[{"available":true,"c_guid":"fce7444f-f6a7-4153-9c8f-d09ee575af41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még soha ennyi cet nem sodródott partra egyszerre.","shortLead":"Még soha ennyi cet nem sodródott partra egyszerre.","id":"20200819_cet_irorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce7444f-f6a7-4153-9c8f-d09ee575af41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e0139b-eca6-4180-93bd-443d488f8c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_cet_irorszag","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:58","title":"Hét kacsacsőrű cet sodródott partra Írországban, már csak egy van életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A máltai szabályok szerint azonban a szuperjachtot nem lehet bérbeadni, csak a tulajdonosa, illetve a vendégei használhatják.","shortLead":"A máltai szabályok szerint azonban a szuperjachtot nem lehet bérbeadni, csak a tulajdonosa, illetve a vendégei...","id":"20200819_Heti_60_millioert_berelheto_egy_olyan_luxusjacht_amin_Szijjarto_utazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24bd15d-cd35-43cc-95b1-9f426b6d2b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_Heti_60_millioert_berelheto_egy_olyan_luxusjacht_amin_Szijjarto_utazott","timestamp":"2020. augusztus. 19. 19:28","title":"Heti 60-70 millióért bérelhető egy olyan luxusjacht, amin Szijjártó utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Beutazási tilalom alá helyezték a fehérorosz elnököt és 31 másik tisztségviselőt.","shortLead":"Beutazási tilalom alá helyezték a fehérorosz elnököt és 31 másik tisztségviselőt.","id":"20200819_Litvania_mar_lepett_Lukasenka_nem_lephet_be_az_orszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f12d0ae-543f-4e6d-aa1d-4f0e44aef970","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Litvania_mar_lepett_Lukasenka_nem_lephet_be_az_orszagba","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:22","title":"Litvánia már lépett, Lukasenka nem léphet be az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036213a9-6845-410a-a1fe-48ecabb92943","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Szankciókon kívül alternatívát is kell kínálni a fehérorosz népnek, hogy szorosabb együttműködést akarjon az Európai Unióval, ellenkező esetben csak Oroszország felé tolnák őket – mondta a hvg.hu-nak Paweł Jabłoński lengyel külügyminiszter-helyettes. A politikus úgy véli, Magyarország és Lengyelország nagy sikert könyvelt el a költségvetésről szóló uniós csúcson, de arra egyelőre nem lát esélyt, hogy leállítsák a hetes cikkely szerinti eljárásokat. A külügyminiszer-helyettes Budapesten nyilatkozott újságíróknak. ","shortLead":"Szankciókon kívül alternatívát is kell kínálni a fehérorosz népnek, hogy szorosabb együttműködést akarjon az Európai...","id":"20200819_feherorosz_EU_szankcio_interju_pawel_jablonski","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036213a9-6845-410a-a1fe-48ecabb92943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552e0bfc-1ee3-4066-83a3-d7b7245cb0be","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_feherorosz_EU_szankcio_interju_pawel_jablonski","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:05","title":"\"A fehérorosz megoldást nem lehet csak szankciókra alapozni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 11 milliárd forintot költöttek Magyarországon mirelit pizzára.","shortLead":"Egy év alatt 11 milliárd forintot költöttek Magyarországon mirelit pizzára.","id":"20200819_pizza_melyhutott_vasarlas_nielsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c718f526-e706-44e5-8d7d-7b4c74839c69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_pizza_melyhutott_vasarlas_nielsen","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:45","title":"Naponta 18 tonna mélyhűtött pizzát vásárolnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5ea595-f638-4397-aba8-3b42622dc3c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 61-es úton kezdtek a rendőrök üldözni egy gyorshajtót, majd kiderült, hogy sem a sofőr, sem az autója nem lehetett volna kint a forgalomban.","shortLead":"A 61-es úton kezdtek a rendőrök üldözni egy gyorshajtót, majd kiderült, hogy sem a sofőr, sem az autója nem lehetett...","id":"20200819_rendor_uldozes_gyorshajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe5ea595-f638-4397-aba8-3b42622dc3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a92f10-88df-40c8-90f9-2d7291ce0888","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_rendor_uldozes_gyorshajtas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:25","title":"Jogosítvány nélkül, forgalomból kivont autóval, 150-nel előztek rendőröket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf32ef2-7fae-4f05-b9f9-cfc23c7424fb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus miatt március 15-én nem tudták megtartani az ünnepélyes díjátadót, azonban most, augusztus 20-a előtt pótolták. Kossuth-díjat kapott többek között Káel Csaba, Szombathy Gyula, Dörner György és a Kaláka együttes.","shortLead":"A koronavírus miatt március 15-én nem tudták megtartani az ünnepélyes díjátadót, azonban most, augusztus 20-a előtt...","id":"20200819_Megcsuszva_bar_de_atadtak_a_Kossuthdijakat_Dorner_Gyoryeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bf32ef2-7fae-4f05-b9f9-cfc23c7424fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92385b2d-9a1d-4c59-99f5-eef1e15dd498","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Megcsuszva_bar_de_atadtak_a_Kossuthdijakat_Dorner_Gyoryeknek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:07","title":"Megcsúszva bár, de átadták a Kossuth-díjakat Dörner Györgyéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b43757-7e4a-4fba-9a5f-621c59959b47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét betekintést nyerhetünk a kormányfő étkezési szokásaiba.","shortLead":"Ismét betekintést nyerhetünk a kormányfő étkezési szokásaiba.","id":"20200819_chili_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8b43757-7e4a-4fba-9a5f-621c59959b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b650c0-6a30-42d4-a01e-6c86fa0f652e","keywords":null,"link":"/elet/20200819_chili_orban_viktor","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:34","title":"Chilivel kísérte le az EU-csúcsot Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]