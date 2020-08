Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 656 fő, 64-en vannak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 656 fő, 64-en vannak kórházban.","id":"20200814_koronavirus_40_uj_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f96ae4-456a-4eff-8ecc-d1fe0cc722ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_koronavirus_40_uj_beteg","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:48","title":"40 fővel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, nincs újabb áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniában, Franciaországban vagy Spanyolországban egy negatív értékeléssel már nem lehet szobát bérelni.","shortLead":"Nagy-Britanniában, Franciaországban vagy Spanyolországban egy negatív értékeléssel már nem lehet szobát bérelni.","id":"20200814_Sok_a_hazibuli_tobb_orszagban_is_korlatozzak_az_Airbnbs_lakaskiadast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8da216-00f8-4b3c-be48-17081dc05556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Sok_a_hazibuli_tobb_orszagban_is_korlatozzak_az_Airbnbs_lakaskiadast","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:11","title":"Sok a házibuli, több országban is korlátozzák az airbnb-s lakáskiadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8bf3f1-1219-4019-8af5-692bb33da856","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hőmérséklet és a szén-dioxid-szint emelkedése miatt számos faj populációja csökken, eközben azonban túlszaporodhatnak az algák.","shortLead":"A hőmérséklet és a szén-dioxid-szint emelkedése miatt számos faj populációja csökken, eközben azonban túlszaporodhatnak...","id":"20200814_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tenger_ocean_taplaleklanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b8bf3f1-1219-4019-8af5-692bb33da856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba1cbfd-66b8-43bc-828b-78207b1fc6e1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200814_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tenger_ocean_taplaleklanc","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:57","title":"Radikálisan felforgatja a tengeri táplálékláncot a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak hosszabb távon a koronavírus-járvány következtében. ","shortLead":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak...","id":"20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab10474-03b2-4493-8cb9-40cab4fe4739","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:46","title":"Egy 1966-os Ferrari lett a legdrágább, online aukción eladott autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f490d3-6a52-4c78-b544-b3b662ada1b0","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Páratlanul gazdag életművét hét évtized alatt Franciaországban hozta létre Reigl Judit, a múlt pénteken 97 éves korában elhunyt egyik legismertebb magyar származású képzőművész, akinek az utóbbi időben már rekordáron keltek el az alkotásai a hazai és a külföldi aukciókon is.","shortLead":"Páratlanul gazdag életművét hét évtized alatt Franciaországban hozta létre Reigl Judit, a múlt pénteken 97 éves korában...","id":"202033__reigl_judit__szabad_akarat__lirai_absztrakcio__puszta_kezzel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5f490d3-6a52-4c78-b544-b3b662ada1b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f86dde3-139d-4a26-b919-019330573cda","keywords":null,"link":"/360/202033__reigl_judit__szabad_akarat__lirai_absztrakcio__puszta_kezzel","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:00","title":"A szabadságvágy hajtotta egész életében a \"legdrágább\" magyar festőművészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24b8c9-37cc-485a-922d-22dc27f54c1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftveresen javítja az iPhone 11-es széria úgynevezett zöldes jelenségét az Apple. A vonatkozó frissítőcsomagot már kiadta a gyártó.","shortLead":"Szoftveresen javítja az iPhone 11-es széria úgynevezett zöldes jelenségét az Apple. A vonatkozó frissítőcsomagot már...","id":"20200813_apple_iphone_11_zoldes_hatter_hiba_szoftverfrissites_ios_13_6_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f24b8c9-37cc-485a-922d-22dc27f54c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b34855-3dbd-47ed-9bfa-e94b11ba9d47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_apple_iphone_11_zoldes_hatter_hiba_szoftverfrissites_ios_13_6_1","timestamp":"2020. augusztus. 13. 20:03","title":"Újabb iPhone-ja van? Frissítse a telefont, fontos javítás érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 21 083 098 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 763 323, a gyógyultaké pedig 13 206 284 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szombat reggeli összesítése szerint.","shortLead":"Már 21 083 098 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 763 323...","id":"20200815_21_millio_felett_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04eb701-63fb-4889-8b7a-96694f111571","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_21_millio_felett_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:22","title":"21 millió felett a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5262380f-9c6e-48e1-bf59-fab6dd810da1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A klub ezzel akar közelebb kerülni a drukkerekhez. A járműben bolt is üzemel.","shortLead":"A klub ezzel akar közelebb kerülni a drukkerekhez. A járműben bolt is üzemel.","id":"20200814_fradi_kamion_szurkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5262380f-9c6e-48e1-bf59-fab6dd810da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814ae9b6-bacf-4495-8cb5-8f9cfa24e947","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_fradi_kamion_szurkolok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:23","title":"A Fradi szurkolóinak már kamionja is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]