f8c-9bbd-67a1342d126c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_paksi_atomeromu_4_es_blokk_meghibasodas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:53","title":"Meghibásodás miatt leállt a Paksi Atomerőmű 4. blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több százan hunytak el, miután bedőltek azoknak a közösségi oldalakon terjedő legkárosabb koronavírusos álhíreknek.","shortLead":"Világszerte több százan hunytak el, miután bedőltek azoknak a közösségi oldalakon terjedő legkárosabb koronavírusos...","id":"20200813_koronavirus_alhir_fertotlenito_metanol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0eb9c0-a4da-48bc-b676-1de7d7fbafb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_koronavirus_alhir_fertotlenito_metanol","timestamp":"2020. augusztus. 13. 13:03","title":"Legalább 800 ember halt meg a világban, mert elhitte a koronavírusos álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]