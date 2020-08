Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ca92a9-f41c-4616-980d-b691993b804e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közvetlenül a vízparton, a szabadstrandon található 800 plusz 1200 négyzetméteres területről van szó.","shortLead":"Egy közvetlenül a vízparton, a szabadstrandon található 800 plusz 1200 négyzetméteres területről van szó.","id":"20200820_Eladjak_a_gardonyi_szabadstrand_egy_reszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ca92a9-f41c-4616-980d-b691993b804e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a5b53c-c17c-475b-a2cd-67f1edef2792","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Eladjak_a_gardonyi_szabadstrand_egy_reszet","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:51","title":"Eladják a gárdonyi szabadstrand egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"Balla Györgyi","category":"vilag","description":"Sok múlik a hétvégi tüntetéseken Belruszban, de az biztos: az ország már nem lesz olyan, mint eddig volt. A helyzetet elemzi a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja a héten.","shortLead":"Sok múlik a hétvégi tüntetéseken Belruszban, de az biztos: az ország már nem lesz olyan, mint eddig volt. A helyzetet...","id":"20200821_Fulke_Sikerulhet_Lukasenka_megdontese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121ccb79-895f-45b9-9eab-f0aea02416a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Fulke_Sikerulhet_Lukasenka_megdontese","timestamp":"2020. augusztus. 22. 07:00","title":"Fülke: Sikerülhet Lukasenka megdöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"vilag","description":"Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye, hogy az ország megnyitotta határait a turisták előtt - mondta Vili Beros egészségügyi miniszter a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján.A politikus ismét arra kérte a fiatalokat, hogy viselkedjenek felelősségteljesen.\r

","shortLead":"Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye...","id":"20200821_Elszabaduloban_van_Horvatorszagban_a_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b42f7f-f758-40a5-9f27-5e27dc7aa27e","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Elszabaduloban_van_Horvatorszagban_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:21","title":"Elszabadulóban van Horvátországban a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront érkezik - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront...","id":"20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecf2-54b6-4ca2-95f6-5e822450f5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:22","title":"Vasárnapig velünk marad a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af96e6c-f660-4c51-ab3c-397ddce81443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi menet közben akart leszállni a 151-esről. Amikor a sofőr megállt és kinyitotta neki az ajtót, akkor elkezdte szétverni az utas a szélvédőt.","shortLead":"Egy férfi menet közben akart leszállni a 151-esről. Amikor a sofőr megállt és kinyitotta neki az ajtót, akkor elkezdte...","id":"20200821_BKV_busz_orjongo_utas_kobanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af96e6c-f660-4c51-ab3c-397ddce81443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa26721-de3a-4617-b97c-f1dd51b7de41","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_BKV_busz_orjongo_utas_kobanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:58","title":"BKV-buszon őrjöngő utast keresnek a kőbányai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abc8b96-6053-4f8d-adb8-1927bf3497d7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt több mint két hónapot csúszott az átadás.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt több mint két hónapot csúszott az átadás.","id":"20200820_Felavattak_az_Osszetartozas_emlekhelyet_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7abc8b96-6053-4f8d-adb8-1927bf3497d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c9d619-280e-4d99-abc4-bfdb603a2ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Felavattak_az_Osszetartozas_emlekhelyet_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:04","title":"Felavatták az Összetartozás emlékhelyét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan gazdasági visszaesést hozó koronavírus járvány miatt megugró munkanélküliség idején is kevesebbet költ munkanélküli ellátásra a kormányzat, mint amennyit ezek fedezetére beszed – írja elemzésében a G7.","shortLead":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan...","id":"20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7bd0df-77f5-4389-a618-bbd19fe45299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:56","title":"Kiszámolták: a magyar kormányzat kevesebbet költ a állástalanokra, mint amennyit beszed a munkanélküliség fedezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","shortLead":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","id":"20200821_levego_szivargas_iss","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c3591d-7cca-4cf0-b2fc-b8f42bbd0fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_levego_szivargas_iss","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:25","title":"Szivárog a levegő Nemzetközi Űrállomásról, az űrhajósoknak költözniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]