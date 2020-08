Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fceec7e-27e4-4d3b-ba54-dabe8776b51c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a hagyományos ajtók nélküli szabadidőautóban feltehetően már az 50-es tempó is száguldásnak érződik.","shortLead":"Ebben a hagyományos ajtók nélküli szabadidőautóban feltehetően már az 50-es tempó is száguldásnak érződik.","id":"20200824_cipzaros_ajtoval_szinte_uj_allapotban_csabit_vasarlasra_ez_a_26_eves_mini_moke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fceec7e-27e4-4d3b-ba54-dabe8776b51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c352e4-49c9-4d1a-a228-8314bcc97d06","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_cipzaros_ajtoval_szinte_uj_allapotban_csabit_vasarlasra_ez_a_26_eves_mini_moke","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:41","title":"Cipzáros ajtóval, szinte új állapotban csábít vásárlásra ez a 26 éves Mini Moke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8a9daa-dfcb-49be-9e5c-6dde01de37e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan területen is sokkal jobbnak bizonyult a mesterséges intelligencia, ahol eddig nem igazán vizsgálták a tudását: egy hivatásos vadászpilótát döngölt a földbe a virtuális csatában.","shortLead":"Olyan területen is sokkal jobbnak bizonyult a mesterséges intelligencia, ahol eddig nem igazán vizsgálták a tudását...","id":"20200824_mesterseges_intelligencia_vadaszgep_pilota_darpa_heron_systems_nvidia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d8a9daa-dfcb-49be-9e5c-6dde01de37e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda27e8e-ba6a-4902-a102-ed2c219f5a9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_mesterseges_intelligencia_vadaszgep_pilota_darpa_heron_systems_nvidia","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:33","title":"A mesterséges intelligencia egy vadászgéppel simán elintézte az emberi pilótát a kísérletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c8020a-c5f4-4a23-a0b7-34036ab25c24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ahol kevesebb volt a karbonlábnyom, ott a felnőttek helyben dolgoztak és a gyerekek is a környéken jártak iskolába. ","shortLead":"Ahol kevesebb volt a karbonlábnyom, ott a felnőttek helyben dolgoztak és a gyerekek is a környéken jártak iskolába. ","id":"20200824_karbonlabnyom_energetika_utazas_repulo_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c8020a-c5f4-4a23-a0b7-34036ab25c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935dfe0d-467d-43da-954d-ea2779d87f4d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200824_karbonlabnyom_energetika_utazas_repulo_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:41","title":"A rossz szigetelés és a sok repülés miatt magas a magyarok karbonlábnyoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 17 éves svéd aktivista egyéves szünetet tartott, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozás veszélyeire.","shortLead":"A 17 éves svéd aktivista egyéves szünetet tartott, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozás veszélyeire.","id":"20200825_Greta_Thunberg_visszater_az_iskolapadba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2682c26a-ab6e-4817-8b50-2c44905b495e","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Greta_Thunberg_visszater_az_iskolapadba","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:56","title":"Greta Thunberg visszatér az iskolapadba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén már nem fog visszatérni Londonba a brit uralkodó, legfeljebb csak néhány rendezvényre.","shortLead":"Idén már nem fog visszatérni Londonba a brit uralkodó, legfeljebb csak néhány rendezvényre.","id":"20200824_A_koronavirus_eluzte_Erzsebet_kiralynot_a_Buckinghampalotabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6965170-c1a8-4390-a981-270d84006e61","keywords":null,"link":"/elet/20200824_A_koronavirus_eluzte_Erzsebet_kiralynot_a_Buckinghampalotabol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:20","title":"A koronavírus elűzte Erzsébet királynőt a Buckingham-palotából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f69a2c-5f6b-41d3-9e21-670a149227d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Spiró György Sajnálatos események című színpadi művében Kádár János shakespeare-i figura, akit halála után \"sötét alakok\" akarnak feltámasztani. A HVG ajánlója.","shortLead":"Spiró György Sajnálatos események című színpadi művében Kádár János shakespeare-i figura, akit halála után \"sötét...","id":"202034_folyoirat__kuss_helyett_spiro_gyorgy_sajnalatos_esemenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72f69a2c-5f6b-41d3-9e21-670a149227d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad809423-2c48-492a-9284-fbfc56949477","keywords":null,"link":"/360/202034_folyoirat__kuss_helyett_spiro_gyorgy_sajnalatos_esemenyek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:30","title":"Már megint mit műveltél, te szemét? - förmedt rá neje Kádárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kemény vezér puskával jár.","shortLead":"Kemény vezér puskával jár.","id":"20200823_Ahogy_Lukasenka_szemleli_a_tuntetoket_nem_szemlel_ugy_senki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1e09ba-bfd7-4099-88f0-f0786fcd4aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Ahogy_Lukasenka_szemleli_a_tuntetoket_nem_szemlel_ugy_senki","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:36","title":"Ahogy Lukasenka szemléli a tüntetőket, nem szemlél úgy senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552f4e7c-6dd1-4c07-b012-6c651d20cdab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hónapokig tartó kényszerű szünet után Russell Crowe Téboly című filmjének premierjével nyíltak meg az észak-amerikai mozik azokban az államokban, amelyekben annyira visszaszorult a járvány, hogy már biztonsággal kinyithattak.","shortLead":"Hónapokig tartó kényszerű szünet után Russell Crowe Téboly című filmjének premierjével nyíltak meg az észak-amerikai...","id":"20200824_Russell_Crowe_amerikai_mozik_Teboly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552f4e7c-6dd1-4c07-b012-6c651d20cdab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eea337d-ed02-468b-a9e7-82d7c21e0947","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Russell_Crowe_amerikai_mozik_Teboly","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:10","title":"Russell Crowe új filmje felélesztette az amerikai mozikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]