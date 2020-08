Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85b919a2-0abb-4eb6-80cc-9de8afa624ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostanában nem túl járványkompatibilis ezzel hirdetni.","shortLead":"Mostanában nem túl járványkompatibilis ezzel hirdetni.","id":"20200825_Nincs_tobb_ujjnyalogatos_szlogen_a_KFCnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b919a2-0abb-4eb6-80cc-9de8afa624ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673b5ef7-8b03-425b-8ef1-d4cbc3b167d1","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Nincs_tobb_ujjnyalogatos_szlogen_a_KFCnel","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:50","title":"Nincs több ujjnyalogatós szlogen a KFC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tanács előzőleg két lépésben – júniusban és júliusban (15-15 bázisponttal) – csökkentette az irányadó rátát. ","shortLead":"A tanács előzőleg két lépésben – júniusban és júliusban (15-15 bázisponttal) – csökkentette az irányadó rátát. ","id":"20200825_kamatdontes_monetaris_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a571e385-d5e3-4a56-a3f3-7956a5fdf79d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_kamatdontes_monetaris_tanacs","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:58","title":"Kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár nem követte az egészségügyi tanácsokat, és akkor sem kértek segítséget, amikor májusban megbetegedtek.","shortLead":"A házaspár nem követte az egészségügyi tanácsokat, és akkor sem kértek segítséget, amikor májusban megbetegedtek.","id":"20200825_Koronavirusban_meghalt_a_felesege_annak_a_floridai_taxisnak_aki_szerint_a_koronavirus_csak_egy_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8e9c9-3430-4c51-9ce1-4c784e0823d3","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Koronavirusban_meghalt_a_felesege_annak_a_floridai_taxisnak_aki_szerint_a_koronavirus_csak_egy_atveres","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:40","title":"Koronavírusban meghalt a felesége annak a floridai taxisnak, aki szerint a koronavírus csak egy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22eb020-5c6d-4fd0-8caa-ed30c6cffa33","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. idén is meghirdette alternatív tanszergyűjtő kampányát: megunt, felesleges iskolaszereket, tankönyveket szedtek össze, és azokat jelképes áron adják tovább. A sláger az iskolatáska, ebből két konténernyi jött össze.","shortLead":"A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. idén is meghirdette alternatív tanszergyűjtő kampányát: megunt...","id":"20200824_fkf_iskolakezdes_fenntarthato_olcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22eb020-5c6d-4fd0-8caa-ed30c6cffa33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257aabce-ef4b-4f29-98a0-afb411f2ad9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_fkf_iskolakezdes_fenntarthato_olcso","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:00","title":"Iskolatáskát 500, íróasztalt 3 ezer forintért - sokaknak segítség lehet az újranyílt fenntartható tanszervásár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyeztetett fajjá akarják nyilvánítani a kacsacsőrű emlőst ausztrál tudósok Victoria államban, mivel a kutatások szerint a tojásrakó emlős populációja jelentősen csökkent élőhelyének szűkülése és az éghajlat felmelegedése miatt.","shortLead":"Veszélyeztetett fajjá akarják nyilvánítani a kacsacsőrű emlőst ausztrál tudósok Victoria államban, mivel a kutatások...","id":"20200824_kacsacsoru_emlos_ausztralia_veszelyeztetett_faj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99363b4c-8f7e-40c5-a82c-d68ca03aea80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_kacsacsoru_emlos_ausztralia_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:03","title":"Szorul a hurok a kacsacsőrű emlős körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9244439-8706-47b9-a921-c7af681e2b83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európa 14 országában van jelen az a lengyel cégcsoport, amely most Magyarországon is belefog a munkaerő-toborzásba.","shortLead":"Európa 14 országában van jelen az a lengyel cégcsoport, amely most Magyarországon is belefog a munkaerő-toborzásba.","id":"202034_aas_recruitment_lengyelmunkaerokolcsonzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9244439-8706-47b9-a921-c7af681e2b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3c27f8-5d80-45c5-87ec-1dfb00ec5150","keywords":null,"link":"/360/202034_aas_recruitment_lengyelmunkaerokolcsonzo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:00","title":"Lengyel munkaerő-kölcsönző jelent meg a magyar piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kutyákkal is kereste a fiút.\r

","shortLead":"A rendőrség kutyákkal is kereste a fiút.\r

","id":"20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4b795-4ad6-45b6-b630-313f9486e8cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:16","title":"Eltűnt egy 14 éves fiú a XII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szép nagy szórásban jöttek a számok.","shortLead":"Szép nagy szórásban jöttek a számok.","id":"20200823_Amilyen_esemenytelen_volt_a_vasarnap_pont_olyanok_lettek_a_hatos_lotto_szamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95824f2d-07ed-40d4-b4aa-a701e3bcbc8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200823_Amilyen_esemenytelen_volt_a_vasarnap_pont_olyanok_lettek_a_hatos_lotto_szamai","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:18","title":"Amilyen eseménytelen volt a vasárnap, pont olyanok lettek a hatos lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]