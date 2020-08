Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fertőzőképes vírusrészecskék nincsenek jelen a szennyvízben, a mintavételezés során a vírus örökítő anyagának jelenlétét vizsgálják.","shortLead":"Fertőzőképes vírusrészecskék nincsenek jelen a szennyvízben, a mintavételezés során a vírus örökítő anyagának...","id":"20200820_Magyarorszagon_stagnal_a_szennyvizben_a_koronavirus_orokitoanyaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50884fd-eeac-469c-a0f0-fa0b49f365a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Magyarorszagon_stagnal_a_szennyvizben_a_koronavirus_orokitoanyaga","timestamp":"2020. augusztus. 20. 19:03","title":"Nem nőtt a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a magyar szennyvízhálózatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elolvadt jég miatt globálisan 1,5 milliméterrel nőtt a tengerek vízszintje. ","shortLead":"Az elolvadt jég miatt globálisan 1,5 milliméterrel nőtt a tengerek vízszintje. ","id":"20200820_Rekordmennyisegu_jeg_olvadt_el_tavaly_Gronlandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3258d94c-388c-44e2-8a57-4fb369965b09","keywords":null,"link":"/zhvg/20200820_Rekordmennyisegu_jeg_olvadt_el_tavaly_Gronlandon","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:29","title":"Rekordmennyiségű, 586 milliárd tonnányi jég olvadt el tavaly Grönlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos tévhit övezi az elektromos autókat és persze az is kérdés, hogy mennyibe kerül ez nekünk. Marsi Norbert, e-mobilitási szakértő, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület alapítója és elnöke segít kiigazodni a tévhitek között. ","shortLead":"Számos tévhit övezi az elektromos autókat és persze az is kérdés, hogy mennyibe kerül ez nekünk. Marsi Norbert...","id":"20200822_Zold_autot_nem_zolden_tolteni_mennyire_zold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b5f169-8868-47ef-b3a7-a922407ab2ae","keywords":null,"link":"/zhvg/20200822_Zold_autot_nem_zolden_tolteni_mennyire_zold","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:00","title":"Előbb-utóbb elektromos autó kell, ha a belvárosban akarunk vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","shortLead":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","id":"20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6da7e71-ccf6-44c0-aa4a-de5a6555c9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 06:41","title":"Nem meglepő, hogy egy 1,2 milliárd forintos hiperautónak ilyen a kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40334ea4-df11-4496-8396-84260be8dabf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára templomszentelésen járt, de a szivárványos zászlókról is elmondta a véleményét. ","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára templomszentelésen járt, de...","id":"20200822_Soltesz_Miklos_EU_zaszlo_Szuz_Maria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40334ea4-df11-4496-8396-84260be8dabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482cfa4-c3f0-4ac0-b069-4373a172afd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Soltesz_Miklos_EU_zaszlo_Szuz_Maria","timestamp":"2020. augusztus. 22. 14:07","title":"Soltész Miklós azért tartaná meg az EU zászlaját, mert benne van Szűz Mária szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a04b2cc-992d-4cec-ae7c-462fd408d587","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A próbaüzemet a koronavírus-járvány miatt kellett megszakítani.","shortLead":"A próbaüzemet a koronavírus-járvány miatt kellett megszakítani.","id":"20200822_Hetfotol_ujra_jarnak_az_emeletes_vonatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a04b2cc-992d-4cec-ae7c-462fd408d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba4f0fb-9cf2-4ce5-832b-6df0a74174da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200822_Hetfotol_ujra_jarnak_az_emeletes_vonatok","timestamp":"2020. augusztus. 22. 11:13","title":"Hétfőtől újra járnak az emeletes vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Legalább tizenegy halálos áldozatnál jár a szokásosnál is könnyebben ölő dizájnerdrog, a bika. Budapesten már délelőtt könnyen bele lehet futni magába roskadt emberekbe, de persze egyiküknél sem egyértelmű, mit használtak. Az önkormányzatoktól közös stragégia kellene a legszegényebbeket érintő gyilkos szerek elleni harcban, de erről még csak tervek léteznek.","shortLead":"Legalább tizenegy halálos áldozatnál jár a szokásosnál is könnyebben ölő dizájnerdrog, a bika. Budapesten már délelőtt...","id":"20200821_bika_dizajnerdrog_budapest_kek_pont_prevencio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044f3f3e-6ae8-4666-b3ba-594287666ea6","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_bika_dizajnerdrog_budapest_kek_pont_prevencio","timestamp":"2020. augusztus. 21. 07:00","title":"Gyógyszer, varázsdohánnyal: azt sem tudni, milyen néven fut az utcán az új dizájnerdrog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A második negyedévben 13,6 százalékkal esett a GDP. A járvánnyal járó bénultság oldódása után az a nagy kérdés, hogy a következő hónapok visszapattanást vagy visszavánszorgást hoznak-e.","shortLead":"A második negyedévben 13,6 százalékkal esett a GDP. A járvánnyal járó bénultság oldódása után az a nagy kérdés...","id":"202034__osszeomlas__jarvanyos_beavatkozas__magyaros_minuszok__melysegi_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89feca70-7805-4365-9c0e-16380167a4d1","keywords":null,"link":"/360/202034__osszeomlas__jarvanyos_beavatkozas__magyaros_minuszok__melysegi_rekord","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:15","title":"Mélységi rekord: egy gazdaság nem élhet túl úgy, hogy zárva tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]