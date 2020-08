Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szlovákiai Gombos Norbertet verte két játszmában.","shortLead":"A szlovákiai Gombos Norbertet verte két játszmában.","id":"20200823_Fucsovics_tovabbjutott_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4252ee-6aba-4232-8a63-91825446b216","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Fucsovics_tovabbjutott_New_Yorkban","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:27","title":"Fucsovics továbbjutott New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszak nélkül ért véget az újabb fehérorosz tüntetés. A választási csalással vádolt elnök fegyverrel jelent meg a rendfenntartók között, a védelmét már a hadsereg vette át a rendőrségtől.","shortLead":"Erőszak nélkül ért véget az újabb fehérorosz tüntetés. A választási csalással vádolt elnök fegyverrel jelent meg...","id":"20200824_feheroroszorszag_tuntetes_belarusz_minszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4dfb97-31b9-4164-a74d-65992e3cb45b","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_feheroroszorszag_tuntetes_belarusz_minszk","timestamp":"2020. augusztus. 24. 05:40","title":"A rendszerváltáskor sem volt akkora tüntetés Fehéroroszországban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportcsatorna állítólag nem tudta, hogy Szombathy az Indexben is igazgatósági tag.","shortLead":"A sportcsatorna állítólag nem tudta, hogy Szombathy az Indexben is igazgatósági tag.","id":"20200823_Kirugtak_a_DigiSporttol_Szombathy_Palt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7e1581-d588-4624-8cdf-04f699935f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Kirugtak_a_DigiSporttol_Szombathy_Palt","timestamp":"2020. augusztus. 23. 13:50","title":"Kirúgták a DigiSporttól Szombathy Pált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Phil Hogan durván megsértette Írország járványügyi előírásait, amikor olyan rendezvényen vett részt, ahol a maximális 6 helyett 81-en voltak jelen.","shortLead":"Phil Hogan durván megsértette Írország járványügyi előírásait, amikor olyan rendezvényen vett részt, ahol a maximális 6...","id":"20200823_phil_hogan_unios_biztos_diszvacsora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce78f05-e062-472a-8a48-18515a5ae2ed","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_phil_hogan_unios_biztos_diszvacsora","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:26","title":"Egy golfklub díszvacsorája miatt bukhat az ír uniós biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos egészségügyi ellátáshoz – mondta Bill Gates a The Economistnak adott interjúban.","shortLead":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos...","id":"20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3817e7-d093-49ac-a248-5024781ecf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:03","title":"Bill Gates a koronavírusról: akik nem fertőződnek meg, azok is életveszélybe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint három hónapja nem találtak ennyi fertőzöttet egyetlen nap alatt.","shortLead":"Több mint három hónapja nem találtak ennyi fertőzöttet egyetlen nap alatt.","id":"20200822_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5495b64-3fc8-42a4-9fc0-7cbb5b3fc30c","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:54","title":"Újra ezer fölött a napi fertőzések száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d6b45-b8f9-4204-aa10-6d5e60c5b201","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Anton Wilhelm Amo, afrikai származású német filozófus nevét kapja, csakúgy, mint a felette található utca. ","shortLead":"Anton Wilhelm Amo, afrikai származású német filozófus nevét kapja, csakúgy, mint a felette található utca. ","id":"20200822_Rasszista_felhangja_miatt_atnevezik_a_berlini_Szerecsen_utcai_metromegallot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d6b45-b8f9-4204-aa10-6d5e60c5b201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553b26ef-4077-4fa5-886e-dcbe56e8b962","keywords":null,"link":"/elet/20200822_Rasszista_felhangja_miatt_atnevezik_a_berlini_Szerecsen_utcai_metromegallot","timestamp":"2020. augusztus. 22. 11:44","title":"Rasszista felhangja miatt átnevezik a berlini Szerecsen utcai metrómegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti főpolgármester szerint az lenne a jó, ha a szeretet a politikai közhelyszótárból bekerülne a hétköznapjainkba.","shortLead":"A budapesti főpolgármester szerint az lenne a jó, ha a szeretet a politikai közhelyszótárból bekerülne...","id":"20200822_Karacsony_beszelt_a_Pride_megnyitojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e93c062-8bf9-4bcb-af0b-8f726c4b4a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Karacsony_beszelt_a_Pride_megnyitojan","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:55","title":"Karácsony Gergely beszélt a Pride sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]