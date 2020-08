Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0fb2cdc-1769-4928-977e-7dab175d581b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Novák Előd egy 15 méteres tűzoltólétrára állva távolította el a szimbólumot. A rendőrök végül előállították.

","shortLead":"Novák Előd egy 15 méteres tűzoltólétrára állva távolította el a szimbólumot. A rendőrök végül előállították.

","id":"20200817_A_Mi_Hazank_szivarvanyos_zaszlo_budapesti_varsohaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0fb2cdc-1769-4928-977e-7dab175d581b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d241d085-b134-487e-99a3-691334a42412","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_A_Mi_Hazank_szivarvanyos_zaszlo_budapesti_varsohaza","timestamp":"2020. augusztus. 17. 05:39","title":"A Mi Hazánk leszedte a szivárványos zászlót a budapesti városházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A libanoni vámhatóság vezetőjét viszont letartóztatták.","shortLead":"A libanoni vámhatóság vezetőjét viszont letartóztatták.","id":"20200818_bejrut_robbanas_vamhatosag_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455b7c9a-4a30-4d28-af14-dbafcb3e3434","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_bejrut_robbanas_vamhatosag_letartoztatas","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:27","title":"Még mindig nem tudni, mi okozta a hatalmas robbanást Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e67bc7-5a52-48e1-a08c-c132663d218d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben pedagógusok lennének.","shortLead":"A legtöbben pedagógusok lennének.","id":"20200817_felveteli_2020_potfelveteli_pedagoguskepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17e67bc7-5a52-48e1-a08c-c132663d218d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20228d1-d94e-4780-a688-e2aa58a8faaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_felveteli_2020_potfelveteli_pedagoguskepzes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:05","title":"Közel 10 ezren jelentkeztek pótfelvételire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 24 szerbiai pályázat zárult le az elmúlt években, ebből 22-t nyert az üzleti kör.","shortLead":"Összesen 24 szerbiai pályázat zárult le az elmúlt években, ebből 22-t nyert az üzleti kör.","id":"20200817_elios_szerbia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620396f3-9657-40f7-a57a-b7b357ae296d","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_elios_szerbia","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:58","title":"Egy év alatt 10 szerb közvilágítási tendert nyertek Elios-közeli cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilja Skurin addig nem hajlandó játszani a nemzeti csapatban, amíg az ország elnöke, Aljakszandr Lukasenka le nem mond tisztségéről.","shortLead":"Ilja Skurin addig nem hajlandó játszani a nemzeti csapatban, amíg az ország elnöke, Aljakszandr Lukasenka le nem mond...","id":"20200816_A_CSZKA_Moszkva_feherorosz_labdarugoja_addig_nem_lep_palyara_amig_Lukasenka_az_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34afeeaf-65b2-44c4-88f4-d708789de194","keywords":null,"link":"/sport/20200816_A_CSZKA_Moszkva_feherorosz_labdarugoja_addig_nem_lep_palyara_amig_Lukasenka_az_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:55","title":"A CSZKA Moszkva fehérorosz labdarúgója addig nem lép pályára a válogatottban, amíg Lukasenka az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4214e7ba-c618-46c4-a2de-0dd132608e4a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A változtatás a folyamatban lévő MVP-s támogatási ügyeket is érinti.","shortLead":"A változtatás a folyamatban lévő MVP-s támogatási ügyeket is érinti.","id":"20200817_modern_varosok_program_rendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4214e7ba-c618-46c4-a2de-0dd132608e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e2bdfe-23bb-4e0a-b0c0-656f8a4d3fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_modern_varosok_program_rendelet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:58","title":"A megyék is kaphatnak a Modern Városok Program pénzéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közleményt a Budapest Pride alkalmából adták ki. \"Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket valamennyi ember egyenlősége és méltósága érdekében\" – írták.\r

","shortLead":"A közleményt a Budapest Pride alkalmából adták ki. \"Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket...","id":"20200817_lmbti_budapest_pride_kozlemeny_nagykovetsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b7330-d86d-4646-be75-72281e211211","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_lmbti_budapest_pride_kozlemeny_nagykovetsegek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:45","title":"Közös közleményben álltak ki magyarországi nagykövetségek és kulturális intézetek az LMBTI jogok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25e7060-bb31-46cb-ba2c-5adac8f6a427","c_author":"","category":"vilag","description":"Trump tanácsadója ezt állítja.","shortLead":"Trump tanácsadója ezt állítja.","id":"20200816_Nem_all_keszen_az_amerikai_posta_a_levelszavazasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b25e7060-bb31-46cb-ba2c-5adac8f6a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf343a08-89b4-447c-8362-06eb82b88910","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Nem_all_keszen_az_amerikai_posta_a_levelszavazasra","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:50","title":"Nem áll készen az amerikai posta a levélszavazásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]