22 újabb magyarnál mutatták ki a koronavírust

[{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy szélre, felhőszakadásra, jégesőre kell számítani.","shortLead":"Nagy szélre, felhőszakadásra, jégesőre kell számítani.","id":"20200823_A_meteorologia_figyelmeztetest_adott_ki_jon_a_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3d0442-837d-4948-b353-13a4e54ca89b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_A_meteorologia_figyelmeztetest_adott_ki_jon_a_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:29","title":"A meteorológia figyelmeztetést adott ki, jön a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4629de21-42ab-4ea2-830c-c2366336d155","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az adásvételhez egyhangú döntéssel járult hozzá a csapat igazgatótanácsa.","shortLead":"Az adásvételhez egyhangú döntéssel járult hozzá a csapat igazgatótanácsa.","id":"20200821_Egy_amerikai_ceg_vette_meg_a_Williams_Forma1es_csapatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4629de21-42ab-4ea2-830c-c2366336d155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a50ff73-b1ca-4d13-a09d-fa8c4303592f","keywords":null,"link":"/sport/20200821_Egy_amerikai_ceg_vette_meg_a_Williams_Forma1es_csapatot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 13:42","title":"Egy amerikai cég vette meg a Williams Forma-1-es csapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A brit Thomas Cook csődjét követően újabb tulajváltás a turisztikai cég magyarországi leányvállalatánál, az egykori N-U-R Neckermann-nál.","shortLead":"A brit Thomas Cook csődjét követően újabb tulajváltás a turisztikai cég magyarországi leányvállalatánál, az egykori...","id":"202034_jcg_travel_ujabb_tulajvaltas_aneckermannutodnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4597ed1-8cb0-44d7-8031-9bf87d877fef","keywords":null,"link":"/360/202034_jcg_travel_ujabb_tulajvaltas_aneckermannutodnal","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:30","title":"Egy éven belül a harmadik tulajdonosnál a Neckermann-utód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti autósok érdekeiért leginkább a megyeszékhelyen élők állnak ki, derült ki egy közvélemény-kutatásból. ","shortLead":"A budapesti autósok érdekeiért leginkább a megyeszékhelyen élők állnak ki, derült ki egy közvélemény-kutatásból. ","id":"20200822_A_budapestiek_55_szazaleka_tamogatja_az_uj_kerekparsavokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2115eb1-50a7-4923-805f-de64ba9b1434","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_A_budapestiek_55_szazaleka_tamogatja_az_uj_kerekparsavokat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:43","title":"A budapestiek 56 százaléka támogatja az új kerékpársávokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, aki rögtön hadat üzent a melegeknek.\r

","shortLead":"Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, aki rögtön hadat üzent...","id":"20200822_Satani_csoportnak_nevezte_a_melegeket_Toroczkai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f74d1-bce3-4cba-b7dd-8ceaf96becf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Satani_csoportnak_nevezte_a_melegeket_Toroczkai","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:01","title":"Sátáni csoportnak nevezte a melegeket Toroczkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt végzett felmérés eredményeit összegezve. ","shortLead":"Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt...","id":"202034_vagyoni_helyzet_es_alvas_csenget_egy_picit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeb44ec-370f-4277-84f3-8e356abcd73c","keywords":null,"link":"/360/202034_vagyoni_helyzet_es_alvas_csenget_egy_picit","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:15","title":"Hogy mennyire egészségesen alszik, az attól is függ, mennyi pénze van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975443af-1fc1-426a-9629-2a0159e8c122","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A görögországi Mikonoszon egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe Harry Maguire, a Manchester United labdarúgócsapatának kapitánya.","shortLead":"A görögországi Mikonoszon egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe Harry Maguire, a Manchester United...","id":"20200821_Gorogorszagban_verekedett_a_Manchester_United_kapitanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=975443af-1fc1-426a-9629-2a0159e8c122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c4b92c-1440-4b0f-8bfd-915645c02e22","keywords":null,"link":"/sport/20200821_Gorogorszagban_verekedett_a_Manchester_United_kapitanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:32","title":"Görögországban verekedett a Manchester United kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halászteleknél hat kocsi ment egymásba.","shortLead":"Halászteleknél hat kocsi ment egymásba.","id":"20200822_baleset_m0_utkozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f388fd9-d29c-486a-b18e-ccc5eb6f491a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200822_baleset_m0_utkozes","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:31","title":"Több autó ütközött az M0-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]